Những ngày gần đây, chuyến du lịch châu Âu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Mỗi bộ ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ đều nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bởi không chỉ có khung cảnh đẹp mà còn ghi lại những khoảnh khắc đời thường rất đỗi ấm áp của gia đình.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà tiếp tục đăng tải thêm loạt ảnh mới khi cả nhà dừng chân tại Florence, một trong những thành phố nổi tiếng và lãng mạn bậc nhất nước Ý.

Kèm theo bộ ảnh, nữ ca sĩ hài hước viết: "Chúng mình dừng chân tại Florence, Ý. Những khoảnh khắc mình ghi lại bằng chiếc Oppo bé xinh, cam trước cam sau, zoom in zoom out, dính vào kính, đưa lên cao hạ xuống thấp và thế là nhìn cũng được phải không ạ! Đố các bạn tấm nào ba Kim chụp, tấm nào Lisa chụp nè".

Chia sẻ dí dỏm của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người còn hào hứng "đoán vui" đâu là bức ảnh do Kim Lý chụp, đâu là góc máy của cô bé Lisa.





Florence qua góc nhìn của một gia đình hạnh phúc

Khác với những bộ ảnh thời trang được dàn dựng công phu, album lần này mang cảm giác rất tự nhiên. Gia đình Hồ Ngọc Hà cùng dạo bước trên những con phố cổ của Florence, ghé thăm các quảng trường, thưởng thức cà phê và lưu lại những khoảnh khắc giản dị trong chuyến đi.

Dù được chụp bằng điện thoại, từng khung hình vẫn mang màu sắc điện ảnh với ánh nắng dịu, những bức tường mang gam màu đất đặc trưng của nước Ý và không khí chậm rãi rất riêng của thành phố nghệ thuật này.

Nhiều cư dân mạng nhận xét bộ ảnh đẹp đến mức "không khác gì ảnh tạp chí". Tuy nhiên, điều khiến người xem thích thú không chỉ nằm ở bố cục hay màu sắc mà còn ở cảm xúc rất tự nhiên của các thành viên. Không có những biểu cảm gượng gạo trước ống kính, cả gia đình đều cười đùa, trò chuyện và tận hưởng chuyến đi theo đúng nghĩa của một kỳ nghỉ.





Hồ Ngọc Hà vẫn giữ phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ

Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua hai lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút. Trong chuyến đi này, nữ ca sĩ lựa chọn những bộ trang phục mang phong cách tối giản nhưng sang trọng. Váy dài, sơ mi oversized hay những set đồ tông trung tính đều được cô phối khéo léo, vừa phù hợp với không khí mùa hè châu Âu vừa tôn lên vóc dáng.

Điều đặc biệt là Hồ Ngọc Hà không cần những món đồ quá cầu kỳ để nổi bật. Chỉ với cách phối màu hài hòa, phụ kiện vừa phải và thần thái tự tin, cô vẫn giữ được hình ảnh thời thượng vốn đã gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm qua.

Không ít người nhận xét, sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà vẫn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi duy trì được phong độ cả về nhan sắc lẫn gu thẩm mỹ.





Lisa và Leon càng lớn càng có cá tính riêng

Nếu trước đây mọi sự chú ý thường đổ dồn vào Hồ Ngọc Hà thì giờ đây, hai nhân vật "chiếm spotlight" trong mỗi bộ ảnh lại là Lisa và Leon. Qua loạt ảnh mới, cô bé Lisa ngày càng ra dáng thiếu nữ với mái tóc dài, gương mặt thanh tú và phong thái nhẹ nhàng. Nhiều người còn nhận xét Lisa càng lớn càng giống mẹ, đặc biệt ở đôi mắt và thần thái khi tạo dáng trước ống kính.

Điều thú vị là Lisa còn được mẹ "giao nhiệm vụ" chụp ảnh trong chuyến đi. Những góc máy của cô bé khiến nhiều người bất ngờ vì khá chỉn chu, cho thấy Lisa ngày càng bộc lộ sự tinh tế và óc thẩm mỹ.

Trong khi đó, Leon vẫn giữ nguyên hình ảnh cậu bé hoạt bát, tinh nghịch và luôn mang đến tiếng cười. Những biểu cảm đáng yêu, nụ cười rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực của Leon khiến cậu bé tiếp tục trở thành "cây hài" của gia đình. Sự đối lập thú vị giữa cô chị điềm đạm và cậu em lém lỉnh tạo nên sức hút rất riêng mỗi khi hai bé xuất hiện cùng nhau.

Bên cạnh Hồ Ngọc Hà và hai con, Kim Lý tiếp tục ghi điểm bởi hình ảnh người chồng, người cha luôn âm thầm đồng hành cùng gia đình. Trong các bức ảnh, nam diễn viên thường là người đứng phía sau, quan sát các con vui chơi hoặc lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc của vợ con. Có lẽ vì vậy mà Hồ Ngọc Hà mới hài hước để người hâm mộ "đoán" đâu là bức ảnh do Kim Lý thực hiện. Sự ăn ý giữa hai vợ chồng cùng cách cả hai dành thời gian cho các con khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Có lẽ, điều đẹp nhất không nằm ở khung cảnh. Florence vốn đã là một trong những thành phố đẹp nhất nước Ý. Những công trình cổ kính, con phố lát đá và ánh nắng mùa hè khiến bất kỳ khung hình nào cũng trở nên thơ mộng. Thế nhưng, điều khiến bộ ảnh của Hồ Ngọc Hà tạo được nhiều cảm xúc không chỉ là bối cảnh.

Đó là cách cả gia đình luôn xuất hiện với nụ cười tự nhiên, ánh mắt dành cho nhau và sự gắn kết trong từng khoảnh khắc. Không cần tạo dáng cầu kỳ, không cần những lời chia sẻ dài dòng, chỉ vài bức ảnh cũng đủ để người xem cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc mà họ đang có.

Có lẽ vì thế, gọi đây là một bộ ảnh "đẹp như tạp chí" vẫn là chưa đủ. Bởi điều khiến nhiều người yêu thích hơn cả chính là cảm giác viên mãn mà gia đình Hồ Ngọc Hà mang lại. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ về nhan sắc, gu thẩm mỹ và sự nghiệp, nhưng điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất vẫn là cách cô cùng Kim Lý xây dựng một tổ ấm ngập tràn tiếng cười. Và khi Lisa, Leon ngày một lớn khôn, mỗi chuyến đi của gia đình cũng trở thành những kỷ niệm đẹp được lưu giữ theo cách rất tự nhiên, giản dị nhưng đầy yêu thương.