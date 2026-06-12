Highlands Coffee chạm cột mốc 1000 cửa hàng tại Việt Nam

Toàn cảnh cửa hàng thứ 1.000 Highlands Coffee tại đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội

Tọa lạc bên Hồ Tây, một trong những không gian văn hóa giàu bản sắc của Thủ đô, cửa hàng thứ 1.000 của Highlands Coffee mang ý nghĩa nhiều hơn một dấu mốc phát triển. Đây là biểu tượng cho hành trình gần ba thập kỷ kiên định theo đuổi tình yêu và niềm tin bền bỉ rằng cà phê Việt xứng đáng được yêu thích, được tự hào và được lan tỏa bằng tất cả sự trân trọng.

Với Highlands Coffee, cột mốc 1.000 cửa hàng không chỉ là sự tăng trưởng về quy mô mà là dịp để nhìn lại một hành trình được xây dựng bằng sự tin yêu của khách hàng, sự đồng hành của những người nông dân, sự tận tâm của hơn 12.000 Highlandsers (nhân viên Highlands) và sự ủng hộ của biết bao thế hệ người Việt đã lựa chọn Highlands như một phần trong cuộc sống thường ngày của mình. Một hành trình được viết nên bằng tình yêu dành cho cà phê Việt.

Ông David Thái - Nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee, ông Lê Thái Anh – Giám đốc Quốc gia Việt Nam và ông Dương Xuân Vĩnh - Quản lý Thu mua Cà phê & Phát triển Bền vững.

Từ quầy cà phê nhỏ đầu tiên rộng vỏn vẹn 9m² bên Hồ Hoàn Kiếm đến hệ thống 1.000 cửa hàng hôm nay, Highlands luôn chọn bước đi bằng sự kiên trì hơn là vội vã, bằng chất lượng hơn là số lượng, bằng những giá trị lâu dài hơn là những thành tựu ngắn hạn.

Trong suốt hành trình ấy, Highlands Coffee luôn kiên định với việc gìn giữ những giá trị cốt lõi của cà phê Việt, đồng thời không ngừng học hỏi và đổi mới để đáp ứng sự thay đổi trong khẩu vị, nhu cầu và phong cách sống của nhiều thế hệ người tiêu dùng. Từ Phin Sữa Đá, PhinĐi đến các dòng Espresso, mỗi sản phẩm đều được Highlands Coffee nghiên cứu, phát triển trên nền tảng tôn trọng hương vị nguyên bản của cà phê Việt, kết hợp cùng tinh thần sáng tạo để mang đến những trải nghiệm phù hợp với cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc riêng.

Ông David Thái, Nhà sáng lập kiêm CEO Highlands Coffee, chia sẻ: "Đối với tôi, cửa hàng thứ 1.000 không phải là đích đến. Đó là dịp để chúng tôi nhìn lại và biết ơn tất cả những người đã viết nên hành trình này, từ những người nông dân chăm sóc từng cây cà phê, những nhân viên Highlands đang tận tâm mỗi ngày, đến hàng triệu khách hàng đã luôn tin yêu và lựa chọn Highlands. Chúng tôi mong rằng mỗi ly cà phê, mỗi sản phẩm chúng tôi phục vụ đều góp thêm một phần nhỏ để gìn giữ vẻ đẹp của văn hóa cà phê Việt và truyền cảm hứng để nhiều người thêm yêu những giá trị, những nét văn hóa đặc trưng của người Việt và tiếp tục mở ra những cơ hội để cà phê Việt vươn xa hơn trong tương lai."

Ông Lê Thái Anh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Highlands Coffee chia sẻ: "Với Highlands Coffee, cột mốc 1.000 cửa hàng không đơn thuần là câu chuyện về quy mô. Điều khiến chúng tôi trân trọng hơn cả là phía sau mỗi cửa hàng đều có những con người đang ngày ngày tận tâm với công việc của mình. Chính sự tận tâm ấy đã giúp Highlands duy trì chất lượng và trải nghiệm nhất quán, giữ được niềm tin của khách hàng trên toàn hệ thống và tiếp tục phát triển những không gian kết nối cộng đồng trên khắp Việt Nam."

Song song với việc phát triển hệ thống cửa hàng, Highlands Coffee cũng xây dựng những chương trình phát triển vùng nguyên liệu cà phê bền vững theo mô hình nông nghiệp tái sinh, nhằm nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, thúc đẩy canh tác bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng trồng cà phê Việt Nam. Đó cũng là cách Highlands Coffee thể hiện sự trân trọng đối với hành trình của hạt cà phê từ nông trại đến từng ly cà phê trên tay khách hàng, để mỗi trải nghiệm đều mang theo sự chỉn chu, đáng tin cậy và cảm giác thân thuộc như được trở về một nơi thân quen với hương vị quen thuộc, và chất lượng nhất quán.

Ông David Thái nhấn mạnh: "Điều khiến tôi tự hào nhất chưa bao giờ là số lượng cửa hàng. Điều khiến tôi trân trọng nhất là Highlands Coffee đã có cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống của rất nhiều người Việt và góp phần để ngày càng nhiều người yêu cà phê Việt hơn và nhìn nhận cà phê Việt Nam như một phần của văn hóa, của bản sắc và của niềm tự hào Việt Nam. Nếu mỗi cửa hàng của Highlands có thể giúp kể thêm một câu chuyện đẹp về con người Việt, văn hóa Việt, giá trị Việt và tinh thần Việt, thì đó đã là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi."

Con người và văn hóa Tận Tâm là nền tảng giúp Highlands Coffee duy trì chất lượng nhất quán và xây dựng niềm tin của khách hàng qua nhiều thế hệ.

Bước qua cột mốc 1.000 cửa hàng, Highlands Coffee lựa chọn tiếp tục hành trình ấy với sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Biết ơn những người nông dân đã chăm sóc từng mùa cà phê. Biết ơn hơn 12.000 Highlandsers đang âm thầm cống hiến mỗi ngày. Biết ơn các đối tác đã luôn đồng hành. Và trên hết, biết ơn hàng triệu khách hàng đã dành tình yêu, sự tin tưởng và những ký ức đẹp cho Highlands Coffee trong suốt gần ba thập kỷ qua. Hơn cả một thương hiệu cà phê, Highlands Coffee mong muốn tiếp tục kiến tạo những không gian kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu cà phê Việt và góp phần xây dựng niềm tự hào về những giá trị Việt Nam trong thế hệ hôm nay và mai sau.