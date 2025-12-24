Năm 2025 chứng kiến một hiện tượng hiếm có của Vpop, khi một sản phẩm âm nhạc không chỉ tạo ra “cơn địa chấn” về lượt xem mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người đứng sau nó. Với gần 300 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một năm, Bắc Bling không đơn thuần là một bản hit quốc dân mà đã trở thành dấu mốc mang tính bước ngoặt, đưa Hòa Minzy từ một ca sĩ giải trí quen mặt với khán giả đại chúng vươn lên vị thế nghệ sĩ có đóng góp nổi bật cho văn hóa - xã hội, được ghi nhận ở cấp độ quốc gia.

Ngay từ thời điểm ra mắt ngày 1/3/2025, Bắc Bling đã cho thấy sức bật khác thường (Ảnh: FBNV)

Ngay từ thời điểm ra mắt ngày 1/3/2025, Bắc Bling đã cho thấy sức bật khác thường. Chỉ sau 28 ngày, MV cán mốc 100 triệu lượt xem, trước khi chạm ngưỡng 200 triệu view sau 81 ngày phát hành, tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Vpop. Đến cuối năm 2025, con số gần 300 triệu lượt xem không chỉ phản ánh độ phủ sóng khổng lồ trong nước mà còn cho thấy sức lan tỏa bền bỉ ở thị trường quốc tế, khi MV liên tục lọt Top Trending tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Singapore, đồng thời từng đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng video thịnh hành toàn cầu của YouTube - điều rất hiếm với một sản phẩm mang đậm chất liệu dân gian truyền thống.

MV Bắc Bling (Bắc Ninh) - Hoà Minzy ft. Xuân Hinh, Tuấn Cry

Điều làm nên sức sống đặc biệt của Bắc Bling không nằm ở những con số đơn thuần, mà ở cách dự án này dung hòa được di sản và hơi thở đương đại. Sự kết hợp giữa “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry, producer Masew và giọng hát nội lực của Hòa Minzy đã tạo nên một tổng thể vừa gần gũi vừa mới mẻ. Đặc biệt, việc gần 300 người dân làng Lạc Xá (Bắc Ninh) trực tiếp tham gia vào MV đã biến một sản phẩm âm nhạc thành một “thước phim cộng đồng”, tái hiện sinh động không khí hội làng, hình ảnh áo tứ thân, nón quai thao, tranh Đông Hồ theo cách tự nhiên và giàu cảm xúc. Chính tinh thần “lấy làng quê làm trung tâm” này đã giúp Bắc Bling vượt ra khỏi khuôn khổ giải trí, trở thành câu chuyện về bản sắc và niềm tự hào văn hóa.

Sau khi MV ra mắt, lượng khách du lịch tìm về Bắc Ninh tăng đột biến, nhiều địa danh văn hóa được quan tâm trở lại (Ảnh: FBNV)

Tác động của Bắc Bling không dừng lại trên các nền tảng số. Sau khi MV ra mắt, lượng khách du lịch tìm về Bắc Ninh tăng đột biến, nhiều địa danh văn hóa được quan tâm trở lại, từ làng quan họ cho tới các không gian sinh hoạt truyền thống. Ghi nhận những đóng góp đó, tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng bằng khen cho Hòa Minzy vì thành tích quảng bá văn hóa - du lịch địa phương.

Ngày 24/3/2025, Hòa Minzy là một trong những đại biểu thanh niên tiêu biểu tham gia buổi đối thoại với Thủ tướng Chính Phủ(Ảnh: FBNV)

Ngày 24/3/2025, Hòa Minzy là một trong những đại biểu thanh niên tiêu biểu tham gia buổi đối thoại với Thủ tướng Chính Phủ. Tại đây, Thủ tướng đã trực tiếp nhắc đến Bắc Bling như một ví dụ điển hình cho việc quảng bá văn hóa qua âm nhạc nghệ thuật, đồng thời dành lời động viên cho nữ ca sĩ. Khoảnh khắc Thủ tướng hỏi thăm về số lượt xem của MV không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, mà còn là sự khẳng định rõ ràng rằng những giá trị văn hóa bản địa, khi được thể hiện đúng cách, hoàn toàn có thể chạm tới công chúng toàn cầu. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng nhận được Bằng khen từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì những đóng góp nổi bật trong việc quảng bá hình ảnh đất nước thông qua âm nhạc.

Hòa Minzy được vinh danh ở giải thưởng “Thanh niên sống đẹp 2025” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Nếu Bắc Bling là cú nổ về văn hóa, thì Nỗi Đau Giữa Hòa Bình phát hành vào tháng 8/2025 lại cho thấy một khía cạnh khác trong con đường nghệ thuật của Hòa Minzy: chiều sâu và trách nhiệm xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt vị trí Top 1 Music Video ra mắt ấn tượng nhất thế giới trên YouTube Global, lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bằng thông điệp tri ân lịch sử và những hy sinh thầm lặng. Chính chuỗi hoạt động bền bỉ ấy, từ âm nhạc mang tinh thần dân tộc đến các dự án cộng đồng, đã giúp cô được vinh danh ở giải thưởng “Thanh niên sống đẹp 2025” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Không quá lời khi nói rằng 2025 là một cuộc “đổi đời” đúng nghĩa với Hòa Minzy (Ảnh: FBNV)

Không quá lời khi nói rằng 2025 là một cuộc “đổi đời” đúng nghĩa với Hòa Minzy. Từ một ca sĩ được biết đến chủ yếu qua các bản hit ballad, cô đã bước sang một chương mới, nơi nghệ thuật không chỉ để giải trí mà còn trở thành công cụ lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Bắc Bling vì thế không chỉ là hit quốc dân của năm, mà còn là minh chứng cho việc nghệ thuật tử tế, gắn với cội nguồn, hoàn toàn có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn, cả về thương mại lẫn ý nghĩa xã hội, trong bối cảnh Vpop đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.