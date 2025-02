Vừa qua, hình ảnh một người bị khiêng khỏi sự kiện trao đổi vé của SEVENTEEN được fan truyền tay nhau trên mạng xã hội. Người này được cho là đã gặp tai nạn, ô tô đâm trúng khi cố xếp hàng chờ đến lượt trao đổi vé. Là nhóm nam triệu bản được săn đón nhất hiện tại, các sự kiện liên quan đến SEVENTEEN đều thu hút lượng lớn, rất đông người hâm mộ.

Theo chia sẻ hiện trường, người bị thương đã được đưa ra khỏi hàng đợi, được đội ngũ y tế khiêng đi. Hình ảnh này khiến đám đông vô cùng hoang mang. Nhiều người sốc nặng, há hốc khi chứng kiến một người bị tai nạn ngay trước mắt mình, lại ở sự kiện liên quan đến thần tượng.

Gần đây, SEVENTEEN đang thực hiện lịch trình concert tại các nước Đông Nam Á thuộc khuôn khổ tour 17 Is Right Here. Hình ảnh trên được ghi lại tại địa điểm đổi vé cho concert SEVENTEEN ở Jakarta, Indonesia. Là thị trường cực đông fan của SEVENTEEN, không khó hiểu khi lượng người xếp hàng đông đến mức chật kín từ trong ra đến ngoài toà nhà.

SEVENTEEN trở lại Jakarta biểu diễn sau hơn 2 năm kể từ tour Be The Sun

Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với cách tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức hòa nhạc địa phương. Các khiếu nại tập trung vào việc thiếu quản lý đám đông phù hợp và địa điểm không đảm bảo quy mô, dẫn đến tình trạng xếp hàng quá đông. Một người hâm mộ chỉ ra rằng: “Họ không phục vụ người mua tốt. không đảm bảo an toàn và thoải mái khi trao đổi vé".

Nhóm nam triệu bản đang chạy tour 17 Is Right Here chặng Đông Nam Á, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn

Đây không phải là lần đầu tiên những lo ngại về an toàn dấy lên tại các sự kiện của nghệ sĩ thuộc tập đoàn HYBE. Trước đó, một fan của nhóm nam BOYNEXTDOOR đã gặp vấn đề sức khoẻ, thậm chí được xe cứu thương đưa đi vì xếp hàng mua merchandise giữa thời tiết lạnh giá. Fan Kpop kêu gọi hashtag trên Twitter, yêu cầu các công ty chủ quản, nhà làm show và khai thác concert thuộc ngành công nghiệp phải để ý đến công tác tổ chức, trang bị, đội ngũ nhân viên đầy đủ và các biện pháp an toàn phù hợp.

Các concert, fanmeeting, sự kiện Kpop luôn thu hút đám đông khổng lồ, tầm quan trọng của việc duy trì không gian an toàn càng trở nên cấp thiết hơn

