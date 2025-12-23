Đầu giờ chiều ngày 23/12, showcase ra mắt dự án điện ảnh Thiên Đường Máu đã diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Có mặt tại thảm đỏ lần này là bạn bè, đồng nghiệp, đơn vị báo chí và dàn sao Vbiz như Quang Tuấn, Hoài Lâm, Bích Ngọc, NSƯT Hạnh Thúy, Hoàng Yến...

Sự xuất hiện của Hoài Lâm gây chú ý lớn bởi ngoại hình khác lạ của anh. Hoài Lâm diện suit bảnh bao, lịch lãm nhưng thần sắc lộ vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ. Dễ thấy dù vẫn chưa về hẳn form dáng, nam nghệ sĩ đã có những dấu hiệu tích cực trên hành trình giảm cân sau khoảng thời cân nặng lên xuống mất kiểm soát. Do vậy, những đường nét trên khuôn mặt trở nên hài hòa và ưa nhìn hơn.

Hoài Lâm xuất hiện tại buổi showcase với thần sắc mệt mỏi, gượng gạo

Tuy có phần uể oải, cười gượng gạo những anh chàng vẫn vui vẻ tương tác và chụp ảnh với người hâm mộ. Đây vẫn là tín hiệu đáng khen dành cho Hoài Lâm rằng anh tiếp nhận những lời góp ý của khán giả, và cố gắng thay đổi bản thân từng chút một.

Ngoài ra, Hoài Lâm cảm thấy vinh dự khi được tham gia diễn xuất trong phim Thiên Đường Máu. "Vai diễn của Lâm cũng không khó lắm. Nói chung là Lâm cũng tội tội rồi, nhìn mặt hiền hiền, cũng bị bắt nạt, bị dụ ở ngoài đời cũng nhiều. Nhận vai diễn này, Lâm tự luyện tập bên trong mình tâm lý vững vàng, cũng như cảm thấy. Lâm cũng vinh dự khi được sáng tác nhạc cho phim. Lâm hy vọng quý anh chị sẽ ủng hộ dự án lần này", Hoài Lâm chia sẻ.

Lời chia sẻ của Hoài Lâm gây chú ý

Dưới các bài đăng và hình ảnh tại sự kiện, khán giả bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều: một mặt tiếc nuối cho thời kỳ phong độ đỉnh cao của nam ca sĩ, mặt khác vẫn dành không ít lời động viên, mong anh sớm lấy lại sức khỏe và tinh thần. Nhiều ý kiến cho rằng việc Hoài Lâm chịu xuất hiện tại các sự kiện công khai, giao lưu với người hâm mộ cho thấy điểm sáng, ít nhất là về mặt tâm lý và sự sẵn sàng quay trở lại với nghệ thuật.