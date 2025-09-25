Được mệnh danh là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế, Nữ Công tước xứ Edinburgh luôn biết cách gây ấn tượng mạnh với những lựa chọn trang phục đơn giản nhưng sang trọng. Mới đây, trong chuyến thăm Nhật Bản, bà đã xuất hiện với một chiếc áo sơ mi chiffon họa tiết paisley của thương hiệu L'Agence giá hơn 11 triệu đồng. Chiếc áo với chất liệu chiffon mềm mại, cổ chữ V và hàng cúc tinh tế, mang đến sự pha trộn hoàn hảo giữa nét cổ điển và hiện đại.

Thiết kế này đã nhanh chóng "cháy hàng", nhưng chị em đừng vội thất vọng. Bởi chỉ với 1,4 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một item "na ná" đến từ thương hiệu H&M. Chiếc áo sơ mi họa tiết paisley của H&M mang đến cảm giác sang trọng và đẳng cấp không thua kém gì phiên bản hàng hiệu. Mặc dù có giá rẻ hơn tới gần 10 triệu đồng, nhưng chiếc áo này vẫn giúp chị em "nâng cấp" phong cách một cách đáng kinh ngạc.





3 mẫu áo "chân ái" cho phụ nữ trung niên: Hợp phong thủy, hút tài lộc như Nữ Công tước xứ Edinburgh

Áo sơ mi H&M họa tiết paisley

Chiếc áo sơ mi H&M với tông màu nâu đỏ sẫm, họa tiết paisley không chỉ thời thượng mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt. Theo quan niệm phương Đông, gam màu nâu là biểu tượng của sự ổn định, chắc chắn và thịnh vượng. Màu sắc này đặc biệt phù hợp với những người mệnh Thổ, Hỏa, Kim. Họa tiết paisley, với hình dáng giọt nước hoặc hạt giống, lại tượng trưng cho sự sống, sự phát triển không ngừng, mang đến may mắn và tài lộc.

Giá tham khảo: 1,4 triệu đồng

Không chỉ có chiếc áo H&M, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu áo khác cũng mang ý nghĩa phong thủy tốt, đồng thời giúp bạn thăng hạng phong cách.

Áo sơ mi họa tiết cổ điển từ Mango

Chiếc áo sơ mi Mango này được làm từ chất liệu vải nhẹ, với tông màu đất trầm ấm áp, cực kỳ thích hợp cho mùa thu đông. Khác với thiết kế cài cúc cổ điển của Nữ Công tước Sophie, phiên bản này có thêm chi tiết nơ thắt ở cổ và tay áo loe bồng bềnh. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những quý cô muốn tạo điểm nhấn nữ tính, lãng mạn.

Giá tham khảo: 2,4 triệu đồng

Áo sơ mi cổ cao New Look

Thiết kế này của New Look nổi bật với phần cổ cao xếp nếp, tạo nên sự khác biệt và sang trọng. Chiếc áo vẫn giữ được nét cổ điển, tinh tế của họa tiết paisley, nhưng lại mang đến vẻ ngoài cá tính và thanh lịch hơn. Sản phẩm có kích cỡ đa dạng từ size 14 đến 22, phù hợp với nhiều dáng người, giúp chị em tự tin khoe vẻ đẹp riêng.

Giá tham khảo: 800 nghìn đồng

Áo sơ mi họa tiết hoa hồng River Island

Nếu bạn muốn một phiên bản mềm mại và nữ tính hơn, chiếc áo sơ mi River Island là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Với tông màu hồng dịu nhẹ và họa tiết hoa văn lấy cảm hứng từ paisley, chiếc áo này mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Điểm nhấn là chiếc nơ thắt cổ pussybow, giúp "nâng tầm" vẻ ngoài, biến chiếc áo trở thành item lý tưởng cho cả môi trường công sở lẫn những buổi đi chơi, hẹn hò.

Giá tham khảo: 1,4 triệu đồng

Đừng ngần ngại thử những mẫu áo này, bởi chúng không chỉ giúp bạn mặc đẹp như Nữ Công tước xứ Edinburgh, mà còn mang đến may mắn và sự tự tin, giúp cuộc sống thêm phần rực rỡ và thành công.