Hồ Quang Hiếu tung clip đẩy vợ vào cảnh nguy hiểm, cộng đồng mạng chỉ trích

Sáng 4/6, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi đăng tải đoạn clip chơi khăm vợ sắp cưới.

Cụ thể trong đoạn clip được đăng tải, Tuệ Như - bà xã kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu ngồi ở hàng sau trên ghế ô tô. Lúc này, Tuệ Như đang ngủ gật và tựa đầu vào cửa kính xe. Hồ Quang Hiếu bất ngờ mở cửa kính xe khiến bà xã bị nghiêng đầu ra ngoài cửa xe, sau đó giật mình tỉnh dậy.

Trò đùa của Hồ Quang Hiếu khiến vợ gặp nguy hiểm.

Một số khán giả đã lên án hành động mở cửa kính xe của Hồ Quang Hiếu gây nguy hiểm cho vợ: "Đang ngồi trên xe ô tô mà cố tình để vợ thò đầu ra ngoài như vậy thật khó hiểu", "Nghiêng đầu như thế nguy hiểm",...

Ngay sau đó, giọng ca Con bướm xuân đã xoá đoạn clip đăng tải trên mạng. Trước đó, cặp đôi cũng gây tranh cãi trong một đoạn clip ''bắt trend'' với bế bổng vợ với tư thế nhạy cảm.

Vợ chồng ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

Hồ Quang Hiếu được công chúng biết tới qua nhiều bản hits như: Không cảm xúc, Con bướm xuân, Đừng buông tay anh, Tìm em, Em là của anh, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về… Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thử sức với lĩnh vực phim ca nhạc và ghi dấu ấn bằng các web-drama: Giải cứu tiểu thư, Hổ phụ nuôi hổ tử...

Tháng 4/2023, nam ca sĩ công khai chuyện tình cảm với nữ người mẫu Tuệ Như. Mới đây, Hồ Quang Hiếu chia sẻ thông tin anh và bạn gái đã đăng ký kết hôn. Cặp đôi cũng đã lên kế hoạch sinh con trong năm 2023 sau đó mới làm đám cưới vì muốn con có mặt trong ngày trong đại. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ vì cặp đôi mới chỉ hẹn hò được hơn 3 tháng.

Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau, hiện là người mẫu tự do. Người đẹp từng tham gia trình diễn thời trang trong show của nhiều nhà thiết kế Việt. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia cuộc thi The New Mentor 2023.