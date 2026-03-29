Tối 28/3, đêm Chung kết Miss Grand Thái Lan diễn ra quy tụ những thí sinh nổi bật nhất mùa giải. Kết quả chung cuộc, người đẹp tên Pattama Jitsawat đến từ Chonburi đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Tuy nhiên, ngoài màn đăng quang cũng như những ứng xử linh hoạt của top 5 thì một khoảnh khắc bất ngờ đã nhanh chóng “chiếm sóng” toàn bộ sự chú ý.

Theo đó, Hoa hậu tỉnh Pathum Thani từng gặp sự cố “rớt răng” trước đó lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi có hành động gây sốc là cầm trực tiếp hàm răng giả và gắn lại ngay trên sân khấu. Màn hô tên độc lạ trên sóng trực tiếp này gây xôn xao. Nhiều người không khỏi "đứng hình" vì độ táo bạo, thậm chí gọi đây là hành động không ai dám làm, chưa từng có trong một cuộc thi sắc đẹp vốn đề cao hình ảnh chỉn chu, hoàn hảo.

Tuy nhiên, chính sự thẳng thắn này lại kéo theo làn sóng tranh cãi dữ dội. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò gây chú ý, cố tình làm lố để tạo spotlight trong đêm Chung kết. Việc xử lý sự cố theo cách quá trực diện, không giữ hình ảnh, bị nhận xét là đi ngược lại tinh thần thanh lịch thường thấy ở các cuộc thi nhan sắc.

Song song đó, không ít ý kiến lại bênh vực thí sinh. Bởi với những ai theo dõi Miss Grand từ lâu, những tình huống “quậy”, tạo chiêu trò để gây chú ý thực tế không phải hiếm. Cuộc thi này vốn nổi tiếng với màu sắc giải trí mạnh, nơi các thí sinh không ngại thể hiện cá tính, thậm chí chấp nhận những khoảnh khắc gây tranh cãi để tạo dấu ấn riêng. Chính vì vậy, một số khán giả cho rằng hành động lần này có thể chỉ là một “nước đi” nhằm tạo ấn tượng hơn là một sự cố đơn thuần.

Miss Grand Thailand là cuộc thi đã có hơn một thập kỷ tổ chức, thường xuyên gây bão mạng xã hội nhờ phong cách trình diễn đậm tính giải trí và không ngại khác biệt. Qua nhiều mùa, thí sinh liên tục tạo dấu ấn bằng những màn xuất hiện “không giống ai”: từ cưỡi trâu, hóa thân thành nàng tiên cá, thiên nga, công chúa cho đến ca sĩ… ngay tại vòng tuyển chọn, biến sân chơi này thành một trong những đấu trường sắc đẹp giàu yếu tố viral nhất hiện nay.

