Ngày 31/7, Fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải thông tin về vụ việc giữa Khánh Sky và Vua Quạt.

Theo đó, lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh hiện đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, quê Hưng Yên - thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Khánh Sky) cùng một số đối tượng kéo đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) trên địa bàn xã để livestream chửi bới, thách thức.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa và một nhóm người đã bất ngờ xuất hiện tại xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang.

Tại đây, nhóm đối tượng đã bật phát trực tiếp (livestream) khoảng 15 phút trên mạng xã hội, liên tục sử dụng những lời lẽ lăng mạ, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng phải ra đối mặt. Buổi phát trực tiếp này nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng với hơn 200.000 lượt xem cùng lúc, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện gia đình Vua Quạt đã chính thức gửi đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa đến các cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn về hoạt động từ thiện trên mạng xã hội. Trước đó, Bùi Xuân Huấn (thường gọi là Huấn Hoa Hồng) từng đưa ra tuyên bố trên livestream rằng bất kỳ ai ủng hộ từ thiện bao nhiêu, Huấn sẽ đóng góp gấp ba lần số tiền đó.

Ứng đối lại tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp đã công khai hình ảnh chuyển khoản 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Sau đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu cũng đã có thư cảm ơn gửi tới doanh nghiệp KF Fan của gia đình ông Tiệp vì khoản hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bùi Xuân Huấn sau đó tuyên bố từ chối thực hiện theo lời thách thức với lý do không muốn biến hoạt động từ thiện thành trò "cá cược". Mâu thuẫn và tranh cãi giữa các bên tiếp tục leo thang căng thẳng khi Nguyễn Văn Hợi ("Khánh Sky") cùng Hồ Văn Khoa tham gia vào cuộc, liên tục đăng tải nội dung công kích ông Tiệp trước khi trực tiếp tìm đến tận nơi để gây hấn.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.