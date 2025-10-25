Hôn nhân của Hoa hậu Đỗ Hà bị phá?

Dù đã diễn ra được 2 ngày, hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương vẫn được bàn luận sôi nổi. Đông đảo cư dân mạng phấn khích hào hứng khi được "ăn cưới online" cặp đôi trai tài gái giỏi này. Sau khi đám cưới diễn ra, cả hai lại bất ngờ vướng vào ồn ào không đáng có.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán trước bài đăng của tài khoản có tên K.T tự xưng là người yêu cũ của chồng Đỗ Hà. Người này đăng tải hình ảnh có sự xuất hiện của thiếu gia Viết Vương ngồi sát bên cạnh 1 cô gái. Kèm theo bức hình, tài khoản này viết dòng chú thích: "Cảm ơn anh".

Hình ảnh này nhanh chóng bị chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bức xúc, cho rằng đây là chiêu trò cố tình gây chú ý, tạo sóng gió, cố tình quấy phá sau khi Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương vừa tổ chức đám cưới linh đình.

Hình ảnh thiếu gia Viết Vương - chồng Đỗ Hà xuất hiện thân thiết bên cạnh 1 cô gái đang gây xôn xao

Trước đó, tài khoản có tên K.T từng đăng tải ảnh chụp màn hình thông báo từ TikTok, cho thấy tài khoản tick xanh mang tên Đỗ Thị Hà đã thêm hình ảnh của cô vào mục “Yêu thích”. Người này còn viết dòng trạng thái ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường".



Phần đông cư dân mạng cho rằng tài khoản K.T có hành động kém duyên. Ngay cả khi đó là sự thật, Đỗ Hà cũng chẳng làm gì đáng để bị đặt lên bàn cân soi xét. Việc người đẹp tình cờ lướt TikTok và bấm “yêu thích” một hình ảnh nào đó vốn chỉ là hành động rất tự nhiên trên mạng xã hội.

Tài khoản K.T này từng đăng đàn ẩn ý cho rằng bị Hoa hậu Đỗ Hà soi

Trước khi về chung một nhà với thiếu gia Quảng Trị, Hoa hậu sinh năm 2001 là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong suốt 5 năm kể từ ngày đăng quang, Đỗ Hà chưa từng vướng nghi vấn hẹn hò yêu đương với sao nam nào.

Được biết, Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã có khoảng thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà. Trong cip chiếu tại hôn lễ, Đỗ Hà nhắn nhủ với chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương cũng đáp lại tình cảm: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Đỗ Hà và Viết Vương tổ chức đám cưới sang trọng vào ngày 22/10 vừa qua