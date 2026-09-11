Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris) hậu ly hôn: Vay 4 tỷ mở quán rồi phải đóng cửa sau 1 năm, giờ nhìn như bãi rác

Sáng 11/9, tờ News1 vừa công bố bài viết hé lộ tình cảnh đáng ngại của tài tử Lee Dong Gun (Chuyện Tình Paris) hậu ly hôn nữ minh tinh Jo Yoon Hee. Theo nguồn tin, nam thần họ Lee đã đi vay 200 triệu won (gần 4 tỷ đồng) để mở quán cà phê tại Aewol, Jeju hồi tháng 4 năm ngoái. Thế nhưng, tới nay quán này đã phải đóng cửa, tạm dừng việc kinh doanh sau khoảng 1 năm đi vào hoạt động. Được biết, địa điểm kinh doanh của Lee Dong Gun đang bị bỏ hoang và không được bất kỳ bên nào quản lý.

Trong hình ảnh do 1 YouTuber chụp lại được, ao nước trong quán còn bị đóng rêu, côn trùng cùng rác thải đua nhau nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tạo nên 1 khung cảnh hoang phế.

Lee Dong Gun đóng cửa quán cà phê sau 1 năm hoạt động. Quán cà phê của anh nay bị bỏ hoang, trông điêu tàn hoang phế đáng ngại. Ảnh: Naver

Ao nước của quán giờ đây còn bị đóng rêu, xác côn trùng lẫn rác thải nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Ảnh: Nate

Sau khi chứng kiến hình ảnh quán xá của Lee Dong Gun bị bỏ hoang, nhiều khán giả còn thi nhau “ném đá” nam diễn viên này vì rời đi mà không chịu dọn dẹp ao nước: “Cứ để mặc như vậy rồi bỏ đi mà được ư? Ao nước bẩn như kia sẽ thành môi trường thuận lợi cho côn trùng đẻ trứng nữa ấy chứ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cư dân xung quanh hoặc những cá nhân kinh doanh gần đó. Ít ra cũng phải dọn dẹp hậu quả rồi mới rời đi chứ, ai lại để như thế kia”, “Chủ quán không dọn dẹp khu vực nước bẩn, rác thải rồi cứ rời đi thật à?”,...

Trước đó, vào tháng 7 năm nay, Lee Dong Gun cho biết quán cà phê của anh sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 9/7 để bước vào giai đoạn tái tổ chức. Tới nay, quán vẫn đóng cửa im ỉm nên công chúng nhận định, Lee Dong Gun đã hoàn toàn từ bỏ hạng mục kinh doanh này và không có ý định khôi phục lại hoạt động trong quán cà phê.

Lee Dong Gun nhận tin xấu hậu ly hôn. Ảnh: Naver

Lee Dong Gun sinh năm 1980, nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như Chuyện Tình Paris, Cô Dâu Nhỏ Xinh, Bạn Trai Tôi Nhóm Máu B...

Lee Dong Gun tổ chức hôn lễ với nữ diễn viên Jo Yoon Hee hồi tháng 9/2017 và đón con gái Roa vào tháng 12 cùng năm. Tới năm 2020, 2 nghệ sĩ tuyên bố “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi. Sau vụ ly hôn ồn ào, minh tinh họ Jo giành được quyền nuôi con.

Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn cách đây 6 năm. Ảnh: X

Trong bài báo công bố tin tức Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee ly hôn, Dispatch chỉ ra rằng cặp đôi này chia tay vì tính cách khác biệt. Họ có quan điểm trái ngược về ngày kỷ niệm đám cưới. Jo Yoon Hee rất coi trọng những dịp như vậy còn tài tử họ Lee lại thẳng thắn bình luận rằng: “Sự kiện kỷ niệm đám cưới rất là sến sẩm” khi xuất hiện trong chương trình Radio Star hồi đầu năm 2020”.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Dong Gun còn được cho là người chồng vô tâm khi thậm chí từng quên mất cả ngày kỷ niệm 1 năm đám cưới, khiến Jo Yoon Hee òa khóc nức nở.

Còn nhớ khi xuất hiện trong chương trình Happy Together hồi năm 2018, Lee Dong Gun gây sốc khi hồn nhiên đề cập tới câu chuyện buồn nói trên. Cụ thể, vào ngày tròn 1 năm đám cưới của cặp đôi, Lee Dong Gun khá rảnh rỗi nhưng nam diễn viên này lại quên khuấy mất dịp kỷ niệm quan trọng. Anh muốn ăn món chân giò jokbal nên Jo Yoon Hee đã ra ngoài mua về. Trong lúc cặp đôi cùng thưởng thức món chân giò, pháo hoa bỗng nổ liên tiếp bên ngoài cửa sổ. Lúc đó Lee Dong Gun còn hồn nhiên hỏi vợ: “Hôm nay không phải ngày gì quan trọng sao tự nhiên lại có pháo hoa em nhỉ?”. Sau khi ăn xong, Jo Yoon Hee vào phòng ngủ khóc nức nở. Phải tới lúc này, tài tử Chuyện Tình Paris mới chợt nhớ ra hôm đó là dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới của anh và vợ.