Grab Xích Lô tạo dấu ấn trong chuyển đổi số du lịch tại Huế

Tăng cường chuyển đối số trong lĩnh vực giao thông vận tải

Theo Grab Việt Nam, việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số tại Huế đã giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các dịch vụ di chuyển, giao nhận, ăn uống, mua sắm và thanh toán trên cùng một nền tảng. Đồng thời, mô hình này cũng tạo thêm cơ hội việc làm và gia tăng thu nhập cho các đối tác tài xế, hộ kinh doanh địa phương.

Tọa đàm tại hội thảo.

Dữ liệu nội bộ của Grab cho thấy trong năm 2025, số lượng đối tác tài xế hoạt động tại Huế tăng hơn 50% so với năm trước. Dù số lượng đối tác tăng mạnh, số cuốc xe trung bình của mỗi tài xế vẫn tăng 9%, phản ánh nhu cầu sử dụng dịch vụ tiếp tục duy trì ở mức tích cực.

Một điểm đáng chú ý là chương trình Grab Chị Em đã góp phần thúc đẩy sự tham gia của lao động nữ. Số lượng nữ đối tác tài xế tại Huế tăng 2,2 lần trong năm 2025, trong khi thu nhập trung bình cao hơn khoảng 20% so với mức chung của các đối tác tài xế trên nền tảng tại địa phương.

Một trong những sáng kiến nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Huế và Grab là việc triển khai dịch vụ Grab Xích Lô.

Huế là địa phương đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn thí điểm mô hình này từ tháng 8/2025 với sự phối hợp của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Không chỉ đơn thuần là một dịch vụ gọi xe, Grab Xích Lô được kỳ vọng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của cố đô. Thông qua nền tảng số, các tài xế xích lô truyền thống lần đầu tiếp cận công nghệ, tiếp cận nguồn khách hàng rộng hơn và nâng cao thu nhập.

Theo Grab, đến nay toàn bộ đối tác tham gia dịch vụ Grab Xích Lô vẫn tiếp tục hoạt động trên nền tảng, phục vụ cả người dân địa phương lẫn khách du lịch.

Đưa di sản, ẩm thực Huế đến gần du khách hơn

Bên cạnh giao thông, du lịch là lĩnh vực được hai bên tập trung thúc đẩy thông qua các giải pháp số. Theo đó, Grab triển khai chương trình ưu đãi "Du hí Huế thương", giúp du khách tiếp cận các dịch vụ di chuyển, ăn uống và mua sắm đặc sản địa phương thuận tiện hơn.

Danh mục quán "Trứ danh" trên GrabFood cũng liên tục được cập nhật, giới thiệu những địa chỉ ẩm thực nổi tiếng của Huế đến người dùng trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Grab còn phối hợp với ngành du lịch địa phương quảng bá ứng dụng Hộ chiếu Ẩm thực Huế. Người dùng có thể kết nối trực tiếp với dịch vụ di chuyển của Grab để đến các địa điểm ăn uống, tham quan và trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Nhờ các chương trình này, tổng giá trị giao dịch từ nhóm khách du lịch sử dụng các dịch vụ của Grab tại Huế trong năm qua tăng 56% so với năm 2024. Trong khi đó, số lượt tải và tham gia tương tác trên ứng dụng Hộ chiếu Ẩm thực Huế tăng 5,6 lần.

Một nội dung khác được Grab đẩy mạnh là hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận thương mại điện tử. Thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo và kết nối với nền tảng GrabFood, nhiều quán ăn, nhà hàng và hộ kinh doanh địa phương đã từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.

Năm 2025, số lượng đối tác thương nhân mới trên GrabFood tại Huế tăng 57% so với năm trước. Các cơ sở kinh doanh tham gia danh mục quán "Trứ danh" ghi nhận lượng đơn hàng trung bình tăng 3,3 lần.

Khoảng 100 nhà hàng trong danh mục này cũng tham gia các chương trình quảng bá ẩm thực do ngành du lịch Huế triển khai, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Huế, cho biết các sáng kiến hợp tác giữa Huế và Grab đã góp phần đổi mới hoạt động quảng bá du lịch, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tạo thêm động lực phát triển cho lĩnh vực dịch vụ, ẩm thực tại địa phương.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết những kết quả đạt được là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các sáng kiến mới trong thời gian tới. Theo ông, mô hình hợp tác tại Huế có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho nhiều địa phương khác trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch và nâng cao hiệu quả kinh tế địa phương.