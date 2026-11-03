Hoa hậu Hà Trúc Linh nói gì khi chưa đại diện Việt Nam thi quốc tế?

Tại họp báo Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 3/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh nhận được câu hỏi về việc chưa đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ.

Trả lời vấn đề này, người đẹp cho biết cô luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và coi đây là niềm vinh dự lớn đối với bản thân.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trả lời về việc chưa đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong nhiệm kỳ.

“Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đó sẽ là điều may mắn, giúp tôi quảng bá vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, việc tham gia hay không tham gia đấu trường quốc tế không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam” , Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ.

Theo người đẹp, một Hoa hậu Việt Nam không chỉ mang trên mình danh hiệu cao quý mà còn có trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự quốc gia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Cô cho rằng trong suốt nhiệm kỳ, hoa hậu cần không ngừng hoàn thiện bản thân, phát huy 4 tiêu chí mà cuộc thi đề cao gồm Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến.

Hà Trúc Linh cũng nhấn mạnh việc quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam không nhất thiết phải diễn ra trên sân khấu của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu có thể lan tỏa vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc phụ nữ Việt Nam thông qua các diễn đàn văn hóa, học thuật và nhiều hoạt động xã hội khác.

Đề cập đến việc chưa có cơ hội tham gia đấu trường quốc tế, người đẹp cho biết cô không xem đây là điều thiệt thòi đối với bản thân. Nếu có cơ hội, cô sẵn sàng đón nhận; còn trước mắt, điều quan trọng là tiếp tục trau dồi kiến thức, học hỏi và hoàn thành trách nhiệm của một Hoa hậu Việt Nam.

“Hành trình của Trúc Linh chắc chắn không dừng lại khi nhiệm kỳ kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đã được trao tặng ”, cô nói.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cũng tại họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, đánh giá Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện vai trò và trách nhiệm của người đăng quang dù có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử cuộc thi.

“Khi được trao vương miện, hoa hậu đồng thời nhận một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Trong thời gian qua, Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình dù có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử các kỳ Hoa hậu Việt Nam” , ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Về việc đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Trưởng Ban tổ chức cho biết nếu có cơ hội phù hợp, ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện để các người đẹp tranh tài tại những đấu trường này.

Gần 4.000 câu hỏi gửi về cho phần thi ứng xử

Cũng tại họp báo, ban tổ chức công bố đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Với chủ đề Miền hương sắc , cuộc thi tiếp tục đề cao 4 tiêu chí Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến. Sau vòng Chung khảo ngày 10/10, từ 53 thí sinh, ban giám khảo đã lựa chọn 25 gương mặt bước vào Chung kết.

Đánh giá về hành trình của 25 thí sinh, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng các cô gái đã thể hiện tinh thần kỷ luật, nỗ lực vượt qua thử thách và trưởng thành qua từng hoạt động.

25 thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam vào ngày 7/11 tại Hải Phòng.

“ Khi đặt bút đăng ký tham gia cuộc thi, các bạn đã giành chiến thắng rồi. Và khi bước đến đêm Chung kết, chiến thắng ấy càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cuộc thi cũng chỉ là một chặng đường. Phía trước các bạn còn rất nhiều mục tiêu, nhiều thử thách. Tôi mong rằng dù kết quả thế nào, các bạn vẫn luôn nỗ lực, coi hành trình Hoa hậu Việt Nam là nguồn lực, là tài sản quý giá để tiếp tục chinh phục những thành công mới trong sự nghiệp và cuộc sống ”, ông nói.

Bên cạnh đó, phần thi ứng xử tại đêm Chung kết có sự đóng góp câu hỏi từ công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi, xoay quanh các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những câu hỏi phù hợp sẽ được lựa chọn cho phần thi ứng xử của Top 5.

Sân khấu đêm chung kết với thông điệp Dệt di sản - Mở lối thanh xuân , lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá. Bộ vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật , lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen đón ánh dương, cũng được công bố.

Đêm Chung kết sẽ tìm ra người kế nhiệm Hà Trúc Linh cùng các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 và những giải thưởng khác.