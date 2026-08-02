Ngày 1/8, Dân Trí thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê Hà Nội, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo quyết định truy tìm của công an, hiện không rõ Khoa đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Công an đề nghị người dân khi phát hiện Hồ Văn Khoa thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc điều tra viên thụ lý Ngô Xuân Hải qua số điện thoại 0987.050.666.

Hồ Văn Khoa xuất hiện trong livestream gây xôn xao thời gian qua. (Ảnh cắt từ clip)

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn livestream của một nhóm người tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (còn gọi là "Vua Quạt") ở xã Tam Giang, Bắc Ninh.

Theo đó, vào ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên), thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Khánh Sky", cùng Hồ Văn Khoa và một nhóm người đã phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội trong khoảng 15 phút, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra đối mặt.

Buổi livestream nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 200.000 lượt xem cùng thời điểm, gây mất an ninh trật tự và khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân của hành động trên được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa Bùi Xuân Huấn, (còn gọi là Huấn "Hoa Hồng") với Vua Quạt về việc làm từ thiện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình ông Trần Đình Tiệp đã gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng. Thông tin trên Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hồ Văn Khoa là ai?

Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú Hà Nội) thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội với hình ảnh xăm trổ, phong cách “giang hồ mạng”. Đối tượng này thường đăng tải hoặc tham gia vào các video, phát trực tiếp và những cuộc tranh cãi trên không gian mạng.

Vào năm 2021, Hồ Văn Khoa xảy ra mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền. Hai bên nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng. Tối 4/1/2021, Khoa mang theo súng, cùng Lã Văn Linh đi từ Hà Nội đến huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cũ). Khi phát hiện ô tô của Tuyền, Khoa bắn 3 phát về phía phương tiện, gây hư hỏng nhưng không có người thương vong. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn rồi ra đầu thú vào ngày 18/1/2021.

Ngày 5/2/2021, VKSND huyện Thanh Miện hoàn tất cáo trạng, truy tố Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về hai tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 19/3/2021, TAND huyện Thanh Miện xét xử sơ thẩm. Hồ Văn Khoa bị tuyên 39 tháng tù, gồm 30 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.