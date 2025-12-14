Đúng ngày Valentine năm 2021, ca sĩ Hòa Minzy công khai việc có con trai đầu lòng. Nhóc tỳ có tên gọi thân mật là Bo, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thiên Ân. Hiện tại, con trai Hòa Minzy đã được 6 tuổi, đang theo học ở một trường tiểu học công lập ở quê nhà Bắc Ninh.

Trên fanpage Con là Bo đây, nhóc tỳ này đăng tải bài viết đầu tiên gây xôn xao mạng xã hội. Con trai Hòa Minzy viết: "Con xin chào ông bà cô chú ạ. Con là Bo đây ạ. Con tự viết cái này ạ. Mọi người bình luận thật nhiều nha. Con sẽ đọc và trả lời ạ. Con biết đọc và biết viết rồi ạ". Trước đó, fanpage này do ca sĩ Hòa Minzy trực tiếp quản lý.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả thích thú trước sự đáng yêu và lễ phép của nhóc tỳ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bài viết này đã nhận về gần 60.000 lượt tương tác, xuất hiện dày đặc trên trang mạng xã hội. Do có quá nhiều lượt bình luận, bé Bo đã hài hước thừa nhận: "Nhiều quá con không trả lời hết ạ".

Bé Bo - con trai Hòa Minzy gây sốt khi tự cầm máy điện thoại đăng tải bài viết trên fanpage của chính mình

Bài viết trên fanpage bé Bo hiện đã nhận về gần 60.000 lượt tương tác

Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, nhóc tỳ này hài hước thừa nhận không thể trả lời hết vì số lượng bình luận quá nhiều

Ngay dưới bài đăng, ca sĩ Hòa Minzy trêu chọc con trai: "Fanpage tới ngày bị đòi lại và chính chủ lần đầu lên tiếng ạ. Mẹ xin trao trả lại cho con. Và mẹ dự là khoảng 6 năm nữa con mới trả lời hết bình luận hôm nay mà mọi người bình luận, con nhé. Tự trải đi con mẹ không giúp đâu". Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự thông minh, tự tin của bé Bo, đồng thời dành lời khen cho cách nuôi dạy con khéo léo của Hòa Minzy.

Ca sĩ Erik còn yêu cầu nhóc tỳ này trả lời câu hỏi yêu cậu Erik hay Đức Phúc hơn: "Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi Bo thối của cậu ơi. Giờ cậu muốn con viết rõ ra giấy trắng mực đen câu trả lời của con nhé. 'Con yêu cậu Erik hay cậu Phúc hơn'. Cậu tin Bo của cậu sẽ có câu trả lời thỏa mãn cộng đồng mạng nhé". Bé Bo nhanh chóng trả lời khéo léo: "Con thích cả hai ạ".

Hòa Minzy hả hê thông báo trao trả lại fanpage cho con trai

Netizen còn đòi trao giải "Best ứng xử" cho nhóc tỳ về màn trả lời bình luận với ca sĩ Erik

Trước đó, khi bé Bo được một số trang mạng tung hô là "thần đồng", Hòa Minzy nói con trai cô trộm vía sáng dạ, nhưng phát triển bình thường như bao em bé khác. "Đừng làm vậy, con sẽ dễ gặp phải nhiều điều không hay. Mong mọi người hiểu gia đình Bo không bao giờ có suy nghĩ thích đưa con lên mây xanh như vậy đâu", nữ ca sĩ nói.

Quan điểm nuôi dạy con của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự đồng tình và lời khen từ đông đảo khán giả, đặc biệt là các mẹ bỉm. Từ việc để con phát triển đúng với lứa tuổi, sống như một đứa trẻ bình thường, cho đến cách tạo không gian để con tự do khám phá thế giới trong tâm thế vui vẻ, không áp lực, nữ ca sĩ được xem là hình mẫu phụ huynh hiện đại.

Bé Bo sinh tháng 10/2019, từ nhỏ, nhóc tỳ đã được công chúng chú ý bởi vẻ ngoài kháu khỉnh

Không chỉ thông minh, nhóc tỳ còn được khen ngợi sống tình cảm

Hòa Minzy từng chia sẻ về nhóc tỳ: "Em không còn nghĩ cho mình nữa mà nghĩ đến việc sau này bạn nhóc lớn lên và đọc về mẹ, mình phải cố gắng để trở thành những gì tuyệt vời nhất, làm được những điều có ích cho xã hội. Em muốn con mình có thể không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người làm được những điều có ích cho những người xung quanh - giống như mình vẫn đang cố gắng".

Fanpage của bé Bo hiện có 1,8 triệu người theo dõi

Con trai Hòa Minzy là một trong những nhóc tỳ được yêu mến trên mạng xã hội

Có sự nghiệp thành công nhưng chuyện tình cảm của Hoà Minzy lại khá lận đận. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng hẹn hò và có con chung với thiếu gia miền Tây nhưng đã đường ai nấy đi sau 5 năm hẹn hò. Hậu chia tay, Hoà Minzy tập trung hoạt động nghệ thuật và chưa công khai mối quan hệ mới.

Hoà Minzy từng chia sẻ: "Hiện tại trong cuộc sống của Hoà có nhiều mục đích để sống cũng như dùng tiền để chi tiêu. Thế cho nên Hoà muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát chính. Hoà muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau.

Trong đó, có các mục đích về xã hội nữa. Khi Hoà kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hoà làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hoà có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV,... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hoà đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".