Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lên tiếng giữa tranh cãi phát ngôn "phản đề" Ngữ văn 2026

Sáng ngày 11/6/2026, ngay sau khi hơn 1,2 triệu sĩ tử hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, nội dung phần nghị luận xã hội đã trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn. Giữa làn sóng thảo luận, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân cũng thu hút sự quan tâm khi để lại một bình luận mang tính chất phản biện trên tài khoản Threads cá nhân.

Từ một chia sẻ mang tính trao đổi về cách làm bài nghị luận xã hội, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Phát ngôn liên quan đến "phản đề" trong Ngữ văn 2026 và câu chuyện "Steve Jobs Việt Nam" nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều, kéo theo cuộc thảo luận sôi nổi về tư duy phản biện, cách hiểu đề và vai trò của người trẻ trước những hình mẫu thành công.

Tranh cãi bắt nguồn từ chia sẻ của Thiên Ân trên mạng xã hội khi cô đặt vấn đề: "Làm thế nào để có những 'Steve Jobs Việt Nam'? Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà?". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt khi một số ý kiến cho rằng cô đang hiểu sai hoặc áp dụng chưa chính xác khái niệm "phản đề" trong bài nghị luận xã hội.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước phát ngôn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liên quan đến chủ đề "phản đề" trong Ngữ văn. Ảnh: FBNV

Giữa làn sóng bàn luận, Đoàn Thiên Ân đã trực tiếp phản hồi dưới bài đăng. Cô cho biết: "Phản đề không phải là phủ nhận hoàn toàn luận điểm chính, mà là đưa ra góc nhìn đối lập để phân tích và làm sáng tỏ vấn đề hơn. Mình không phản bác đề thi, mà đang nêu một cách tư duy khác". Theo Thiên Ân, việc đặt câu hỏi ngược lại không nhằm bác bỏ hoàn toàn nội dung đề bài, mà để mở rộng cách nhìn và tăng tính phản biện trong lập luận.

Nàng hậu nhấn mạnh thêm rằng nghị luận xã hội không chỉ đơn thuần là đồng tình hay phản đối, mà quan trọng ở cách lập luận chặt chẽ và tư duy đa chiều. Cô cho rằng nếu biết khai thác "tư duy ngược", thí sinh vẫn có thể ghi điểm khi làm bài.

Phản hồi của Thiên Ân tiếp tục tạo nên nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cô đang cổ vũ tư duy độc lập và phản biện – yếu tố cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng người của công chúng cần diễn đạt rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm trong bối cảnh chủ đề vốn nhạy cảm và dễ tạo tranh luận.

Nhiều người cho rằng câu Thiên Ân viết ban đầu:“Sao phải làm Steve Jobs trong khi mình là mình mà?” nghe giống phản bác trực tiếp giả định của đề bài hơn là một bước phản đề trong bài văn hoàn chỉnh. Bởi trong ngữ cảnh thi cử, đề hỏi: Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam? Thì “Steve Jobs Việt Nam” thường được hiểu là biểu tượng cho người có tư duy đổi mới, tạo ảnh hưởng lớn, chứ không phải yêu cầu mọi người trở thành bản sao của Steve Jobs.

Hiện tại, câu chuyện về phát ngôn của Đoàn Thiên Ân vẫn tiếp tục được bàn luận trên các diễn đàn.

Trước nhiều ý kiến trái chiều, nàng hậu đã chính thức lên tiếng giải thích quan điểm của mình. Ảnh: FBNV

Cô cho biết nếu biết khai thác "tư duy ngược", thí sinh vẫn có thể ghi điểm khi làm bài. Ảnh: FBNV

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ở mùa giải đầu tiên của cuộc thi. Thời điểm đó, chiến thắng của cô nhận được nhiều sự chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát cùng phần ứng xử tạo được thiện cảm với khán giả.

Sau đăng quang, Thiên Ân đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 và dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Từ đó đến nay, người đẹp từng bước mở rộng hoạt động trong showbiz, xuất hiện ở nhiều sự kiện, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và xây dựng hình ảnh theo hướng đa năng hơn ngoài vai trò hoa hậu.

Đoàn Thiên Ân được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FBNV

Về học vấn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trúng tuyển vào hệ cao đẳng ngành Quản trị khách sạn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2024, tức là sau 5 năm, cô mới được công nhận tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp. Những năm gần đây, Thiên Ân mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong các dự án như Hẹn em ngày nhật thực, Nụ hôn bạc tỷ, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh sau khi bước ra từ đấu trường nhan sắc.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện đời tư của Thiên Ân cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn luận. Từ cuối năm 2024, cô liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với Kỳ Duyên khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, duy trì tương tác trên mạng xã hội và để lộ nhiều chi tiết trùng hợp như dùng đồ tương đồng, đồng hành tại một số sự kiện. Đáng chú ý, việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi số lượng rất ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân, càng khiến cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Tuy nhiên đến nay, cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.