Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An truy tìm người gây tai nạn giao thông và bỏ chạy khỏi hiện trường sau hành vi gây tai nạn xảy ra tối 25/6.

Cụ thể, vào thời điểm trên tại thôn Đồng Tâm (xã Quỳnh Bảng cũ), nay là xã Quỳnh Anh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một cháu bé 4 tuổi. Vụ tai nạn đã khiến cháu H.T.A. (4 tuổi, trú thôn Đồng Tâm) bị gãy chân. Đáng phẫn nộ là sau vụ tai nạn, người đi xe máy đã không xuống cứu nạn nhân mà phóng xe bỏ đi.

Hình ảnh một cô gái đi xe máy được công an xã Quỳnh Anh chia sẻ.

Thông tin từ Công an xã Quỳnh Anh, người nghi liên quan đến vụ tai nạn là một cô gái điều khiển xe máy loại xe Wave màu đen. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này không đội mũ bảo hiểm, mặc áo cộc tay màu nâu, quần đùi màu đen và di chuyển theo hướng từ xã Quỳnh Phú sang phường Quỳnh Mai.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Quỳnh Anh và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân sinh sống quanh khu vực có camera an ninh đoạn đường từ Quỳnh Lương (cũ) qua Quỳnh Bảng (cũ) hoặc camera hành trình quay được vụ việc thì cung cấp hình ảnh, thông tin liên quan đến vụ việc cho cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Công an xã Quỳnh Anh cũng đã đăng tải thông tin kèm hình ảnh một cô gái đi xe máy lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin liên quan.