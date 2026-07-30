Mới đây, Vua Quạt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi doanh nghiệp của TikToker này được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu gửi thư cảm ơn vì đã ủng hộ 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

"Vua Quạt" là biệt danh trên mạng xã hội của Trần Đình Tiệp, một TikToker được biết đến nhờ các buổi livestream bán quạt điện, đồ gia dụng và chia sẻ về hoạt động kinh doanh.

Xuất phát từ một cơ sở kinh doanh quạt điện tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Trần Đình Tiệp xây dựng lượng lớn người theo dõi nhờ phong cách livestream sôi nổi, liên tục tương tác với người xem và đưa ra nhiều chương trình bán hàng có giá cạnh tranh.

Nhờ sự phổ biến trên TikTok, biệt danh "Vua Quạt" nhanh chóng gắn liền với tên tuổi của Trần Đình Tiệp. Không chỉ bán quạt điện, anh còn thường xuyên mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều mặt hàng gia dụng khác, đồng thời xuất hiện trong nhiều phiên livestream có lượng người xem lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng trên mạng xã hội, Vua Quạt cũng từng vướng vào những lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tháng 4/2024, cơ sở sản xuất quạt điện của "Vua Quạt" tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra. Sau quá trình xác minh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, đồng thời tịch thu hàng nghìn linh kiện quạt điện nhập lậu, theo báo Tuổi Trẻ.

Cụ thể, lực lượng chức năng xác định cơ sở này có các vi phạm gồm không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp phải đăng ký, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc diện phải công bố. Cơ quan chức năng đã tịch thu 1.200 tụ điện và 1.385 mô tơ điện nhập lậu, tổng trị giá hơn 31 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình cơ quan chức năng đến kiểm tra theo tin báo, tài khoản TikTok "Vua Quạt" đã phát trực tiếp (livestream) toàn bộ sự việc.

Theo Báo Công Thương, buổi livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và ghi nhận việc TikToker này có những phát ngôn bị cho là thiếu kiềm chế đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau vụ việc, những hình ảnh và phát ngôn trong buổi phát trực tiếp tiếp tục được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Gần đây, Vua Quạt tiếp tục được chú ý sau màn "đấu kèo" với Huấn Hoa Hồng về lượng người xem livestream. Sau đó, Huấn Hoa Hồng cho biết không thực hiện "trả kèo" vì không muốn bị hiểu là cổ súy cho cá cược. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong lúc cái tên Vua Quạt vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, doanh nghiệp của TikToker này lại được nhắc đến với một thông tin tích cực khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu gửi thư cảm ơn sau khi tiếp nhận khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, sửa chữa nhà cửa và khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí được cam kết quản lý, phân bổ công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Bên cạnh những tranh cãi trên mạng xã hội, khoản đóng góp cho đồng bào vùng thiên tai cũng trở thành một dấu ấn đáng chú ý của doanh nghiệp do TikToker Trần Đình Tiệp điều hành.

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