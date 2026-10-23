'Hoa hậu có cuộc sống bí ẩn nhất Việt Nam' tự hào vì cả 3 con gái đều giỏi hơn mẹ

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004, từng lọt top 15 Miss World cùng năm. Thay vì tiếp tục theo đuổi hào quang giải trí, cô chuyển hướng sang nghiên cứu, giảng dạy và vừa trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Cuộc sống kín tiếng của bà mẹ 3 con

Được truyền thông gọi là "Hoa hậu có cuộc sống bí ẩn nhất Việt Nam", Nguyễn Thị Huyền hiếm khi công khai chuyện đời tư. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên và con gái lớn Khánh Linh, cô có thêm hai con gái nhưng nhiều năm không chia sẻ trước công chúng. Hiện người đẹp sinh năm 1985 sống cùng ba con tại Hà Nội.

"Hoa hậu có cuộc sống bí ẩn nhất Việt Nam" hiếm khi công khai chuyện đời tư - Ảnh: FBNV

Tháng 3/2025, khi trở lại với vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam, cô lần đầu tiết lộ nhiều điều về các con. Nguyễn Thị Huyền tự hào bởi cả ba đều có năng khiếu âm nhạc, đặc biệt là piano. Con gái lớn Khánh Linh chơi được nhiều nhạc cụ, còn con gái thứ hai cũng biết chơi từ hai đến ba loại. Theo cô, đây là điểm các con giỏi hơn mẹ.

Dù có năng khiếu nghệ thuật, các con của Nguyễn Thị Huyền chưa bày tỏ mong muốn theo đuổi biểu diễn chuyên nghiệp. Con gái lớn cũng không có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp như mẹ. Nữ nghệ sĩ cho biết cô tôn trọng lựa chọn của các con và sẵn sàng ủng hộ nếu sau này các bé thay đổi suy nghĩ.

Trong khi chăm sóc gia đình, Nguyễn Thị Huyền vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Ngày 13/10/2026, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hành trình kéo dài 14 năm, trong đó có lần cô phải bắt đầu lại từ bậc thạc sĩ do quá thời hạn đào tạo của chương trình trước.

Ở tuổi 41, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục làm công việc nghiên cứu và giảng dạy. Khi không bận công tác, Huyền thích nấu ăn, chăm sóc các con và tận hưởng những sinh hoạt đời thường. Điều đáng chú ý là người đẹp đặt ra một nguyên tắc: Nếu ở nhà, từ 17h đến 20h, cô không nghe điện thoại mà dành thời gian cho căn bếp và gia đình.

Dẫu vậy, Nguyễn Thị Huyền thừa nhận vẫn có những điều khiến mình day dứt. Cô cho biết bốn mẹ con đều bận, ban ngày ít gặp nhau và thường tranh thủ trò chuyện vào buổi tối. Người đẹp từng chia sẻ bản thân cảm thấy có lỗi vì chưa dành nhiều thời gian cho con, đồng thời nhận ra những thiếu sót trong cách giáo dục khi nhìn lại quá khứ.

Hệ lụy khi cha mẹ mải dùng điện thoại lúc ở bên con

Nguyên tắc không nghe điện thoại từ 17h đến 20h của Nguyễn Thị Huyền gợi mở một vấn đề khá phổ biến trong gia đình hiện đại.

Từ 17h đến 20h là khoảng thời gian Huyền dành cho căn bếp và gia đình - Ảnh: FBNV

Một phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí Psychology Research and Behavior Management năm 2023 đưa ra kết quả đáng chú ý. Từ 42 nghiên cứu với 56.275 trẻ em tại Trung Quốc, các nhà khoa học ghi nhận việc cha mẹ thường xuyên chú ý đến điện thoại thay vì tương tác với con có liên quan đến nhiều khó khăn về cảm xúc, hành vi và khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Độ tuổi trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 13,32 tuổi.

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Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là parental phubbing, tức cha mẹ mải sử dụng điện thoại và lơ là con cái. Sự gián đoạn này có thể khiến trẻ cảm thấy mình không được quan tâm, ngay cả khi cha mẹ vẫn đang ngồi bên cạnh.

Kết quả phân tích cho thấy hành vi này có tương quan thuận với các vấn đề cảm xúc hướng vào bên trong như lo âu, buồn bã, với hệ số r = 0,270. Mối liên hệ cũng được ghi nhận ở nhóm hành vi hướng ra bên ngoài, chẳng hạn chống đối, với r = 0,210. Đồng thời, mức độ cha mẹ mải nhìn điện thoại có tương quan nghịch với cách trẻ đánh giá bản thân (r = -0,206) và năng lực xã hội, cảm xúc (r = -0,162).

