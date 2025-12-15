Sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Đoàn Thiên Ân vẫn là cái tên được quan tâm trong showbiz. Trước khi nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2000 từng nặng tới 75kg. Vì nhận quá nhiều những lời chê bai ngoại hình, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tập trung giảm cân và xuống còn 60kg.

Mới đây, hình ảnh cũ của Đoàn Thiên Ân được một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội Threads. Người này viết: "Ý là giờ lục lại album mới thấy hình mình chụp với Bơ năm 10 tuổi". Dưới bài đăng, Hoa hậu sinh năm 2000 đã phản hồi: "Ôi trời ơi hóa ra là bạn cấp 1 hả. Tớ nhớ cậu mà An".

Hình ảnh bầu bĩnh lúc 10 tuổi của Đoàn Thiên Ân nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Netizen cho rằng những đường nét gương mặt của người đẹp gen Z sau nhiều năm vẫn không thay đổi.

Hình ảnh của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lúc 10 tuổi được chia sẻ rầm rộ trên Threads

Người đẹp sinh năm 2000 còn tương tác nhiệt tình với người bạn này phía dưới bài đăng

Đoàn Thiên Ân từng tâm sự về chuyện cân nặng: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn.

Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân". Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng thon gọn như hiện tại.

Trước khi nổi tiếng, người đẹp sinh năm 2000 từng nặng tới 75kg

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã tập luyện chăm chỉ để có vóc dáng thon gọn như hiện tại

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu gen Z vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Kỳ Duyên. Giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chương trình, khiến cư dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Trong thời điểm đó, khi xuất hiện ở một talkshow, Thiên Ân chia sẻ: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vướng nghi vấn hẹn hò với Kỳ Duyên

Thời gian vừa qua, Đoàn Thiên Ân bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào liên quan đến Kỳ Duyên – Minh Triệu, khiến mạng xã hội không ngừng bàn tán. Nguồn cơn xuất phát từ việc Kỳ Duyên xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình AI là ai?. Tại đây, nàng hậu gây chú ý khi tiết lộ hành động tệ nhất cô từng làm trong một mối quan hệ tình cảm là tự làm đau bản thân, thậm chí có lúc đập tay vào tường.

Không lâu sau đó, Minh Triệu có động thái được cho là đáp trả người cũ: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Sau chia sẻ từ Minh Triệu, đến lượt Kỳ Duyên bất ngờ đăng status nhắc thẳng đến chuyện yêu đương, thừa nhận mình đã từng yêu 5 người và hài hước hỏi liệu cả 5 có được xem là người yêu cũ hay không. Ngay dưới bài đăng, Thiên Ân lập tức để lại bình luận "cà khịa nhẹ": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu". Liên tiếp những động thái của Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân tạo thành một "chuỗi kết nối" khó mà xem là vô tình.