HIEUTHUHAI hát thế nào mà lại bị so sánh với nam ca sĩ thị phi Lương Bằng Quang?

Tối 1/4, HIEUTHUHAI chính thức tái xuất đường đua Vpop với MV Nước Mắt Cá Sấu. Hơn 5 tháng kể từ khi bài diss TRÌNH gây sốt, công chúng dành cho HIEUTHUHAI sự kỳ vọng nhất định. Sau hơn 1 ngày ra mắt, Nước Mắt Cá Sấu đã thu về 2,3 triệu view trên YouTube, đạt Top 2 Trending tab Music và Top 4 Trending tab chung.

HIEUTHUHAI - Nước Mắt Cá Sấu (prod. by Kewtiie)

Cùng với sự xuất hiện của Emma Lê - nữ chính là mỹ nhân lai gen Z xinh ngút ngàn, sản phẩm trở lại này bị đánh giá là kém ấn tượng. Phần lớn ý kiến chê bai hướng đến giọng ca của HIEUTHUHAI. Anh chàng vốn là 1 rapper, nhưng ở sản phẩm lần này, anh chàng tiếp tục hát gần như nguyên bài. Kỹ năng thanh nhạc của HIEUTHUHAI vốn không được đánh giá cao, âm sắc cũng không đẹp. Thành ra, khán giả nghe xong không đọng lại gì. Câu chuyện trong bài hát HIEUTHUHAI muốn truyền tải dù rất đơn giản nhưng không chạm được tới khán giả.



Emma Lê là điểm sáng nổi bật trong MV

Ngoài ra, lyrics có phần khiên cưỡng, gồng ép cho đúng chủ đề bị lừa tình, thậm chí gây... rùng mình vì quá cũ kĩ. Nhìn chung, Nước Mắt Cá Sấu là một bài hát thiếu sức hút, là một nước đi liều lĩnh khi HIEUTHUHAI để lộ yếu điểm giọng hát. Giữa luồng tranh cãi về chất lượng, một bộ phận netizen bất chợt nhớ về 1 bản nhạc khác có đôi nét tương đồng, được thể hiện bởi 1 nhân vật cũng bất ngờ không kém.

Ca từ lẫn giọng hát của HIEUTHUHAI đều không được đánh giá cao

Đó là Chờ Đợi Quá Khứ được sáng tác, sản xuất và thể hiện bởi Lương Bằng Quang. Nằm trong album Touch được “thả xích” vào năm 2008, Chờ Đợi Quá Khứ dĩ nhiên nhuốm màu cũ kỹ từ hiệu ứng, nội dung, thời trang đến lối quay MV. Tuy nhiên, phần phối khí Pop - Dance pha trộn R&B khiến khán giả cảm thấy Chờ Đợi Quá Khứ và Nước Mắt Cá Sấu nghe có phần giống nhau.



Chờ Đợi Quá Khứ - Lương Bằng Quang

Điểm khác biệt dễ nhận thấy là Chờ Đợi Quá Khứ có phần phối khí thú vị hơn, cài cắm nhưng thanh âm trống hay guitar, tạo ra dynamics khá tốt. Điểm cộng dành cho Lương Bằng Quang là màu giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào lại “ăn rơ” với âm hưởng R&B. Số đông người hâm mộ đều công nhận Nước Mắt Cá Sấu mang lại cảm giác hoài cổ, có chút lỗi thời. Netizen đánh giá bài hát rất giống những ca nhạc phẩm hợp đối tượng 7x - 8x.

Dù MV nhuốm màu cũ rích nhưng tư duy âm nhạc của Lương Bằng Quang lại cấp tiến, hiện đại hơn so với mặt bằng chung thời bất giờ

Lương Bằng Quang cũng đã lâu không còn hoạt động với vai trò ca sĩ. Anh giờ đây chỉ được biết đến với vô vàn chiêu trò “câu view, khều fame”, cùng ồn ào tình ái với Ngân 98. Tuy nhiên, ngược về quá khứ thì Lương Bằng Quang từng là gương mặt vô cùng nổi bật nửa cuối thập niên 2000. Anh là nhạc sĩ nổi tiếng mát tay, đứng đằng sau nhiều bản hit bất hủ như Đôi Chân Thiên Thần, Đừng Làm Nỗi Đau Thêm Dài, Đến Khi Cạn Lời, Với Anh Em Vẫn Là Cô Bé… Không chỉ làm nhạc, anh còn hoạt động với tư cách là ca sĩ.



Giờ đây, anh chỉ còn được nhớ đến như 1 nhân vật đầy thị phi

Lương Bằng Quang cũng là 1 trong số những nghệ sĩ tiên phong mang âm giai điện tử đến làng nhạc Việt thời bấy giờ. Trong bối cảnh gu nghe nhạc số đông vẫn ưu tiên nhạc Hoa lời Việt, sáng tạo của Lương Bằng Quang là làn gió mới, nhưng chỉ len lỏi đến một góc nhỏ trên bản đồ Vpop tại thời điểm đó. Ở thời điểm đó, âm nhạc của anh quá hiện đại và mới mẻ, chỉ 1 tệp khán giả đón nhận. Đến giờ, netizen phải gật gù công nhận Lương Bằng Quang đi trước thời đại, âm nhạc vẫn hợp thời.

Lương Bằng Quang từng là ca/nhạc sĩ nổi tiếng Vpop nửa cuối thập niên 2000

Ngó qua sương sương danh mục đĩa nhạc, nếu album đầu tiên Return mang màu sắc Alternative Rock thì album thứ 2 Touch lại thấm nhuần dư vị Pop - Dance lẫn R&B - Chờ Đợi Quá Khứ là 1 ví dụ. Có thể thấy Touch chịu ảnh hưởng ít nhiều từ những ban nhạc Pop US-UK như ‘NSYNC, Backstreet Boys hay New Kids On The Block. Do vậy, Nước Mắt Cá Sấu cũng gợi nhắc chút về kỷ nguyên âm nhạc cuối thập niên 90 - đầu 2000.