Clip 14 giây tưởng bình thường nhưng lay động trái tim hàng ngàn phụ huynh Việt: Món quà lớn nhất là em bé ngoan

Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày, nhưng lại đủ sức khiến người ta mỉm cười thật lâu. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé học sinh tiểu học tự chuẩn bị và ăn sáng từ sáng sớm để mẹ có thêm thời gian ngủ đã nhận được nhiều sự quan tâm. Không có món quà đắt tiền, cũng chẳng có lời nói hoa mỹ, sự hiểu chuyện của cậu bé khiến nhiều phụ huynh vừa yêu mến, vừa thấy thương vô cùng.

Theo chia sẻ đi kèm đoạn clip, cậu bé thường dậy sớm, tự chuẩn bị đồ ăn sáng để mẹ được ngủ thêm. Trong video dài vỏn vẹn 14 giây, em ngồi ăn sáng khi đồng hồ đã hơn 6 giờ. Dáng vẻ nhỏ nhắn, tập trung ăn uống của cậu học trò khiến khung cảnh buổi sáng bình thường bỗng trở nên đặc biệt. Ăn xong, cậu bé không quên đưa tô cơm về phía camera để khoe với mẹ rằng mình đã ăn hết. Một hành động tự nhiên, đáng yêu, giống như cách một đứa trẻ muốn báo cáo với người thân rằng mình đã hoàn thành việc được giao.

Đoạn clip ngắn nhanh chóng nhận về những lời khen.

Ảnh cắt từ clip

Tình yêu thương đôi khi được thể hiện theo cách giản dị đến thế

Nhiều người thích thú trước hình ảnh một em nhỏ ngoan ngoãn, biết tự chăm sóc bản thân và nghĩ đến mẹ từ những việc giản dị nhất. "Công nhận em giỏi, ngoan, yêu lắm mà thấy thương quá trời quá đất", một người xem bình luận. Người khác cũng không giấu được sự yêu mến: "Bé hiểu chuyện, mẹ nhìn có khi không nỡ để bé phải cực vậy". Có người còn hài hước khen cậu bé vừa ngoan ngoãn, biết phụ giúp mẹ, lại vừa đẹp trai.

Điều khiến nhiều người xúc động chính là cảm giác một đứa trẻ còn nhỏ đã biết nghĩ đến người thân, biết rằng mẹ cần được nghỉ ngơi và muốn tự mình làm một việc gì đó để mẹ đỡ vất vả hơn. Với nhiều người làm cha mẹ, những khoảnh khắc như vậy có lẽ còn đáng nhớ hơn cả lúc con đạt được một thành tích nào đó. Đôi khi, niềm vui không đến từ việc con đứng đầu lớp, giành giải thưởng hay làm được điều gì thật lớn lao, mà từ những hành động rất đỗi đời thường: con biết tự ăn, tự dọn dẹp, biết hỏi han khi bố mẹ mệt, hoặc chủ động giúp đỡ mà không cần nhắc nhở.

Những việc ấy có thể nhỏ bé trong mắt người lớn, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy trẻ đang dần học cách quan tâm đến những người xung quanh. Sự trưởng thành không chỉ thể hiện qua kiến thức hay điểm số, mà còn nằm ở cách một đứa trẻ đối xử với gia đình, biết chia sẻ và có trách nhiệm với những việc phù hợp với khả năng của mình.

Tuy nhiên, sự ngoan ngoãn của trẻ cũng không nên bị hiểu thành việc con phải tự làm mọi thứ hay luôn nhường phần vất vả về mình để bố mẹ được thảnh thơi. Trẻ vẫn cần được yêu thương, chăm sóc và có một tuổi thơ đúng nghĩa. Điều đáng quý là khi con tự nguyện giúp đỡ bằng sự yêu thương, chứ không phải vì cảm thấy mình có trách nhiệm phải gánh vác những việc vượt quá sức.

Vì thế, nếu con chủ động làm một việc nhỏ để giúp bố mẹ, có lẽ điều cần thiết nhất là đón nhận bằng sự trân trọng, dành cho con một lời cảm ơn và để con biết rằng những cố gắng của mình đã được nhìn thấy. Đồng thời, cha mẹ cũng cần nhắc con rằng con luôn được phép nghỉ ngơi, vui chơi và nhờ người lớn giúp đỡ khi cần.

Một đoạn clip chỉ dài 14 giây chẳng có điều gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến nhiều người mỉm cười vì nhận ra rằng tình yêu thương đôi khi được thể hiện theo cách giản dị đến thế. Và có lẽ, với người mẹ trong đoạn clip, được nhìn thấy con trai ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, tự hào khoe thành quả của mình trong một buổi sáng bình thường cũng đã là một niềm hạnh phúc rất đỗi dịu dàng.