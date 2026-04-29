Xa Thi Mạn lo lắng sức ép của 'cơn bão' phim cực ngắn

Tại buổi quảng bá bộ phim Nữ thần chính nghĩa vừa qua tại Hong Kong (Trung Quốc), Xa Thi Mạn cùng các bạn diễn Trần Vỹ, Châu Gia Lạc và Đới Tổ Nghi đã công bố thành tích đáng chú ý của phim với tỷ suất người xem cao nhất đạt 21,2 điểm - mức cao nhất trong năm nay đối với một bộ phim truyền hình. Tại thị trường Trung Quốc, bộ phim có tổng lượt xem vượt mốc 420 triệu, một con số ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên so với Nữ hoàng tin tức 2 thì phim vẫn còn một khoảng cách. Chính vì thế, Xa Thi Mạn đã chia sẻ thẳng thắn về thị trường hiện tại. Theo cô, xu hướng xem phim cực ngắn đã khiến khán giả không còn kiên nhẫn với những bộ phim dài tập. Với thời lượng gọn nhẹ, tiết tấu nhanh, nội dung cô đọng, dòng phim này đang dần chiếm lĩnh một bộ phận lớn khán giả trẻ - những người ưu tiên trải nghiệm nhanh và tiện lợi trên nền tảng số. Xa Thi Mạn thừa nhận bản thân cũng từng nhận được lời mời tham gia các dự án phim ngắn. Tuy nhiên, cô cho biết chưa tìm được kịch bản phù hợp.

Trần Vỹ và Xa Thi Mạn thân thiết từ sau khi đóng phim chung. (Ảnh: Weibo)

Để tăng sức hút cho phim, sau khi kết thúc phần chính thức, Nữ thần chính nghĩa đã ra mắt thêm những tập ngoại truyện để giải đáp những tình tiết còn bỏ ngỏ và mang đến cái kết trọn vẹn hơn cho khán giả.

Những màn đối đầu trên màn ảnh giữa Xa Thi Mạn và Trần Vỹ được đánh giá là điểm nhấn nổi bật của bộ phim. Cả hai đều thừa nhận có cảm giác thú vị khi đóng cùng nhau, tạo nên những phân đoạn kịch tính và giàu cảm xúc. Trần Vỹ không giấu sự hào hứng khi bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Xa Thi Mạn trong tương lai.

Xa Thi Mạn giao lưu cùng khán giả. (Ảnh: Weibo)

Từ câu chuyện của phim Nữ thần chính nghĩa, có thể thấy rõ một thực tế là ngành công nghiệp truyền hình đang đứng trước thay đổi lớn. Sự cạnh tranh không còn chỉ đến từ những tác phẩm cùng thể loại, mà còn từ sự thay đổi trong chính hành vi của khán giả. Khi thời gian dành cho giải trí của con người ngày càng ít trong cuộc sống bận rộn thì nội dung ngắn, nhanh đang dần chiếm ưu thế. Trong dòng chảy ấy, những nghệ sĩ kỳ cựu như Xa Thi Mạn không chỉ đối mặt với áp lực giữ vững vị thế, mà còn phải tìm cách thích nghi để không bị bỏ lại phía sau.