"Hoa hậu hai nhiệm kỳ" Phan Kim Oanh tất bật chạy sô cuối năm

Mới đây, fan hâm mộ của làng nhan sắc bất ngờ trước thông tin Hoa hậu Phan Kim Oanh được "gia hạn" thêm 1 năm đương nhiệm Mrs Grand International. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều chú ý, bởi trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc chưa có một tiền lệ nào hoa hậu được gia hạn thêm 1 năm đương nhiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có Hoa hậu Phan Kim Oanh và cuộc thi Mrs Grand Internationl đã làm điều đó.

Sau đêm chung kết Mrs Grand International 2023, Hoa hậu Phan Kim Oanh quay trở về Việt Nam để tiếp tục với các lịch trình bận rộn. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè thân thiết như vợ chồng NSND Công Lý - Ngọc Hà và Á hậu Thuỵ Vân...

Kể từ lúc đăng quang đến nay, hình ảnh của Hoa hậu Phan Kim Oanh ngày càng thăng hạng. Trong bộ ảnh mới nhất, người đẹp họ Phan khoe làn da trắng không tì vết cùng số đo 3 vòng ngày càng chuẩn chỉnh.

Theo tiết lộ, do lịch trình bận rộn, Hoa hậu Phan Kim Oanh đã giảm cân khá nhiều so với trước đây. Sau khi cân nặng giảm, người đẹp cũng tự tin diện các bộ trang phục gợi cảm hơn trước. Người đẹp họ Phan bộc bạch: “Tôi là người rất chỉn chu với hình ảnh của mình. Hiện tại với vai trò là hoa hậu đương nhiệm, tôi càng ý thức hơn với việc chăm sóc bề ngoài. Do lịch trình bận rộn, liên tục phải di chuyển nên tôi thường phải tranh thủ ăn uống trên xe. Có lẽ vì thế nên cũng sụt cân nhiều hơn so với trước".

Mặc dù vậy nhưng theo Phan Kim Oanh mọi người nên ăn uống và tập luyện 1 cách khoa học chứ không nên chạy theo trào lưu giảm cân nguy hiểm.

Bên cạnh vai trò hoa hậu, Hoa hậu Phan Kim Oanh còn là một doanh nhân, kiêm diễn viên. Đặc biệt, cô còn là “nàng thơ” của đạo diễn Bình Trọng. Vào các dịp cuối năm, đạo diễn Bình Trọng sẽ thực hiện series Làng ế vợ và Đại gia chân đất. Vậy nên, Hoa hậu Phan Kim Oanh liên tục tham gia vào dự án này. Tuy nhiên, thời điểm đạo diễn Bình Trọng bấm máy quay lại trùng lịch với thời gian cô tham gia Mrs Grand International 2023. Vậy nên chân dài họ Phan đã phải từ chối, bỏ lỡ dự án phim.

“Tôi rất tiếc khi không về kịp để vào phim cùng đạo diễn Bình Trọng. Anh Trọng và tôi không chỉ là quan hệ đạo diễn - diễn viên, mà chúng tôi còn là những anh em thân thiết trong cuộc sống. Anh Bình Trọng giống như một người “thầy” của tôi. Năm nay, không vào làm được phim nhưng tôi tự hào mình cũng có những kết quả thành công của riêng mình. Tới đây, tôi còn tiếp tục tổ chức một cuộc thi nhan sắc”, Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cũng đã hoàn tất thủ tục cấp phép cuộc thi Mrs Earth VietNam 2024 và sẽ tổ chức họp báo trong tháng 12 này. Ngoài tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh còn khá đắt sô khi được mời đóng quảng cáo, chụp hình thời trang và làm đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng.