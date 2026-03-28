Nhan sắc hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam, có 1 con riêng được đại gia say đắm suốt 14 năm

Jennifer Phạm từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Việt. Không chỉ ghi dấu với vẻ đẹp ngọt ngào, cô còn gây ấn tượng bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sinh năm 1985 tại TP.HCM, Jennifer Phạm tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, mở ra con đường nghệ thuật rộng mở. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, gợi cảm nhưng vẫn nền nã, Jennifer nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Cô hoạt động đa năng với vai trò MC, người mẫu và diễn viên, nhận được sự yêu mến của khán giả. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, đời tư của nàng hậu cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2007, cô kết hôn với ca sĩ Quang Dũng và có một con trai chung là bé Bảo Nam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài và cả hai chia tay sau một thời gian chung sống. Sau ly hôn, Jennifer Phạm vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ, cùng nhau chăm sóc con trai. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2012 khi cô tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Đây được xem là bến đỗ hạnh phúc, giúp người đẹp tìm lại sự bình yên trong cuộc sống. Doanh nhân Đức Hải được biết đến là người thành đạt và luôn đồng hành cùng vợ trong công việc lẫn cuộc sống. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, tình cảm của cả hai vẫn ngọt ngào, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Jennifer Phạm hiện có tổng cộng 4 người con, gồm một con riêng và ba con với chồng hiện tại. Điều đáng chú ý là các con chung - riêng sống hòa thuận, gắn bó trong một gia đình đầy yêu thương. Ở tuổi 40, dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và thần thái cuốn hút. Nhan sắc của cô được đánh giá ngày càng mặn mà, quyến rũ theo thời gian. Không chỉ chăm sóc gia đình, Jennifer còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng và gia đình chồng, giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau 14 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải vẫn bền chặt. Tình yêu, sự thấu hiểu và đồng hành đã giúp nàng hậu có được cuộc sống viên mãn, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ hiện đại.