Các hệ số trên phản ánh mức độ liên hệ giữa những yếu tố được nghiên cứu, không phải tỷ lệ trẻ mắc vấn đề tâm lý. Trong 42 nghiên cứu được tổng hợp, có 38 nghiên cứu cắt ngang và 4 nghiên cứu theo dõi dọc. Vì vậy, kết quả chưa đủ chứng minh việc cha mẹ sử dụng điện thoại trực tiếp gây ra những khó khăn nói trên.

Một điểm khác được nhóm tác giả ghi nhận là khi cả cha và mẹ cùng thường xuyên mải nhìn màn hình, mối liên hệ với các khó khăn của trẻ mạnh hơn so với khi chỉ một người có thói quen này. Phát hiện gợi ý rằng cách ứng xử của cả gia đình cần được xem xét, thay vì chỉ tập trung vào một phụ huynh.

Không dừng ở sức khỏe tinh thần, thói quen của người lớn còn có mối liên hệ với cách trẻ sử dụng công nghệ. Phân tích tổng hợp công bố ngày 4/9/2026 trên tạp chí Frontiers in Psychology đã xem xét 50 nghiên cứu độc lập, với tổng cộng 53.304 học sinh từ 6 đến 18 tuổi tại Trung Quốc. Kết quả ghi nhận tương quan thuận ở mức vừa giữa việc cha mẹ mải dùng điện thoại và tình trạng trẻ sử dụng thiết bị số có vấn đề, với hệ số r = 0,308.

Khi phân tích từng loại hành vi, nhóm tác giả ghi nhận mối liên hệ mạnh nhất ở tình trạng sử dụng điện thoại thông minh có vấn đề, với r = 0,331. Tiếp đến là video ngắn (r = 0,246), sử dụng Internet (r = 0,244) và trò chơi điện tử (r = 0,205). Tuy nhiên, các nghiên cứu có sự khác biệt đáng kể về phương pháp và đối tượng, nên không thể suy ra rằng cha mẹ dùng điện thoại sẽ khiến con lệ thuộc thiết bị.

Theo nhóm nghiên cứu, một giả thuyết cần tiếp tục kiểm chứng là khi thiếu sự chú ý trong giao tiếp gia đình, trẻ có thể tìm đến môi trường số để đáp ứng nhu cầu kết nối hoặc giải tỏa cảm xúc. Tại Việt Nam, vấn đề này cũng được các chuyên gia tâm lý quan tâm.

Trao đổi với báo Thanh Niên tháng 7/2026, thạc sĩ tâm lý Hoàng Trọng Công, Trung tâm kỹ năng sống Skill Up cho biết, nhiều phụ huynh tìm đến tư vấn vì muốn con giảm sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, khi trao đổi sâu hơn, chuyên gia nhận thấy chính cha mẹ cũng thường xuyên kiểm tra tin nhắn, xem video hoặc sử dụng mạng xã hội trong sinh hoạt gia đình.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu Khải An, nhiều gia đình đang thiếu các hoạt động chung. Các thành viên có thể cùng ở nhà nhưng mỗi người lại tập trung vào một màn hình riêng. Bà khuyến nghị cha mẹ và con cái cùng thống nhất những khoảng thời gian không sử dụng thiết bị, đồng thời duy trì hoạt động như nấu ăn, đọc sách, thể thao hoặc đi dạo.

Hướng dẫn được Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) cập nhật ngày 20/1/2026 cũng nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị cho cả gia đình. Tổ chức này khuyến nghị thiết lập những khu vực và thời điểm không màn hình, chẳng hạn bàn ăn và trước giờ ngủ, nhằm tạo điều kiện cho giao tiếp trực tiếp, học tập và nghỉ ngơi. Đặc biệt, quy tắc cần áp dụng với cả người lớn, bởi cha mẹ có vai trò làm gương trong việc sử dụng công nghệ.

Tuy nhiên, không có khuyến nghị khoa học nào yêu cầu mọi phụ huynh phải tắt điện thoại đúng ba tiếng mỗi tối. Với gia đình có người phải làm thêm hoặc cần giữ liên lạc khẩn cấp, việc ngừng sử dụng điện thoại là điều phi thực tế. Một cách bắt đầu là thống nhất không xem mạng xã hội trong bữa cơm, hạn chế những thông báo không cần thiết và dành thời gian cho hoạt động chung. Thời lượng cần được điều chỉnh theo hoàn cảnh của từng nhà.

Điều quan trọng cũng không nằm ở việc đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục gây áp lực cho con bằng những câu hỏi về điểm số hay thành tích. Khoảng thời gian không màn hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi các thành viên được trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ một cách thoải mái. Ngay cả khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ vẫn có thể giữ nguyên tắc giáo dục nhưng lựa chọn giải thích khi cả hai đã bình tĩnh, thay vì biến cuộc trò chuyện thành tranh cãi.