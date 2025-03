HIEUTHUHAI có hành động cực tinh tế dành cho fan nhí nằm trên giường bệnh và 1 điều tuyệt vời đã đến!

Bước ra từ King Of Rap và ghi dấu ấn trong show giải trí như 2 Ngày 1 Đêm , đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi , HIEUTHUHAI từng bước vươn lên hàng ngũ “đỉnh lưu gen Z”. Với vẻ ngoài điển trai, tính cách duyên dáng và tài năng không bàn cãi, nam rapper nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả ở mọi độ tuổi yêu mến. Không chỉ âm nhạc, HIEUTHUHAI còn khiến fan “phổng mũi” tự hào vì nhân cách vàng, chuẩn hình mẫu "crush quốc dân" ai cũng “xin vía”.

HIEUTHUHAI hiện là "đỉnh lưu gen Z" của làng nhạc Việt

Mới đây, một câu chuyện xúc động về tấm lòng nhân ái của HIEUTHUHAI đang được lan truyền trên MXH. Cụ thể, mẹ của 1 fan nhí đăng tải dòng trạng thái lên trang cá nhân, tha thiết mong cộng đồng giúp cô liên lạc với nam rapper để xin chữ ký làm động lực cho con trai đang chiến đấu với bệnh tật.

Mẹ của Hùng gửi lời giúp đỡ tới cộng đồng mạng

1 tiếng sau khi bài viết được chia sẻ, HIEUTHUHAI và ekip đã lập tức chủ động tìm đến mẹ bé fan nhí. Không chỉ gửi tặng cậu một lá thư tay chứa đầy yêu thương, anh còn nhắn ngủ những lời động viên đọc mà “ấm lòng”: "Gửi Hùng nhé, chú là HIEUTHUHAI đây. Chú có nghe nói là Hùng đang không khỏe nên chú sẽ gửi cho Hùng món quà nhỏ để ủng hộ tinh thần, chúc cho Hùng mau khỏi bệnh nhen. Cố lên Hùng nhé mau mau khỏe còn đi chơi với mẹ đó!!" .

Bức thư tay do chính HIEUTHUHAI viết động viên đến fan nhí nhanh khỏi bệnh

Cảm động trước câu chuyện trên, FC SUNDAYs cũng gửi lời chúc sức khoẻ, hy vọng Hùng sẽ vượt qua bệnh tật. 1 bạn fan cũng đã gửi tặng chiếc áo có chữ ký của nam rapper cùng nhiều Anh Trai khác, tạo động lực cho Hùng khoẻ lại. Những món quà đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, chứa đựng tình cảm chân thành, tiếp thêm sức mạnh từ xa để bé chiến thắng hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Chiếc áo kèm chữ kỹ của HIEUTHUHAI cùng các Anh Trai

Mới đây, mẹ của Hùng đã cập nhật tình trạng sức khoẻ của bé: “ Con đã tỉnh táo lại rồi ạ! Mẹ con con cảm ơn sự chia sẻ,chung tay giúp đỡ của mọi người để con có được món quà tinh thần ý nghĩa. Con xin gửi lời cảm ơn đến chú Hiếu Thứ Hai và quản lý. