Cô gái Đắk Lắk đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 20: Visual ngọt lịm, học vấn không phải dạng vừa!

Hà Trúc Linh sinh năm 2004, quê tại xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,72 m, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Tháng 6/2025, Hà Trúc Linh chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết diễn ra tại TP Huế. Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, người đẹp sinh năm 2004 được trao vương miện từ Hoa hậu tiền nhiệm Huỳnh Thị Thanh Thủy, cùng giải thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Tháng 6/2025, Hà Trúc Linh chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 trong đêm chung kết diễn ra tại TP Huế. Ảnh: FBNV Chiến thắng của Hà Trúc Linh nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi ngoại hình hài hòa, nàng hậu còn được đánh giá cao ở phong thái tự tin, khả năng giao tiếp và hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Trước khi bước vào cuộc thi, Hà Trúc Linh từng thừa nhận bản thân có giai đoạn thiếu tự tin về ngoại hình. Tuy nhiên, thông qua quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể, cô dần trưởng thành, hoàn thiện bản thân và mạnh dạn theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024 khi mới 20 tuổi, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng sắc đẹp Việt. Ảnh: FBNV

Cô sở hữu chiều cao khoảng 1,72 m, gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nhan sắc, Hà Trúc Linh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập và sự năng động trong các hoạt động sinh viên. Người đẹp theo học ngành Marketing tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM). Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing năm 2023.

Trong thời gian đi học, Trúc Linh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, văn nghệ và những chương trình dành cho sinh viên. Cô từng nhiều năm được tuyên dương là Đoàn viên xuất sắc, đồng thời ghi dấu ấn trong các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh nhan sắc, Hà Trúc Linh còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập và sự năng động trong các hoạt động sinh viên. Ảnh: FBNV

Từ thời phổ thông, Hà Trúc Linh đã thể hiện sự năng động, tinh thần trách nhiệm và khả năng tham gia các phong trào tập thể. Đây cũng được xem là nền tảng giúp người đẹp tự tin hơn khi bước vào môi trường đại học và thử sức tại các cuộc thi nhan sắc.

Đặc biệt, nàng hậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề giáo. Được lớn lên trong môi trường coi trọng việc học, cô sớm ý thức về sự tự lập, kỷ luật và trách nhiệm đối với bản thân. Dù bước chân vào lĩnh vực sắc đẹp, Hà Trúc Linh vẫn dành sự quan tâm cho việc học và định hướng phát triển bản thân, thay vì chỉ tập trung vào danh hiệu Hoa hậu.

Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Tài chính - Marketing năm 2023. Ảnh: FBNV

Hà Trúc Linh cũng từng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam của mình chỉ kéo dài khoảng một năm, ngắn hơn so với nhiều người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, người đẹp cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở thời gian giữ vương miện mà còn ở những trải nghiệm, bài học và giá trị tích cực cô có thể mang đến trong hành trình đương nhiệm.

Ở tuổi 22, Hà Trúc Linh đang từng bước khẳng định hình ảnh của một nàng hậu trẻ trung, có học vấn, tích cực tham gia hoạt động xã hội và không ngừng phát triển bản thân.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, người đẹp quê Phú Yên còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng sau khi giành vương miện. Ảnh: FBNV