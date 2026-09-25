Bí mật đằng sau luật hấp dẫn của các tỷ phú và nghệ sĩ Hollywood: Họ manifest (hiện thực hóa) thành công như thế nào?

Luật hấp dẫn (Law of Attraction) hay nghệ thuật manifest (hiện thực hóa) từ lâu đã trở thành bí quyết tinh thần được nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood áp dụng trên con đường vươn tới đỉnh cao danh vọng. Không chỉ là suy nghĩ trong đầu, họ tin rằng việc nói ra thành lời, viết xuống và nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt chính là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực. Trong đoạn video tổng hợp những chia sẻ độc quyền từ các gương mặt đình đám như Hailey Bieber, Sabrina Carpenter, Drake, Will Smith, Ariana Grande cho đến Kim Kardashian, chúng ta sẽ cùng giải mã cách mà những người thành công nhất thế giới đang ứng dụng luật hấp dẫn vào cuộc sống.

Sức mạnh của lời nói: Khi ý niệm trở thành hiện thực

Trong thế giới giải trí đầy rẫy sự cạnh tranh, cạm bẫy và áp lực không ngừng nghỉ, những ngôi sao hàng đầu thế giới không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm hay sự may mắn ngẫu nhiên để chạm tay tới đỉnh cao danh vọng. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ và những thành tựu vĩ đại ấy, rất nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất và tỷ phú hàng đầu đã công khai thừa nhận họ là những tín đồ trung thành của luật hấp dẫn (Law of Attraction) hay nghệ thuật hiện thực hóa (manifestation). Họ tin rằng năng lượng từ những suy nghĩ, lời nói và hành động lặp đi lặp lại có khả năng định hình tương lai, thu hút cơ hội và biến những điều tưởng chừng bất khả thi thành hiện thực.

Trong một cuộc trò chuyện đầy cảm hứng, người mẫu đình đám Hailey Bieber đã bày tỏ niềm tin tuyệt đối của mình vào sức mạnh của lời nói và sự thể hiện năng lượng ra bên ngoài: "I'm somebody who really believes in like what you say out loud, you know, is very important. Manifestations we put out there into the world are very important. Whatever you say out loud happens" (Tôi là một người thực sự tin tưởng rằng những gì bạn nói ra thành lời là vô cùng quan trọng. Những điều chúng ta manifest ra thế giới ngoài kia rất quan trọng. Bất cứ điều gì bạn nói ra thành lời đều sẽ xảy ra).

Cô nhấn mạnh rằng những năng lượng chúng ta phóng thích vào vũ trụ thông qua lời nói mang sức mạnh cực kỳ to lớn. Quan điểm này cũng tìm thấy sự đồng điệu mạnh mẽ ở nữ ca sĩ trẻ tài năng Sabrina Carpenter, khi cô khẳng định: "Whatever you say out loud happens, so I think it would be manifestation. We said this and it happened and it's very powerful" (Bất cứ điều gì bạn nói ra thành lời đều xảy ra, vì vậy tôi nghĩ đó chính là manifest. Chúng tôi đã nói điều này và nó đã xảy ra, và nó thực sự rất mạnh mẽ). Đối với họ, nói ra chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa ước mơ.

Từ suy nghĩ đến hành động: Góc nhìn đa dạng từ các ngôi sao Hollywood

Không chỉ dừng lại ở việc nói ra, mỗi nghệ sĩ lại có những phương thức và góc nhìn riêng biệt để nuôi dưỡng và hiện thực hóa khát vọng của bản thân. Nữ diễn viên quyến rũ Megan Fox cũng đồng tình với quan điểm này khi chia sẻ ngắn gọn nhưng mang tính đúc kết sâu sắc: "Speak and it becomes real. You speak and you manifest it" (Nói ra và nó trở thành sự thật. Bạn nói ra và bạn manifest nó). Theo cô, ngôn ngữ chính là công cụ kiến tạo thực tại mạnh mẽ nhất mà con người sở hữu.

Nam rapper đình đám Drake lại chia sẻ về sức mạnh của sự lặp đi lặp lại trong tư duy và tiềm thức: "Things that I repeatedly think about or say, I'm able to manifest" (Những điều mà tôi liên tục suy nghĩ hoặc nói về nó, tôi đều có thể manifest). Đối với anh, việc nuôi dưỡng ý niệm trong đầu thông qua sự lặp lại đều đặn chính là cách định hướng năng lượng tập trung để đạt được những mục tiêu lớn trong sự nghiệp âm nhạc cũng như kinh doanh.

