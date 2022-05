Hoa hậu bại trận đổi đời thành minh tinh, quyết không hẹn hò trong showbiz nhưng có cái kết cổ tích nhờ tài tử đình đám theo đuổi

Diễn xuất chính là con đường nhiều Hoa hậu, Á hậu lựa chọn sau khi chạm tay tới ngôi vị danh giá ở những cuộc thi sắc đẹp. Trong số những người đẹp Hàn lấn sân phim ảnh, Lee Bo Young ắt hẳn là cái tên để lại ấn tượng sâu đậm thuộc hàng nhất nhì.

Không phải ai cũng nhớ "mợ út của Mine" từng có thời là Hoa hậu bởi cô đã gây dựng tên tuổi quá thành công nhờ nghiệp diễn. Ngoài sự nghiệp sáng chói, câu chuyện tình như mơ của Lee Bo Young với Ji Sung được ngưỡng mộ hết mực. Thế nhưng, đằng sau hành trình yêu đẹp tưởng chừng như phim với chồng tài tử, Lee Bo Young cũng từng bị ảnh hưởng danh tiếng và gắn mác "người thứ 3".

Từ nàng Hoa hậu khu vực bại trận tại đêm chung kết đến sao nữ thành danh khắp châu Á

Vào năm 21 tuổi, cô gái trẻ Lee Bo Young xuất sắc lên ngôi Hoa hậu Hàn Quốc khu vực Daejeon và xung quanh tỉnh Nam Chungcheong. Đây chính là bước đệm giúp Lee Bo Young tiến đến đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Thế nhưng, trước những đối thủ quá tài năng và xuất chúng, điển hình là người lên ngôi Hoa hậu năm 2000 - Kim Sa Rang, Lee Bo Young chưa thể để lại nhiều dấn ấn. Dừng chân ở cuộc thi sắc đẹp chỉ với ngôi vị Hoa hậu khu vực nhưng Lee Bo Young lại đứng trước những cơ hội to lớn hơn.

Cô sinh viên Lee Bo Young lại quay trở về tiếp tục học tập sau hành trình tại Hoa hậu Hàn Quốc và chính thức tốt nghiệp ngành văn học Hàn Quốc tại Đại học nữ giới Seoul. Lee Bo Young vốn mo ước trở thành phát thanh viên nên cô đã quyết tâm thi vào đài truyền hình MBC vào năm 2002. Lee Bo Young đã nỗ lực hết mình và trở thành 1 trong 15 người lọt vào vòng chung kết của kỳ tuyển dụng hàng năm. Thế nhưng, đường như đây vẫn chưa phải cánh cửa đích thực dành cho nàng Hậu.

Park Bo Young tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 nhưng không thể dành được danh hiệu nào. Cô cũng lọt vào vòng chung kết kỳ tuyển dụng phát thanh viên đài MBC nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười

Lee Bo Young bất ngờ rẽ ngang sang con đường làm người mẫu và ngay lập tức, cơ hội lớn để vụt thành sao đã đến với cô. Lee Bo Young được chọn làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho hãng hàng không Asiana Airlines và hình ảnh của cô phủ sóng khắp mọi nơi. Đây quả là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho Lee Bo Young tiến công showbiz. Sau khi gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc xinh đẹp, nền nã trong quảng cáo, Lee Bo Young được nhiều đạo diễn săn đón.

Lee Bo Young bắt đầu con đường diễn xuất vào năm 2003. Cô được đóng cùng Song Il Gook trong People Of The Water Flower Village và chồng tương lai Ji Sung trong Điệu Nhảy Cuối Cùng trước khi nhận vai chính của Ballad Of Seodong - bộ phim đưa tên tuổi Lee Bo Young đến gần hơn với khán giả và giúp cô giành giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2005.

