Không chọn cách xuất hiện thông thường, Hồ Ngọc Hà khiến toàn bộ khách mời có mặt tại Hội An phải trầm trồ khi bước ra từ một chiếc thuyền xông hội giữa dòng sông Hoài thơ mộng. Trong ánh sáng lung linh của đêm hội, nữ ca sĩ hiện thân như một đóa hoa rực rỡ, vừa mang nét quyền quý của một "biểu tượng thời trang", vừa phảng phất vẻ đẹp hoài cổ của vùng đất di sản.

Khoảnh khắc cô từ từ tiến vào sân khấu chính, sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và tà áo lụa bay bổng đã tạo nên một hiệu ứng thị giác đỉnh cao, biến không gian sự kiện thành một sàn diễn thời trang cao cấp thực thụ. Nhiều khán giả có mặt đã không ngớt lời khen ngợi cho sự đầu tư chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế của bà mẹ ba con trong lần trở lại Hội An này.

Đứng sau diện mạo đầy mê hoặc này là NTK Nguyễn Phúc Tuấn.

Nhận thấy sự tương đồng giữa vẻ đẹp huyền ảo của đèn lồng phố cổ và hình tượng người phụ nữ hiện đại, NTK Nguyễn Phúc Tuấn đã đưa linh hồn của Hội An vào bộ trang phục dành riêng cho Hồ Ngọc Hà. Thiết kế được tính toán kỹ lưỡng gồm 2 tầng để tạo hiệu ứng thị giác hoàn hảo từ khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện trên thuyền giữa dòng sông Hoài cho đến khi bước lên sân khấu.

Phần ngoài là áo khoác cape sử dụng lụa Bảo Lộc cao cấp kết hợp organza satin tông beige vàng, gợi nhắc ánh sáng ấm áp thắp sáng phố Hội về đêm. Điểm nhấn nằm ở kỹ thuật nhún bồng khổ lớn ở cổ và vai, tạo cấu trúc như một chiếc đèn lồng khổng lồ đang bung mở. Khi Hồ Ngọc Hà trình diễn trên thuyền, chất liệu lụa bay bổng tự nhiên, hòa quyện tuyệt đối vào không gian sông nước đêm hội.

Bên trong lớp áo choàng là bộ bodysuit màu nude đính kết dày đặc pha lê và hạt Swarovski tỉ mỉ, tôn trọn đường cong cơ thể. Khi tháo bỏ lớp cape, bộ bodysuit lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu đã mang đến một tinh thần "Costume Art" đầy tính nghệ thuật, đúng chất Met Gala.

Để có được vài phút tỏa sáng trên sân khấu, NTK Nguyễn Phúc Tuấn cùng ekip đã trải qua cuộc chạy đua với thời gian đầy kịch tính. Toàn bộ thiết kế được hoàn thiện vỏn vẹn trong 3 ngày. Để đảm bảo độ hoàn mỹ tuyệt đối, nhà thiết kế gốc Huế đã trực tiếp bay ra Đà Nẵng ngay trước giờ G để kiểm tra từng chi tiết cuối cùng.

Màn kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và Nguyễn Phúc Tuấn lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện váy áo, mà còn là sự tôn vinh di sản Việt, khẳng định sức sáng tạo không giới hạn của thời trang nội địa trên bản đồ nghệ thuật.

