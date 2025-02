Hoa hậu gen Z Vbiz bị chê béo khi vừa đăng quang nay vội phát tín hiệu lên xe hoa?

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng quang cuộc thi Miss Grand Vietnam vào năm 2022. Sau 3 năm, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ được sức nóng tên tuổi trong showbiz Việt. Vừa qua, Đoàn Thiên Ân còn gây ấn tượng khi lấn sân sang làm diễn viên và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Vào tối 8/2, nàng hậu gen Z khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi chia sẻ bức hình mặc chiếc váy cưới và nở nụ cười tươi rạng rỡ bên một người giấu mặt. Kèm theo đó, Hoa hậu viết ngắn gọn: "Save the date". Đây là cụm từ quen thuộc trong các lễ cưới phương Tây mang ý nghĩa là "hãy giữ ngày này" để tham gia sự kiện trọng đại. Qua chi tiết này, cư dân mạng rộ nghi vấn Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chuẩn bị kết hôn.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh cưới bên một người giấu mặt

Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với Hoa hậu Kỳ Duyên. Tuy nhiên Kỳ Duyên đã có bài viết dài lên tiếng làm rõ thực hư. Trên story cá nhân, Kỳ Duyên chia sẻ: "Xin chào mọi người, thời gian vừa qua có những tin đồn không đúng giữa mình và em Thiên Ân. Việc này làm ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống & công việc riêng của cả 2 người!".

Người đẹp cho biết, cô muốn một lần lên tiếng để làm rõ mọi hiểu lầm xoay quanh mối quan hệ của mình và Thiên Ân. Theo Kỳ Duyên, cả hai chỉ có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Cô cũng gửi lời chúc tới Thiên Ân, mong rằng nàng hậu sẽ thành công trong những dự định sắp tới.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò vì thường xuyên có những tương tác thân thiết bên nhau

Kỳ Duyên sau đó đã lên tiếng đính chính về mối quan hệ của cặp đôi

Nói về chuyện yêu đương, Thiên Ân tiết lộ trong quá khứ cô từng yêu mù quáng. Tuy nhiên, đến hiện tại thì nàng Hậu GenZ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thiên Ân bày tỏ: "Hồi xưa chắc có tuy nhiên chia tay xong là tôi quên hết trơn. Chắc tôi bị tẩy não rồi (Cười). Thực sự thì tôi chỉ có vài mối tình thôi, mỗi lần bước vào yêu thì hết lòng lắm. Tôi nghĩ bất cứ ai cũng một lần bị mù quáng trong tình yêu. Và tôi cũng như vậy đó.

Điều quan trọng là mình có nhận ra bản thân đang mù quáng để vững vàng, mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ này hay không. Sau khi thoát được rồi, tôi gần như mất trí nhớ. Bây giờ, hỏi về tình cũ thì tôi không nhớ gì nhiều đâu".

Đoàn Thiên Ân thừa nhận từng yêu đương mù quáng trong quá khứ

Trước khi nổi tiếng, Đoàn Thiên Ân từng chịu miệt thị ngoại hình vì cân nặng lên tới 75kg. Cô từng tâm sự: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân". Để có ngoại hình như hiện tại, người đẹp gen Z đã tích cực tập luyện, ăn uống điều độ và giảm cân thành công.

Sau khi chinh chiến Miss Grand International, Đoàn Thiên Ân còn bị Chủ tịch Nawat Itsaragrisil dùng lời lẽ khiếm nhã nhận xét ngoại hình "phần thân trên dài hơn thân dưới, hông to, body không đẹp". Thời điểm đó, đông đảo sao Việt và netizen đã lên tiếng bênh vực nàng hậu.

Trong vòng 4 tháng, Đoàn Thiên Ân đã giảm thành công 15kg