Trong khi đó, nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Dua Lipa lại đánh giá cao sức mạnh của chữ viết trong việc củng cố quyết tâm: "So, thinking things into writing is powerful" (Vì vậy, việc đưa những suy nghĩ vào trang viết là rất mạnh mẽ). Việc viết lấp các mục tiêu ra trang giấy giúp biến những suy nghĩ mông lung trở thành kế hoạch cụ thể, rõ ràng trong tâm trí.

Kỷ luật thép và thiên lực manifest: Bài học từ Will Smith và Ariana Grande

Để đạt được thành công bền vững và vươn lên vị trí dẫn đầu, manifest không thể tách rời khỏi nỗ lực lao động miệt mài và kỷ luật thép. Nam diễn viên kỳ cựu Will Smith đã đưa ra một góc nhìn rất thực tế, có phần khắt khe nhưng vô cùng chính xác về cái giá của sự thành công: "Most people can't sustain that level of discipline to manifest the things that they want" (Hầu hết mọi người không thể duy trì nổi mức độ kỷ luật đó để manifest những điều họ muốn). Theo anh, luật hấp dẫn không phải phép màu tự nhiên rơi xuống, mà đòi hỏi con người phải duy trì sự kỷ luật ở mức độ cao nhất để hiện thực hóa mong ước.

Ở một chiều hướng khác, nữ ca sĩ Ariana Grande lại hài hước thừa nhận cô sở hữu một "năng lực" khá đặc biệt từ khi còn nhỏ: "I have this weird manifesting gift, I think" (Tôi nghĩ mình có món quà manifest kỳ lạ này). Bằng chứng là nữ ca sĩ từng vô tình định hình tương lai âm nhạc của chính mình thông qua những buổi tiệc sinh nhật theo chủ đề thần tượng từ thời thơ ấu.

Từ doanh nhân đến biểu tượng văn hóa: Kris Jenner, Megan Thee Stallion Và Kim Kardashian

Không chỉ giới hạn trong giới ca sĩ hay diễn viên điện ảnh, những người phụ nữ quyền lực đứng sau các đế chế truyền thông lớn cũng áp dụng triết lý này vào đời thực. 'MOMager' quyền lực Kris Jenner của gia đình Kardashian-Jenner chia sẻ: "I'm going to manifest this. I never specifically said that, but I've done that exact thing" (Tôi sẽ manifest điều này. Tôi chưa bao giờ nói cụ thể điều đó, nhưng tôi đã làm chính xác điều đó.

Nữ rapper cá tính Megan Thee Stallion cũng từng tự tin tuyên bố về số phận huy hoàng của mình ngay trước ống kính truyền thông: "I manifested this life. I said I was going to be this girl and I am that girl" (Tôi đã manifest cuộc đời này. Tôi từng nói mình sẽ là cô gái này và bây giờ tôi chính là cô gái đó). Bên cạnh đó, tỷ phú Kim Kardashian cũng nhiều lần chứng minh sức mạnh của tư duy định hướng trong việc xây dựng các thương hiệu tỷ đô.

Nghệ thuật manifest không chỉ là một trào lưu nhất thời trên mạng xã hội, mà nó đã được chứng minh qua thực tế cuộc sống của vô số nhân vật tầm cỡ. Từ những buổi trò chuyện thân mật cho đến các bài phỏng vấn trên các sân khấu lớn, điểm chung của họ là sự kiên định trong tâm trí.

Khi bạn biết chính xác mình muốn gì, nói ra điều đó với sự tự tin và hành động bằng một kỷ luật không khoan nhượng, bạn đang thực sự bước trên con đường của những người thành công nhất hành tinh.

Câu chuyện thành công của những ngôi sao hàng đầu thế giới từ Hailey Bieber, Will Smith cho đến Kim Kardashian đã chứng minh rằng manifest không phải là điều gì đó xa vời hay mang tính mê tín, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm tin mãnh liệt, tư duy tích cực, ngôn từ có trọng lượng và kỷ luật thép trong hành động. Khi bạn thực sự tin tưởng vào giá trị của bản thân và dám cất tiếng gọi tên ước mơ, cả vũ trụ sẽ đồng lòng giúp bạn chạm tay tới đỉnh vinh quang.