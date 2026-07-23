Hoa hậu Phan Kim Oanh bật khóc sau ba năm xây dựng Miss Multicultural World: “Mọi sự hy sinh đều xứng đáng”

Đằng sau ánh hào quang của đêm Chung kết Miss Multicultural World – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là hành trình của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của bản lĩnh, sự kiên trì và một niềm tin chưa từng tắt của Hoa hậu Phan Kim Oanh.

Ít ai biết rằng, trước khi được biết đến với vai trò nhà tổ chức cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Phan Kim Oanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, ghi dấu ấn bằng lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh dịu dàng, gần gũi. Sau những năm hoạt động nghệ thuật, người đẹp quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực tổ chức các sân chơi nhan sắc và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Hiện nay, Phan Kim Oanh là Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural World – Hoa hậu Văn hóa Thế giới, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Hoa hậu Văn hoá Việt Nam- Miss Multicultural VietNam, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam.

Dưới sự điều hành của cô, các cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn hướng đến những giá trị về văn hóa, trách nhiệm xã hội và kết nối quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Ba năm xây dựng Miss Multicultural World không đơn thuần là hành trình tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, mà là quá trình kiến tạo một thương hiệu quốc tế từ con số không.

Đó là những tháng ngày tìm kiếm đối tác toàn cầu, kết nối các Giám đốc Quốc gia, hoàn thiện hệ thống quy chế, xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, làm việc với các cơ quan quản lý, chuẩn bị tài chính, truyền thông, hậu cần, visa, khách sạn, sân khấu, đồng thời chăm lo cho hàng chục thí sinh và khách mời quốc tế đến từ nhiều quốc gia.

Phía sau những sân khấu rực rỡ ánh đèn là những áp lực mà chỉ người sáng lập mới thấu hiểu. Có những ngày gần như không còn khái niệm ngày hay đêm. Có những thời điểm, mọi khó khăn đều phải tự mình đối diện. Chia sẻ sau đêm chung kết, Hoa hậu Phan Kim Oanh xúc động cho biết, có những giọt nước mắt không xuất phát từ sự yếu đuối mà bởi cô hiểu mình đã vượt qua một hành trình đầy gian khó.

Theo người đẹp, điều khiến cô tự hào nhất không phải là quy mô của cuộc thi hay những chiếc vương miện, mà là việc mỗi thí sinh quốc tế khi rời Việt Nam đều mang theo những ký ức đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.“Tôi chưa bao giờ muốn xây dựng Miss Multicultural World trở thành một cuộc thi nổi tiếng bằng những ồn ào hay tranh cãi. Điều tôi theo đuổi là một cuộc thi có giá trị văn hóa, có sự tử tế, tính nhân văn và được cộng đồng quốc tế tôn trọng”, Phan Kim Oanh chia sẻ.

Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà cô và Phan Oanh Media kiên định theo đuổi suốt ba năm qua: không chạy theo sự hào nhoáng, không đánh đổi giá trị bằng chiêu trò, lựa chọn phát triển bền vững bằng sự chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và lòng chân thành.

Chính cách làm ấy đã giúp Miss Multicultural World từng bước tạo dựng uy tín với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Sau thành công của mùa giải 2026 tại Việt Nam, Hoa hậu Phan Kim Oanh sẽ tiếp tục một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của mình.

Theo lịch trình, tháng 9/2026, cô sẽ sang Hoa Kỳ tham dự Tuần lễ thời trang New York cùng Hoa hậu đương nhiệm Miss Multicultural World 2026 và tháng 3/2027 tham dự cuộc thi Miss Multicultural USA – Hoa hậu Văn hóa Hoa Kì với vai trò Chủ tịch cuộc thi Miss Multicultural World.

Đây không chỉ là hành trình của một hoa hậu mà còn là cơ hội để người đẹp tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế. Từ một diễn viên tay ngang, trở thành hoa hậu, rồi nhà sáng lập và Chủ tịch của nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế, Phan Kim Oanh đang từng bước khẳng định dấu ấn của một người phụ nữ dám mơ ước, dám hành động và kiên trì theo đuổi những giá trị bền vững.

Có lẽ, thành công lớn nhất của cô không chỉ nằm ở những chiếc vương miện được trao, mà còn ở việc xây dựng những sân chơi sắc đẹp mang đậm giá trị văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu bằng sự tử tế, lòng biết ơn và tinh thần không ngừng cống hiến.