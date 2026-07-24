Hoa hậu 38 tuổi trả lại siêu xe, rời biệt thự 3.000m2 sau khi chia tay đại gia nghìn tỷ
Nàng hậu có cuộc sống khác biệt một trời một vực sau khi chia tay bạn trai tỷ phú.
Sau khi kết thúc mối tình 8 năm với doanh nhân giàu có Dương Chấn Nguyên, cuộc sống của Hoa hậu Hong Kong Trần Đình Hân được công chúng hết mực quan tâm.
Trước đó, người đẹp này được coi là cô dâu hào môn tương lai của showbiz, được bạn trai gia tài 1 tỷ HKD (3.356 tỷ đồng) hết mực yêu chiều. Trần Đình Hân từng khiến netizen phải xuýt xoa khi khoe cuộc sống nhung lụa trong siêu biệt thự rộng 3.000 mét vuông tại khu vực đắc địa Kau To Shan (Hong Kong, Trung Quốc), được bạn trai tặng cho 2 chiếc siêu xe đắt đỏ, có tài xế đưa đón mỗi ngày.
Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện đã khác đi với nàng Hoa hậu 38 tuổi. Theo giới truyền thông xứ Cảng đưa tin, Trần Đình Hân đã dọn ra khỏi tổ ấm tình yêu, chuyển về sống một mình trong căn nhà rộng 500 mét vuông tại khu vực Wong Tai Sin (Hong Kong, Trung Quốc). Đồng thời, cô cũng chủ động trả lại siêu xe cho tình cũ.
Mới đây, nàng hậu họ Trần gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lên MXH, khoe khoảnh khắc đến gala ô tô nhận “xế yêu”. Sản phẩm do Trần Đình Hân lựa chọn là một chiếc xe điện thuộc nhãn hiệu trong nước, rõ ràng chẳng thể so bì được về giá trị so với siêu xe BMW trước đây. Hơn nữa, giờ đây, người đẹp này tự lái xe, chẳng hề có tài xế đón đưa, phục vụ đến tận răng như trước đây nữa.
Trang Sohu cho biết, cuộc sống của Trần Đình Hân trước và sau khi chia tay bạn trai hào môn có sự chênh lệch rất lớn. Có người cho rằng cô đã phí hoài 8 năm thanh xuân để rồi cuối cùng tay trắng. Cũng có người khẳng định, dù điều kiện sống thay đổi nhưng không có nghĩa là nàng hậu họ Trần đang đi lùi và chúc mừng cô có cuộc sống mới sau khi rời xa bạn trai cũ trăng hoa. Trong đó, đáng chú ý nhất là nghệ sĩ xứ Cảng Lâm Thịnh Bân khi công khai tuyên bố muốn giúp Trần Đình Hân tìm được tình yêu mới “out trình” bạn trai cũ về khối lượng tài sản.
Được biết, Trần Đình Hân đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2010 và giành được ngôi vị quán quân cùng 2 danh hiệu cao quý khác là “Hoa hậu thiện chí quốc tế” và “Hoa hậu đại sứ du lịch”. Tiếp đó, người đẹp ký hợp đồng với đài truyền hình TVB, chính thức bước chân vào showbiz.
Trần Đình Hân được đánh giá là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ, gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh, MC, show truyền hình...Cô từng được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của TVB và nhiều lần lọt Top 10 Nữ MC xuất sắc nhất.
Năm 2018, Trần Đình Hân được phát hiện hẹn hò với tỷ phú Dương Chấn Nguyên. Mối tình kiều nữ đại gia khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực, bởi lẽ Dương Chấn Nguyên từng đổ vỡ hôn nhân và còn có con riêng. Chưa hết, vị doanh nhân họ Dương nhiều lần dính thị phi tình ái, bị nghi “ăn nem ăn chả” với cả bạn thân Trần Đình Hân. Đến cuối năm 2025, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi sau 8 năm gắn bó.
Nguồn: Sohu