4 nhân vật bất ổn nhất Ngọc Điệm Thu: Nam chính giỏi thao túng, nữ chính bốc đồng

Ngay từ khi lên sóng, Ngọc Điệm Thu đã gây tranh cãi vì những tình tiết ngược tâm và cách xây dựng nhân vật nhiều bất ổn. Dù phiên bản truyền hình có điều chỉnh so với truyện gốc nhưng một số nhân vật vẫn khiến khán giả khó chịu bởi hành vi ích kỷ, cách hành xử cực đoan hoặc những lựa chọn thiếu suy nghĩ. Trong đó, Ngu Sưởng Hiên, Diệp Bình Quân, Giang Học Đình và Đào Tử Nghi là 4 cái tên gây chú ý nhất.

Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi): Có quyền có thế, thích gì phải có bằng được

Là con trai quân phiệt có thế lực, Ngu Sưởng Hiên quen dùng quyền lực để đạt mục đích. Ngay đầu phim, anh đã phá phách buổi đấu giá, ép một người tham gia chịu nhục trước đám đông dù đối phương dường như chẳng làm gì quá đáng.

Để tranh thủ sự hậu thuẫn của gia đình Đào Tử Nghi, anh cố tình tạo mối quan hệ lúc gần lúc xa, thậm chí lợi dụng Lan Khanh để kích thích sự ghen tuông của cô. Sau khi đính hôn thành công và nhận được sự ủng hộ từ giới tài chính, Ngu Sưởng Hiên vẫn không buông tha Diệp Bình Quân. Anh tìm cách tiếp cận, quấy rầy rồi lợi dụng cơ hội cứu người để giam giữ và muốn biến cô thành người phụ nữ của riêng mình. Chỉ khi Diệp Bình Quân phản kháng quyết liệt, anh mới chịu để cô rời đi. Sự chiếm hữu và thói quen thao túng người khác khiến Ngu Sưởng Hiên trở thành nhân vật gây ức chế ngay từ đầu.

Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm): Chính trực nhưng đôi khi quá bốc đồng

Diệp Bình Quân mang hình tượng nữ sinh yêu nước, có lý tưởng và không chịu khuất phục trước cường quyền. Tuy nhiên, cách cô đối đầu với Ngu Sưởng Hiên đôi lúc khiến khán giả khó hiểu. Biết đối phương là con trai quân phiệt, có quyền thế và từng thể hiện sự tàn nhẫn, cô vẫn nhiều lần công khai khiến anh mất mặt, thậm chí tát anh ngay trước mặt người khác.

Nếu hành động này xuất phát từ lúc bị vu oan, sự phản kháng của Diệp Bình Quân có thể được xem là biểu hiện của lòng can đảm. Nhưng cô lại ngày càng mạnh mẽ sau khi Ngu Sưởng Hiên bộc lộ tình cảm và liên tục nhượng bộ, khiến một số người cho rằng cô đang dựa vào sự ưu ái của anh. Dẫu vậy, sự bốc đồng ấy không thể đánh đồng với hành vi ép buộc của Ngu Sưởng Hiên. Cô có thể thiếu cân nhắc, nhưng không vì thế mà đáng bị tước đoạt tự do.

Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm): Nhân danh đại nghĩa để che đậy tư lợi

Giang Học Đình là kiểu nhân vật sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Khi còn ở Nhật Bản, anh từng lợi dụng tình cảm của một bạn học rồi phủi bỏ trách nhiệm, nhưng lại tự cho rằng mình làm vậy vì muốn giúp đồng bào.

Diệp Bình Quân từng phải hy sinh bản thân để cứu anh, nhưng Giang Học Đình vẫn liên tục truy hỏi những chuyện nhạy cảm, chẳng màng đến cảm xúc của cô. Để trả thù Ngu Sưởng Hiên, anh còn đăng tin giả trên báo, khiến người dân hiểu lầm đối phương bán nước. Công việc vốn nhằm truyền bá tư tưởng mới và phục vụ mục tiêu cứu nước lại bị anh biến thành công cụ giải quyết thù riêng. Điều đáng ngại nhất ở Giang Học Đình là anh luôn tìm được lý do để khoác lên những hành động ích kỷ nhưng mang vẻ ngoài chính nghĩa.

Đào Tử Nghi (Quách Vũ Hân): Tiểu thư ngang ngược, quen đổ lỗi cho người khác

Đào Tử Nghi có lúc khiến khán giả thương cảm, nhưng xuất thân giàu có và những tổn thương tình cảm không thể biện minh cho cách cô đối xử với người khác. Ở trường, cô thường xuyên bắt nạt Diệp Bình Quân, thậm chí nhiều lần dẫn người tìm cách dùng bạo lực với cô bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi hơn mình.

Khi Ngu Sưởng Hiên hủy hôn và cha nhận Diệp Bình Quân làm con gái, Đào Tử Nghi tiếp tục đổ mọi lỗi lầm lên đầu đối phương thay vì nhìn lại chính mình. Cô có thể đau khổ vì tình yêu và gia đình, nhưng không có quyền trút giận lên người vô tội. Gần đây, Lý Bá Nhân ngày càng thân thiết với Đào Tử Nghi, làm dấy lên khả năng 2 người phát triển tình cảm. Nhưng với tính cách hiện tại, cô vẫn cần thay đổi nhiều mới có thể khiến khán giả tin vào sự trưởng thành của mình.