Bố nạn nhân tiếng: Có đến 25 clip quay cảnh riêng tư và 27 nạn nhân trong vụ việc

Những diễn biến liên quan đến vụ bị quay lén và phát tán ảnh nhạy cảm trong tiệm photobooth ở Hà Nội vẫn đang thu hút sự quan tâm từ dư luận. Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối 4/11, cơ sở Pixie Photo - nơi xảy ra vụ việc, vẫn hoạt động bình thường, có nhân viên túc trực ở cửa hàng.

Tình hình Pixie Photo vào chiều tối 4/11 (Clip: N.H)

Khi được hỏi về sự cố liên quan đến camera an ninh ở khu vực treo đồ, nhân viên cho biết mình không thể chia sẻ thêm thông tin vì mới vào làm. Người này cũng không quản lý các tài khoản MXH của tiệm nên không rõ phản ứng của cư dân mạng thế nào. Về dịch vụ, giá chụp ảnh tại Pixie Photo dao động từ 70.000 - 100.000 đồng, tương đương với giá ở nhiều tiệm photobooth khác ở Hà Nội.

Phía ngoài tiệm photobooth (Ảnh: N.H)

Không gian bên trong (Ảnh: N.H)

Chiều 5/11, theo thông tin từ Vietnamnet, ông N.D.T. (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo việc con gái mình và nhiều học sinh khác bị quay lén (vào ngày 23/9) trong phòng chung để trang phục, phụ kiện của tiệm chụp ảnh tên Pixie Photo ở phường Bạch Mai (Hà Nội). Theo tố cáo, các clip nhạy cảm này sau đó đã bị phát tán trên mạng xã hội và các trang web người lớn, được phát hiện vào ngày 24/10.

Theo ông N.D.T., ngoài con gái ông và nhóm bạn, gia đình còn phát hiện nhiều nạn nhân khác: “Chúng tôi phát hiện có 25 clip riêng tư của con gái tôi và bạn bị phát tán trên nhiều website, diễn đàn người lớn. Ngoài ra, còn có 27 trường hợp khác cũng bị phát tán hình ảnh từ địa điểm này”.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã đến làm việc tại tiệm ảnh và xác nhận có camera trong phòng chung này. Song con ông T. và bạn bè không biết có camera, hiện tại nhóm bạn đang khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi, không dám đến trường.

Về phía tiệm ảnh, người quản lý thừa nhận có sự việc như phản ánh, nhưng giải thích rằng camera bị hacker nước ngoài tấn công và khẳng định không có việc nội bộ tiệm phát tán.

Hiện tại gia đình ông N.D.T. đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của tiệm ảnh và những cá nhân liên quan.

Pixie Photo tiếp tục lên tiếng trên Fanpage, chủ tiệm từ chối chia sẻ

Cũng trong chiều 5/11, tài khoản Facebook của Pixie Photo tiếp tục đăng thông báo thứ 2 về sự việc.

Theo đó, tiệm chụp ảnh gửi lời xin lỗi khách hàng sau sự cố rò rỉ hình ảnh nhạy cảm tại cơ sở ở Hà Nội. Bài đăng này một lần nữa khẳng định hình ảnh bị phát tán xuất phát từ camera an ninh lắp công khai ở khu vực treo đồ và chỉnh trang, không phải phòng thay đồ riêng tư. Tuy nhiên, Pixie Photo thừa nhận thiếu sót trong việc thông báo rõ ràng, dẫn đến hiểu nhầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng.

Thông báo tiếp theo từ Pixie Photo vào chiều ngày 5/11 (Ảnh: Pixie Photo)

“Camera này phục vụ mục đích bảo vệ tài sản và an toàn chung, tuy nhiên, việc bố trí và cảnh báo chưa được truyền thông đủ rõ ràng có thể đã vô tình khiến khách hàng hiểu nhầm. Sự cố xảy ra Pixie Photo vẫn có trách nhiệm trong vụ việc này. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể làm tốt hơn trong khâu truyền thông trước đó để khách hàng nắm rõ thông tin hơn. Việc để khách hàng hiểu nhầm hoàn toàn là trách nhiệm của Pixie Photo” - trích từ bài đăng của tiệm ảnh.

Sau khi phát hiện sự việc, Pixie Photo đã tháo bỏ toàn bộ camera tại khu vực có thể gây hiểu lầm, khóa hệ thống dữ liệu, phối hợp cơ quan điều tra và rà soát toàn bộ hệ thống bảo mật. Tiệm ảnh cũng chủ động liên hệ trực tiếp với những người bị ảnh hưởng, cam kết chi trả toàn bộ chi phí pháp lý hợp lý và bảo mật tuyệt đối danh tính nạn nhân.

Bên cạnh đó, Pixie triển khai chương trình khẩn cấp bảo vệ khách hàng, bao gồm đường dây nóng, kiểm định an ninh định kỳ, dán cảnh báo rõ ràng và đào tạo lại nhân viên về quy trình hướng dẫn tại các khu vực nhạy cảm.

Cuối cùng Pixie Photo khẳng định không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành vi xâm phạm quyền riêng tư nào và là bên bị hại trong vụ xâm nhập camera trái phép nhưng vẫn chịu trách nhiệm và đồng hành cùng khách hàng đến cùng.

“Chúng tôi sẽ minh bạch thông tin, cầu thị, và đồng hành đến cùng cho tới khi vụ việc được làm sáng tỏ hoàn toàn. Một lần nữa, Pixie xin lỗi và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhất đến các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp, cũng như toàn thể cộng đồng đã luôn yêu thương, tin tưởng và góp ý thẳng thắn. Sự tin tưởng của khách hàng chính là điều quý giá nhất để chúng tôi tiếp tục thay đổi, hoàn thiện và bảo vệ trải nghiệm an toàn tuyệt đối cho mọi người” - trích từ bài đăng của Pixie Photo.

Trong khi đó lãnh đạo Công an phường Bạch Mai trao đổi với Vietnamnet cho biết hiện đang xác minh, điều tra vụ việc. Do vụ việc phức tạp và liên quan đến nhiều học sinh, cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.

Hiện tại chúng tôi vẫn đang liên hệ song song với đại diện phía Pixie Photo nhưng chưa nhận được phản hồi.