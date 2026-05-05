2 mỹ nhân tạo trend "test mắt nhìn đàn ông" đang cực viral: Người là hoa trà trong tuyết, kẻ là đóa hoa có độc

Thời điểm hiện tại, mạng xã hội đang rộ trào lưu "test mắt nhìn đàn ông". Cụ thể, hai nhân vật trong bộ phim Mật Ngữ Kỷ là Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện được đặt cạnh nhau. Đáng chú ý, trong phim một người là chính thất, một người là tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác. Người được hỏi sẽ phải chọn ai là người đẹp hơn trong mắt mình. Thậm chí, bài test này còn đang được nhìn nhận như một hiện tượng xã hội trên không gian mạng.

Hứa Mật Ngữ và Lỗ Trinh Trinh - hai nhân vật trong phim Mật Ngữ Kỷ đang tạo ra trào lưu "test mắt đàn ông" gây sốt.

Tất nhiên, không phải tự dưng mà người ta lại chứng kiến hiện tượng này. Một trong những nguyên nhân khiến cho 2 nhân vật Hứa Mật Ngữ và Lỗ Trinh Trinh viral đến thế, đó là nhờ sức nóng của bộ phim Mật Ngữ Kỷ. Tác phẩm tạo được sức hút nhờ nội dung hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật, tình tiết có nhiều điều để thu hút và bàn luận, cùng với đó là màn thể hiện ấn tượng của 2 mỹ nhân tài năng Chu Châu - Lý Mộng.

Hứa Mật Ngữ là một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, hết lòng vì tình yêu, vun vén cho gia đình. Cô luôn dốc lòng chăm sóc người chồng Nhiếp Dư Thành một cách chu toàn. Nhưng khi nhận ra bản thân bị phản bội, cô cũng cho thấy bản thân là người yêu được buông được, rời đi một cách dứt khoát.

Không chỉ vậy, Hứa Mật Ngữ cũng là một người phụ nữ giỏi giang, nỗ lực trong công việc. Cô bắt đầu lại hành trình sự nghiệp từ vị trí thấp nhất, nỗ lực để phát triển bản thân và theo đuổi những mục tiêu của mình. Trên hành trình ấy, Hứa Mật Ngữ tìm được một tình yêu xứng đáng với mình - Kỷ Phong. Nếu phải chọn một loài hoa để nói về Hứa Mật Ngữ, đó hẳn phải là hòa trà. Đó là loài hoa kiên cường nở rộ trong ngày đông lạnh giá, biểu tượng của tình yêu chân thành và những phẩm chất cao quý. Nó giống như Hứa Mật Ngữ vậy, mạnh mẽ trước biến cố, không phô trương nhưng những ai dụng tâm tìm hiểu, ngắm nhìn sẽ thấy được vẻ đẹp của cô.

Chu Châu có màn thể hiện ấn tượng khi vào vai nữ chính Hứa Mật Ngữ.

Theo dõi những bước đi của Hứa Mật Ngữ, khán giả không khỏi dành những lời khen ngợi cho Chu Châu. Cô đã thể hiện quá tốt những sắc thái cảm xúc, thần thái khí chất của nhân vật ở từng giai đoạn khác nhau, trước - trong - sau khi xảy ra biến cố thay đổi cuộc đời. Mỹ nhân sinh năm 1984 ghi điểm không chỉ nhờ sắc đẹp, mà còn bởi khả năng diễn xuất rất tốt.

Về phần Lỗ Trinh Trinh, tất nhiên đây là một nhân vật đáng ghét. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, nhân vật này là một trong những tiểu tam nổi bật trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc thời gian gần đây.

Đáng lý ra, Lỗ Trinh Trinh đã có thể là một con người hoàn toàn khác. Dẫu vậy, từ nhỏ cô đã được dạy phải tranh giành, vì thế mà khi trưởng thành, Lỗ Trinh Trinh trở thành một kẻ bất chấp thủ đoạn để chiếm lấy những gì mình muốn.

Đối với những con người khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, Lỗ Trinh Trinh bày ra những dáng vẻ tương ứng. Đối diện Hứa Mật Ngữ, Lỗ Trinh Trinh không hề có chút e dè né tránh nào, mà đối đầu trực diện, bày tỏ rõ ý định tranh giành đàn ông. Thời điểm mà Nhiếp Dư Thành đứng giữa lằn ranh giữa người vợ đầu ấp tay gối và mối tình sai trái nhưng mang đến những cảm giác mới mẻ, Lỗ Trinh Trinh dùng cái thai để ép Nhiếp Dư Thành vào thế phải lựa chọn cô ta. Khi gặp gỡ gia đình Nhiếp Dư Thành trong buổi tiệc mừng thọ của mẹ anh ta, Lỗ Trinh Trinh lại khoác lên chiếc mặt nạ hiền thục đoan trang giả tạo. Xem cái cách mà Lỗ Trinh Trinh từng bước thực hiện những mưu đồ của mình, khán giả thấy rằng cô ta giống như một đóa hoa có độc - xinh đẹp nhưng thực dụng, tâm cơ khó lường.

Lý Mộng một lần nữa gây ấn tượng với một vai phản diện nhờ nhan sắc ấn tượng cùng diễn xuất cực kỳ chất lượng.

Giống như Chu Châu, Lý Mộng cũng đã có màn trình diễn xuất sắc khiến khán giả ghét nhân vật nhưng không thể ghét diễn viên. Từng phân cảnh từ những biểu cảm nhỏ cho đến những đoạn cao trào, Lý Mộng đã thể hiện diễn xuất tốt để góp phần tạo ra cảm xúc cho bùng nổ cho người xem.

Nguồn: Weibo