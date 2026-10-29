Hình ảnh chưa từng thấy của Võ Điền Gia Huy

Võ Điền Gia Huy không còn là cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Việt, đặc biệt sau khi ghi dấu ấn với vai nam chính rich kid si tình trong bộ phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Hình tượng chàng trai hết lòng vì tình yêu từng giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý. Bởi vậy, khi tiếp tục đảm nhận một vai diễn có màu sắc si tình trong Bò Sữa Bay, Gia Huy có thể khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh quen thuộc trước đây. Thế nhưng, điểm đáng chờ đợi nằm ở chỗ lần này, anh không còn là một thiếu gia đơn thuần mà hóa thân thành Quân, con trai của ông trùm khét tiếng nhất vùng.

Võ Điền Gia Huy tái xuất với hình ảnh chưa từng có trong sự nghiệp

Trong câu chuyện lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990, Quân là nhân vật sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, phong thái lạnh lùng và xuất thân thế giới ngầm. Anh có thể khiến người khác phải dè chừng bởi sự tàn bạo, gai góc, nhưng trước San (Ngọc Xuân) - cô gái mình yêu từ thuở trẻ - lại trở thành một người hoàn toàn khác. Với Quân, chuyện của San cũng là chuyện của mình. Anh không ngại đi khắp nơi tìm kiếm máy móc phục vụ công việc nghiên cứu của cô, săn lùng những món quà độc lạ hay tự tay tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn dành riêng cho người thương.

Một ông trùm tàn bạo...

Nhưng si tình

Điều thú vị là sự si tình của Quân không đơn thuần nằm ở những lời nói ngọt ngào hay các hành động chiều chuộng. Đặt tình yêu vào một nhân vật có xuất thân và tính cách gai góc như vậy, bộ phim tạo ra sự tương phản giữa một người đàn ông có thể lạnh lùng với cả thế giới và một người sẵn sàng mềm lòng trước duy nhất một cô gái. Đây cũng là kiểu nhân vật mà Võ Điền Gia Huy thừa nhận đã mong chờ từ lâu. Nam diễn viên chia sẻ anh cảm thấy thú vị với xuất thân của Quân, đồng thời trân trọng sự chung thủy mà nhân vật dành cho người mình yêu. Theo Gia Huy, Quân có phần đáng thương bởi luôn đặt tình yêu lên trên hết, sẵn sàng làm mọi thứ vì San. Đằng sau lựa chọn ấy là những động cơ, sự trưởng thành và cả những điều mà mỗi nhân vật phải đánh đổi.

Nếu trước đây, khán giả đã thấy Võ Điền Gia Huy thể hiện hình ảnh chàng trai yêu hết lòng, thì Bò Sữa Bay có thể xem là cơ hội để nam diễn viên đưa màu sắc ấy sang một địa hạt mới. Sự khác biệt không chỉ nằm ở xuất thân giang hồ mà còn ở cách nhân vật bộc lộ tình cảm giữa những tình huống căng thẳng, nơi sự dịu dàng và bản tính bạo liệt có thể cùng tồn tại. Một ông trùm si tình vì thế không chỉ cần ngoại hình đủ sức tạo cảm giác nguy hiểm, mà còn phải thuyết phục được khán giả rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là một người đàn ông có thể yêu sâu đậm, thậm chí bất chấp tất cả vì tình yêu.

Bên cạnh những khoảnh khắc lãng mạn với San, Quân còn có nhiều phân đoạn hành động, đánh đấm và truy đuổi. Đáng chú ý là cảnh nhân vật này bắt và tra khảo Mai (Tiểu Vy) khi nghi ngờ cô đang che giấu một bí mật động trời. Đây cũng là một trong những cảnh quay khiến cả hai diễn viên phải đầu tư nhiều cho cảm xúc. Tiểu Vy tiết lộ cô bị ê ẩm vùng cổ và gáy sau cảnh giằng co, trong khi Võ Điền Gia Huy cho biết việc duy trì cảm xúc tức giận trong phân đoạn này không hề đơn giản. Anh đã trao đổi nhiều với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt và ê-kíp để tìm cách dàn dựng phù hợp, giúp hai nhân vật thể hiện được sự căng thẳng cần thiết. Những khoảnh khắc như vậy phần nào cho thấy Quân không chỉ là chàng trai lãng mạn, mà còn mang đến một diện mạo quyết liệt, nguy hiểm đúng với xuất thân của mình.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt, Bò Sữa Bay là câu chuyện về bốn anh em Trâu (Nguyễn Hùng) tìm cách đánh cắp công thức loại sữa kỳ lạ có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa tại nông trường Mộc Châu. Kế hoạch bắt đầu lung lay khi Trâu phải lòng San, nhà khoa học đứng sau công thức đặc biệt. Giữa câu chuyện đan xen hài hước, hành động và tình cảm, nhân vật Quân của Võ Điền Gia Huy hứa hẹn mang đến một tuyến truyện đáng chú ý với sự kết hợp giữa chất giang hồ gai góc và tình yêu mãnh liệt.

Bò Sữa Bay dự kiến khởi chiếu tại rạp trên toàn quốc từ ngày 6/11/2026.