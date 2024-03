Hồ sơ bệnh án của Vương phi Kate bị "hack" nhưng phản ứng sau đó của bệnh viện cũng gây bất bình

Theo Daily Mail, 3 nhân viên tại bệnh viện tư nhân The London Clinic đang bị điều tra về các cáo buộc vi phạm dữ liệu cá nhân. Họ đã bị đình chỉ và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt chuyên môn nếu được chứng minh là đã cố lén xem thông tin y tế riêng tư của Vương phi Kate.

Vụ vi phạm quyền riêng tư này xảy ra tại bệnh viện sau khi Vương phi Kate nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật bụng theo kế hoạch vào ngày 16 tháng 1. Kate được xuất viện 14 ngày sau đó. Kể từ đó, cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, dẫn đến những thuyết âm mưu trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của cô.

Ảnh Kate và William tại Nhà thờ Manchester vào tháng 5 năm 2022.

Điều gây bất bình nữa là phía bệnh viện đã không báo cáo hành vi vi phạm cho các nhà chức trách trong hơn 7 ngày sau khi Kate xuất viện. Cũng không ai rõ lý do vì sao họ phải giấu đi tin tức này trước khi lên tiếng. Tuy nhiên, việc không tố giác kịp thời cũng có nguy cơ đẩy bệnh viện tư nhân này vào tình huống bị phạt nặng.

Văn phòng Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh (ICO) đang điều tra vụ việc, với các báo cáo cho rằng một phần của cuộc điều tra sẽ xem xét liệu có sự chậm trễ trong việc bệnh viện có lập tức lên tiếng tố giác trong bối cảnh có tuyên bố phải mất hơn 1 tuần mới có "báo cáo vi phạm" được gửi cho phía cảnh sát.

Một chuyên gia đã tuyên bố rằng các quy tắc chính thức quy định rằng mọi hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân phải được báo cáo trong vòng 72 giờ kể từ khi phát hiện. Trong khi đó, các quy tắc bảo vệ dữ liệu có nghĩa là bệnh viện tư nhân có thể bị phạt tới 17 triệu bảng Anh (421 tỷ VNĐ) nếu bị phát hiện có hành vi sai trái.

Vua Charles cũng đã tin tưởng chọn bệnh viện tư này trong những tháng gần đây, lần đầu tiên để điều trị bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, thông tin y tế riêng tư của ông không bị xâm phạm.

ICO cho biết họ đang điều tra vụ việc vì chính bệnh viện The London Clinic cho biết họ sẽ thực hiện "tất cả các bước cần thiết" để phối hợp điều tra cáo buộc vi phạm.

Giám đốc điều hành của The London Clinic tuyên bố hôm 20/3 rằng "tất cả các bước điều tra, quy định và kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện".

Ông Al Russell đã phá vỡ sự im lặng khi tuyên bố rằng: "Mọi nhân viên làm việc tại The London Clinic đều nhận thức sâu sắc về các nghĩa vụ cá nhân, nghề nghiệp, đạo đức và pháp lý của chúng tôi liên quan đến tính bảo mật của bệnh nhân.

Ông Al Russell (trái), Giám đốc điều hành của The London Clinic.

Chúng tôi vô cùng tự hào về dịch vụ chăm sóc vượt trội và sự thận trọng mà chúng tôi mong muốn mang lại cho tất cả những bệnh nhân đã đặt niềm tin vào chúng tôi mỗi ngày.

Chúng tôi có sẵn hệ thống để giám sát việc quản lý thông tin bệnh nhân và trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào, tất cả các bước điều tra, quy định và kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện.

Bệnh viện của chúng tôi không có chỗ cho những người cố tình vi phạm lòng tin của bất kỳ bệnh nhân nào".

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ với tờ Mirror rằng "những người đứng đầu bệnh viện tư nhân cao cấp" đã gửi cảnh báo cho cung điện về vụ vi phạm an ninh này đồng thời hứa hẹn sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Nguồn tin nói: "Đây là vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh viện bởi The London Clinic luôn nổi tiếng chu đáo và an toàn trong việc điều trị cho các thành viên hoàng gia".

Nguồn: Daily Mail