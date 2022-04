Hô biến phòng ngủ mới tinh tươm với 5 thương hiệu gia dụng chất lượng ổn áp mà giá cũng rất “nịnh” ví, có item chỉ từ 108K

Phòng ngủ chính là một trong những không gian sống quan trọng nhất trong căn nhà của mỗi gia đình. Nếu như phòng khách, phòng bếp là không gian sinh hoạt chung thì phòng ngủ lại là không gian riêng tư của mỗi người. Vì vậy, một căn phòng ngủ được bày biện gọn gàng, phù hợp với sở thích sẽ giúp bạn có những khoảnh khắc thư giãn thật thoải mái và tái tạo lại năng lượng.

Vừa hay ngay dịp Lazada tung ra "bữa tiệc" sale của 5 thương hiệu gia dụng chính hãng: Nệm Thuần Việt, Zinus, Ree Bedding, Tâm House, MyJae duy nhất trong ngày 18/4, với mức giá giảm đến 50%++, chỉ từ 200k cùng voucher giảm thêm 35% cực hời. Đây sẽ là cơ hội để bạn "tút tát" lại phòng ngủ của mình thêm tinh tươm mà không lo "hết lúa" với những item hấp dẫn nhất không thể bỏ qua vào ngày 18/4 trên Lazada nhé.

1. Nệm Thuần Việt

Trong công cuộc F5 phòng ngủ, khoản nệm gối vẫn là thứ nên được chú trọng đầu tiên, giúp bạn nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Là thương hiệu chăn ga gối nệm chính hãng hàng đầu Việt Nam – Nệm Thuần Việt mang đến những sản phẩm chất lượng đi đôi với giá thành hợp lý. Vậy nên chỉ cần ngồi nhà lướt Lazada sương sương thì bạn vẫn yên tâm sắm được sản phẩm chất lượng, cải thiện giấc ngủ hàng ngày. Sản phẩm đáng tăm tia nhất trong dịp sale này chính là mẫu gối êm siêu mềm mịn được sale gần 50% chỉ còn 108k; hoặc nệm cao su được sale chỉ còn 6.120k tặng kèm cả loạt quà hấp dẫn như vỏ gối nằm, vỏ áo gối, gương để bàn giúp bạn "một công đôi việc" F5 phòng ngủ ấm cúng, gọn gàng.

2. Zinus

Thêm 1 gợi ý giúp bạn nâng cao chất lượng giấc ngủ, cho phòng ngủ thêm chill với thương hiệu Zinus. Zinus sử dụng công nghệ nén chân không giúp các sản phẩm trở nên nhỏ gọn, chiếc nệm to có thể nén chỉ vừa bằng hộp giấy, giúp bạn dễ dàng vận chuyển. Ngoài ra hội yêu nhà còn mê mệt Zinus vì tính an toàn với sức khỏe, thân thiện với môi trường do không chứa các chất làm suy giảm tầng ozon, kim loại nặng như chì, thủy ngân, formaldehyde. Nhiều sản phẩm đình đám của hãng như nệm lò xo sẽ được sale tới 40% chỉ còn 2.510k, giường xếp thông minh sale chỉ còn 1.900kduy nhất trong ngày 18/4 trên Lazada. Ngoài ra, Zinus còn dành tặng voucher 100k – 300k đi kèm các sản phẩm, tội gì không sắm ngay!

3. REE Bedding

Trong trường hợp đang tìm kiếm những mẫu nệm được may theo số đo cụ thể, vừa vặn với chiếc giường thiết kế độc đáo ở nhà thì bạn có thể tham khảo REE Bedding. Bên cạnh đệm được may sẵn, REE Bedding còn có dịch vụ may nệm theo yêu cầu của khách hàng, giúp khách có lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, REE Bedding còn có nhiều dòng vỏ chăn, ga, gối bằng vải cotton mềm mịn, thoáng mát, họa tiết đa dạng giúp ngủ thêm bội phần xinh xắn, ưng mắt. Tranh thủ dịp LazMall Super 5 ngày 18/4 này, bạn có thể sắm ngay chiếc ruột gối nằm được sale tới 50%++ chỉ còn 72k, hay F5 phòng ngủ thật xinh với bộ ga giường, vỏ gối họa tiết đáng được sale chỉ từ 239k, tặng kèm túi giặt 50k.

4. Tâm House

Đảm bảo tiêu chí giữ phòng ngủ luôn gọn gàng, ngăn nắp cùng Tâm House với loạt các sản phẩm nội thất lắp ráp thông minh mà gia đình nào cũng cần. Tại Tâm House có nhiều mẫu tủ, kệ, giá để đồ… đa dạng, thiết kế hiện đại, nhỏ gọn để bạn tha hồ lựa chọn. Các sản phẩm bán chạy của Tâm House đang được giảm sâu, riêng tủ gỗ để giày dép 5 ngăn đa năng có chương trình mua 1 tặng 1 rất ổn áp; hội dân văn phòng có thể ngó nghiêng thêm bàn làm việc đa năng sale 40% còn 719k hoặc ghế gaming chân xoay cao cấp sale chỉ 1.333k duy nhất ngày 18/4 này trên Lazada nhé!

5. MyJae

Phòng ngủ đã chill thì cũng phải thật sạch. Và việc dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, thoáng đãng chẳng hề khó, cứ nghé ngay MyJae bạn nhé. Là thương hiệu được thành lập từ năm 1957 tại Đài Loan, MyJae có nhiều món đồ dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa gọn gàng được các bà nội trợ yêu thích. Đặc biệt, trong ngày 18/4, các chị em có thể tranh thủ sắm ngay những mẫu cây lau nhà đa năng, thiết kế nhỏ gọn của MyJae với mức sale tới 50%++ chỉ từ 388k, tặng kèm giấy bạc kháng khuẩn 130k nữa đó.

Trên đây chỉ là gợi ý "sương sương" những sản phẩm chính hãng, chất lượng đang được sale mạnh của 5 thương hiệu gia dụng trong ngày LazMall Super5. Bên cạnh đó, Nệm Thuần Việt, Zinus, Ree Bedding, Tâm House, MyJae còn chiêu đãi các chị em bữa tiệc sale phong phú với mức giá giảm tới 50%, tặng voucher giảm thêm 35%, deal từ 200k, tặng kèm quà tặng với nhiều món đồ gia dụng khác giúp bạn F5 phòng ngủ thật gọn gàng, nịnh mắt. Các chị em còn chờ gì mà không ghé qua gian hàng chính hãng LazMall trên Lazada ngày 18/5 ngay để săn đồ tốt, giá hời, khoác lên diện mạo mới cho căn phòng ngủ thân yêu.

Ngày hội "LazMall Super5" diễn ra duy nhất ngày 18/4 trên Lazada là cơ hội để các tín đồ yêu nhà mua sắm loạt các sản phẩm gia dụng chính hãng từ Nệm Thuần Việt, Tâm House, REE Bedding, MyJae và Zinus cùng rất nhiều các thương hiệu khác. Shopping không lo "đau ví" với mức giá giảm đến 50%, săn voucher giảm thêm 35%, deal đồng giá chỉ từ 200k và miễn phí vận chuyển. Cùng săn sale ngay với Lazada tại đây!



https://afamily.vn/ho-bien-phong-ngu-moi-tinh-tuom-voi-5-thuong-hieu-gia-dung-chat-luong-on-ap-ma-gia-cung-rat-ninh-vi-co-item-chi-tu-108k-20220416123516642.chn