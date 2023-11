Hoa cưới độc đáo của Puka và bó hoa cưới đắt nhất thế giới mang tên lạ

Hoa cưới cũng là một món đồ được chú ý bậc nhất trong hôn lễ. Nhiều người coi hoa cưới là món đồ gửi gắm tâm tư và chọn các loại hoa ý nghĩa, nói lên mong muốn một cuộc hôn nhân viên mãn.

Theo thông tin từ The Sun, bó hoa cưới đắt nhất có tên Thiên Hoa Bạch Ngọc. Nó được kết hợp từ rất nhiều viên đá quý. Bên cạnh đó, nó còn được tô điểm bằng các loại hoa như hoa lan trắng, hoa hồng trắng và hoa Moonflower trắng. Tạo nên bông hoa còn có sự kết hợp của hồng ngọc, kim cương, đá quý và lông vũ. Được biết, giá cả cho bó hoa cưới này lên đến 125 nghìn đô (hơn 3 tỷ đồng).

Trong showbiz Việt Nam, cũng có không ít đám cưới mà cô dâu sử dụng hoa cưới đặc biệt. Tuy không đắt đỏ như bó hoa đá quý ở trên song nó cũng mang đến rất nhiều ý nghĩa.

Đám cưới Puka

Những ngày qua, công chúng xôn xao với đám cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Ngoài việc chú ý đến lễ đường hay sự góp mặt của đông đảo khách mời nổi tiếng, người ta còn chú ý nhiều đến bó hoa cưới rất đặc biệt của cô dâu Puka trong lễ cưới bãi biển hôm 4/11.

Theo đó, bó hoa cầm tay của Puka được kết từ những bông bồ công anh. Nó có màu trắng, tối giản và tinh khiết. Bó hoa bồ công anh mỏng manh và nhẹ nhàng được thắt bằng một dải lụa trắng càng khiến nó thêm phần tinh tế.

Được biết, vì hoa bồ công anh rất mỏng manh, dễ phát tán theo gió nên ekip đã phải tìm cách xử lý sao cho hoa bền, phù hợp với đám cưới bãi biển.

Họ mất 20 ngày để gom đủ 23 cành hoa từ khắp mọi nơi rong cả nước. Sau đó, hoa được xử lý nhiệt và xịt keo để cánh hoa không bị bay đi. Một chút lông tơ được phối thêm vào để tạo nên tổng thể mềm mại cho bó hoa cưới.

Bó hoa này có giá 5 triệu đồng và sau đó, Minh Tú là người đã bắt được hoa cưới của Puka.

Tại hôn lễ ở TP Hồ Chí Minh, Puka đã chuẩn bị đến 3 bó hoa cưới. Đó là hoa calla lily (hoa rum) màu trắng thuần khiết tượng trưng cho sự trong sáng, ngây thơ của cô dâu. Bó hoa thứ hai được kết hợp từ hoa rum, hoa hồng, hoa bỉ ngạn và mao lương trắng.

Cuối cùng khi làm lễ, cô dâu Puka đã lựa chọn hoa dạ lan hương. Đây là loại hoa đặc biệt, thân mềm dễ hỏng, chỉ nở vào ban đêm. Bó hoa của Puka có màu hồng chủ đạo mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, thắm thiết và đầy cảm xúc.

Sau 2 đám cưới, sử dụng đến 4 bó hoa mà bó nào cũng mang nhiều ý nghĩa, chúng ta cũng đã thấy được sự đầu tư của cô dâu chú rể cho đám cưới lớn như thế nào rồi đúng không!

Ngoài Puka, trước đó cũng có nhiều cô dâu trong showbiz sử dụng bó hoa cưới đặc biệt. Hãy cùng điểm qua một số cái tên đáng chú ý.

Đám cưới Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân tổ chức hôn lễ vào ngày 8/5/2022 tại Đà Nẵng. Cô đã lựa chọn hoa cầm tay là hoa linh lan. Được biết, loại hoa này không giữ được lâu nên ekip đã phải đặt gấp đôi số lượng hoa để đề phòng. Bó hoa của Ngô Thanh Vân được nhập khẩu từ Hà Lan.

Hoa linh lan được gọi là "The Return of Happiness" - sự trở về của hạnh phúc. Do đó, các cặp uyên ương thích chọn lựa linh lan làm hoa cưới như một lời ước hẹn trăm năm.

Hoa linh lan được nhiều người lựa chọn cho đám cưới của mình như công nương Kate Middleton, diễn viên Choi Ji Woo, Viên Minh - vợ cầu thủ Công Phượng…

Đám cưới siêu mẫu Thanh Hằng

Tối ngày 22/10 vừa qua, Thanh Hằng đã lên xe hoa với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Trong ngày vui, lễ đường của cô được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi. Cô dâu Thanh Hằng chọn hoa cưới là một bó hoa mẫu đơn được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand.

Loài hoa này là biểu tượng của sự may mắn và tình yêu. Mẫu đơn trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, thanh khiết, tình yêu chân thành và hạnh phúc.

Được biết, hoa mẫu đơn có giá bán khoảng 500 nghìn mỗi cành. Bó hoa của Thanh Hằng có khoảng 8 cành với đủ các màu sắc khác nhau.