Sau khi trở thành gương mặt của hãng hàng không Asiana Airlines, Lee Bo Young đứng trước cơ hội tiến vào showbiz. Cô được các đạo diễn săn đón và chính thức trở thành diễn viên

Sau đó, Lee Bo Young liên tục nhận phim và dần có được chỗ đứng ổn định. Mùa xuân của sự nghiệp chính thức đến với Lee Bo Young nhờ bộ phim Seo Young Của Cha và I Hear Your Voice. Cô trở thành nữ diễn viên nổi bật có danh tiếng khắp châu Á và được cả giới chuyên môn công nhận diễn xuất. Những năm sau đó, Lee Bo Young gây tiếng vang nhờ God's Gift - 14 Days, Whisper, When My Love Blooms...và mới nhất là Mine. Vai diễn mợ út nhà tài phiệt đã hâm nóng tên tuổi Lee Bo Young và 1 lần nữa khẳng định lại tài năng của cô. Lee Bo Young gây sốt với thần thái sang chảnh, đẳng cấp và lối diễn quá thuyết phục.

Lee Bo Young liên tục gây ấn tượng với 1 loạt tác phẩm nổi tiếng như Seo Young Của Cha, I Hear Your Voice, God's Gift - 14 Days, Whisper...

Mới nhất, cô gây bão màn ảnh nhỏ với vai diễn mợ út trong siêu phẩm giới nhà giàu Mine

Câu chuyện tình đẹp như mơ với tài tử Ji Sung và cái mác "người thứ 3"

Năm 2004, Lee Bo Young lần đầu gặp gỡ Ji Sung trên trường quay bộ phim Điệu Nhảy Cuối Cùng. Ji Sung đã rơi vào lưới tình với Lee Bo Young và quyết tâm tán tỉnh cô cho bằng được. Nam diễn viên nghĩ đủ mọi chiêu để có được trái tim người trong mộng và tỏ tình bằng đủ mọi cách.

Anh từng thu hết can đảm viết mảnh giấy ghi lời tỏ tình "Anh thích em" và nhét vào túi xách của cô. Chưa hết, vì biết Lee Bo Young không muốn có bạn trai trong showbiz, Ji Sung còn hứa sẽ rời khỏi giới giải trí. Hết mình vì người đẹp như vậy nhưng Ji Sung vẫn chẳng thể làm cho Lee Bo Young đổi ý. Cô chỉ coi anh như bạn diễn, đồng nghiệp bình thường như bao người khác và không hề có ý định tiến xa hơn.

Ji Sung đã trúng tiếng sét ái tình với Lee Bo Young trên trường quay Điệu Nhảy Cuối Cùng.

Thế nhưng, mưa dầm thấm lâu, dù bị từ chối nhưng Ji Sung cũng không hề nản lòng và tiếp tục tấn công trái tim Lee Bo Young. Cứ kiên trì trong suốt 3 tháng ròng, Lee Bo Young cuối cùng cũng cảm động trước tấm lòng của anh. Sau này, trong 1 buổi phỏng vấn, Lee Bo Young tâm sự cô thấy vô cùng có lỗi vì đã "lơ đẹp" ông xã và ra sức cự tuyệt tình cảm của anh trước khi chịu mở cửa trái tim.

Năm 2007, cặp đôi Ji Sung - Lee Bo Young chính thức công khai mối quan hệ. Thế nhưng, đây mới là lúc sóng gió bắt đầu. Mối tình của cặp đôi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi netizen phát hiện 2 ngôi sao đã hẹn hò từ năm 2004 - thời điểm Ji Sung và nữ diễn viên Bản Tình Ca Mùa Đông Park Sol Mi vẫn còn đang yêu nhau. Kết quả, tin đồn Lee Bo Young làm "tiểu tam" phá hoại mối quan hệ của Ji Sung và Park Sol Mi nổ ra. Cặp đôi vẫn luôn giữ im lặng về tin đồn này và nắm tay nhau vượt qua giông bão.

Park Bo Young từng bị nghi ngờ là "tiểu tam" xen vào chuyện tình của Ji Sung với nữ diễn viên Park Sol Mi. Mặc cho những lời chỉ trích của dư luận, cả 2 vẫn yên lặng bên nhau

Cái kết hoàn mỹ của cặp đôi trai tài gái sắc



Tuy Lee Bo Young từng bị gắn mác "tiểu tam" nhưng theo thời gian, mọi tin đồn đều đã phai nhạt. Nữ diễn viên và tài tử Ji Sung cùng nhau viết nên cái kết đẹp cho câu chuyện phim giả tình thật bằng đám cưới hoành tráng vào năm 2013.

