Hỏa Diệm Sơn ở Úc: Đám cháy lớn từ 2 nơi nhập vào nhau tạo thành ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt hơn nửa triệu héc ta

Australia đã phải kêu gọi gần 240.000 người di tản vào hôm thứ 6 (10/1) và quân đội cũng đã được huy động đến khu vực phía nam bang New South Wales và Victoria, nơi giao nhau giữa cả 2 bang sau khi các đám cháy ở những bang này hợp lại với nhau tạo nên một ngọn lửa khổng lồ. Và nếu bạn không biết thì ngọn lửa cực đại này bao phủ một diện tích gần nửa triệu hecta, gấp 5 lần diện tích của thủ đô Canberrra của Úc.

Theo dự đoán của Sở cứu hỏa nông thôn (RFS) cảnh báo ngọn lửa này cực kỳ nguy hiểm và có "biểu hiện thất thường", tức là nó có thể di chuyển và thay đổi hướng rất nhanh. Hiện đám cháy khổng lồ này đã càn quét qua các thị trấn: Talbingo, Wondalga, Kunama và Batlow.

Cư dân ở Goobragandra Valley, Brindebella, Mundaroo, Ournie, Mannus và Tooma được thông báo phải luôn cảnh giác và chuẩn bị để di tản nếu cần thiết. "Nếu bạn đang ở trong khu vực phía nam của Tumbarumba đến Khancoban và phía tây của Công viên quốc gia Kosciuszko, bạn nên rời đi sớm, không được ở trong khu vực đám cháy."- trang web của RFS cho biết.

Đám cháy siêu khổng lồ sẽ khiến khoảng 1/4 triệu người phải di tản và bao phủ nửa triệu hecta diện tích

Ủy viên của RFS, Shayne Fitzsimmons phát biểu khi 130 đám cháy đang hoạt động ở khắp New South Wales: "Điều kiện hiện tại là rất khó khăn bởi theo chúng tôi quan sát thì nhiệt độ đang ở mức rất cao từ 30 đến 40 độ C. Cộng thêm với gió khô, nóng càng chứng minh đây là một thử thách thực sự." Ông này cũng nói thêm rằng người dân ở các khu vực đã được thông báo rời đi và đến nơi an toàn để tránh bị ngọn lửa gây hại.

Tận dụng thời tiết dịu nhẹ đi vào giữa tuần, đội cứu hỏa đã chuẩn bị tăng cường cho cơn bão lửa sắp tới

Bởi vì thời tiết khô nóng, Sở cứu hỏa nông thôn đã ban hành lệnh cấm lửa ở 10 khu vực trên toàn bang. Nhiệt độ dự báo sẽ chạm tới mức 46 độ C ở vùng trung tâm tiểu bang New South Wales; 43 độ C ở thị trấn Tumut, vùng Riverina; 42 độ C ở thị trấn Penrith, vùng tây Sydney và 36 độ C ở thị trấn Nowra, thành phố South Coast.

Đội cứu hỏa bang New South Wales đã tận dụng thời tiết dịu mát hơn trong tuần này để tăng cường và chuẩn bị cho cơn bão lửa sắp tới. Và tình hình đám cháy vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

(Nguồn: Daily Mail)