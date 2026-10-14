Hình ảnh gây bàn tán của con gái Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris)

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee tổ chức hôn lễ hồi tháng 9/2017 và đón con gái Roa vào tháng 12 cùng năm. Tới năm 2020, 2 nghệ sĩ tuyên bố “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi. Sau vụ ly hôn ồn ào, minh tinh họ Jo giành được quyền nuôi con.

Tới sáng 14/10, tờ Chosun cho hay, Jo Yoon Hee vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới được chụp trong chuyến du lịch ở Nhật Bản cùng ái nữ 9 tuổi. Truyền thông Hàn nhận xét, bé Roa được thừa hưởng diện mạo từ cả bố lẫn mẹ, bao gồm khung xương mặt của Jo Yoon Hee và đường nét ngũ quan của Lee Dong Gun. Dù chỉ mới hơn 8 tuổi nhưng Roa trông khá cao lớn, hiện tại cô bé đã đứng đến vai người mẹ cao 1m71 của mình.

Đặc biệt, nhiều netizen hiện bày tỏ sự lo lắng khi trông thấy vết thương khá lớn nằm trên trán Roa. Công chúng đến giờ vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Tính tới thời điểm hiện tại, Jo Yoon Hee chưa có động thái lên tiếng liên quan tới vết thương trên khuôn mặt ái nữ. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đã gửi nhiều lời động viên, đồng thời hy vọng vết thương trên trán Roa sẽ mau lành.

Jo Yoon Hee vừa xả loạt ảnh đi du lịch Nhật Bản cùng ái nữ Roa lên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Cô bé Roa được thừa hưởng những đường nét khuôn mặt từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: X

Vết thương trên trán của con gái Lee Dong Gun đã khiến cho khán giả không khỏi lo lắng. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu Jo Yoon Hee gây xôn xao sau khi chia sẻ hình ảnh đời thường của ái nữ lên trang cá nhân. Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay, Roa cũng từng chiếm sóng mạng xã hội với chùm ảnh được chụp trong lần cô bé tới Malaysia tham gia chương trình giao lưu tiếng Anh diễn ra ở 1 trường quốc tế.

Trước ống kính, Roa gây chú ý khi bỗng lớn tướng, cao ráo hơn hẳn so với thời gian trước đó. Do cả tài tử Lee Dong Gun lẫn minh tinh Jo Yoon Hee đều sở hữu chiều cao lý tưởng, lần lượt là 1m85 và 1m70, cho nên công chúng tin rằng trong tương lai Roa cũng sẽ đạt được thông số chiều cao ấn tượng.

Hồi đầu năm nay, con gái Lee Dong Gun gây chú ý với vóc dáng cao ráo khi chỉ mới hơn 8 tuổi. Ảnh: X

Sau khi ly hôn Lee Dong Gun, Jo Yoon Hee đã giành được quyền nuôi con gái. Dẫu vậy, nữ diễn viên họ Jo từng chia sẻ rằng nếu Roa muốn đến ở với bố, cô vẫn sẽ bằng lòng vì luôn mong con mình vui vẻ và có được những điều tốt đẹp nhất.

Theo thỏa thuận với vợ cũ, Lee Dong Gun đến thăm con gái vào Chủ nhật mỗi tuần. Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Celebrity cách đây 3 năm, nam tài tử bày tỏ tình yêu thương dành cho thiên thần nhỏ: “Có lý do nên tôi mới nghỉ ngơi trong thời gian dài. Tôi luôn cho rằng người cha nên dành thời gian ở bên con gái trong giai đoạn bé khôn lớn, đặc biệt là vào thời điểm 5-7 tuổi. Sau những tổn thương, tôi muốn tập trung chăm lo cho con gái. Dù không thể luôn ở gần con nhưng tôi luôn cố gắng làm vơi đi nỗi buồn, sự lo lắng của bé vì thiếu vắng ba bên cạnh”.

Lee Dong Gun nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Chuyện Tình Paris, Cô Dâu Nhỏ Xinh, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B... Trong khi đó, nữ minh tinh Jo Yoon Hee để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua các bộ phim như Lie To Me, Nine...