Trước đó, để rước nàng về dinh, Ji Sung đã tốn không công sức cho màn cầu hôn hoàn hảo. Khi cùng nhau có dịp sang Tây Ban Nha chụp ảnh theo chủ đề đám cưới, Ji Sung đã tận dụng cơ hội để ngỏ lời với Lee Bo Young. Trước toàn bộ ê kíp, nam tài tử đọc to lá thư bày tỏ tình yêu dành cho Lee Bo Young và hát ca khúc yêu thích của cô - Your Song của danh ca Elton John. Màn câu hôn của Ji Sung đã khiến nữ diễn viên rưng rưng nước mắt. Cuối cùng, sau 9 năm quen biết, Lee Bo Young đã đồng ý trở thành người nắm tay Ji Sung đi suốt quãng đường đời còn lại.

Ji Sung và Lee Bo Young nên vợ nên chồng với đám cưới lộng lẫy vào năm 2013

Bộ ảnh tạp chí chụp tại Tây Ban Nha giờ đây là kỉ niệm đẹp không thể nào quên với 2 vợ chồng

Sau khi kết hôn, sự nghiệp của cả 2 càng thăng hoa hơn. Cặp đôi cũng trở thành cặp vợ chồng được ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Hàn. Gia đình nhỏ của Lee Bo Young - Ji Sung càng thêm phần hoàn thiện sau khi con gái đầu lòng Kwak Ji Yoo và con trai Kwak Woo Sung lần lượt chào đời. 2 vợ chồng cũng không ngại khoe về gia đình trên MXH và thường xuyên công khai ủng hộ nhau trong những dự án mới.

Lee Bo Young - Ji Sung thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau

Vợ con là những nhân vật quen thuộc trên Instagram của Ji Sung

Ông xã Lee Bo Young chính là người chồng lý tưởng ai ai cũng ngưỡng mộ. Trên 1 chương trình truyền hình, chính bạn diễn của Lee Bo Young - nam diễn viên Kang Ki Yong từng bật mí với Ji Sung: "Em đã nghe rất nhiều điều tốt về anh, đến mức phát ngán luôn. Em nghe nói anh sống vô cùng quy củ và ngay thẳng. Mấy tin đó về anh lan rộng lắm rồi".



Ji Sung còn là người chồng hết lòng vì gia đình, thậm chí anh còn từ bỏ hẳn thói quen uống rượu vì vợ con: "Từng có khoảng thời gian khó khăn đến nỗi anh chỉ có thể vượt qua bằng cách uống rượu. Tuy nhiên, bây giờ, tất cả đều vô ích vì tôi đã có vợ con rồi. Nhờ họ, tôi có thêm dũng khí. Tôi muốn ở bên vợ lâu hơn, muốn được khỏe mạnh đứng cạnh các con trong đám cưới của chúng. Một người cha phải thật khỏe mạnh để lo cho gia đình mình chứ".

Ji Sung là người chồng lý tưởng luôn hết lòng vì vợ con

Hiện tại, mỹ nhân từng dừng chân trong đêm chung kết Hoa hậu năm nào đã có tất cả mọi thứ trong tay, từ nhan sắc, sự nghiệp, địa vị và quan trọng nhất là gia đình hạnh phúc. Mọi tin đồn ngày nào cùng cái mác "tiểu tam" đã lùi vào dĩ vãng. Nhắc đến Lee Bo Young, công chúng chắc chắn sẽ chỉ nhớ tới nữ diễn viên tài năng với hàng loạt vai diễn ấn tượng cùng chuyện tình hoàn mỹ với nam tài tử hàng đầu Ji Sung.



Lee Bo Young đã có được mọi thứ trong tay. Từ nàng Hậu mờ nhạt ngày nào từng không gây được dấu ấn trong đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc, cô đã nỗ lực để viết nên câu chuyện rực rỡ của đời mình

Nguồn ảnh: Sưu tầm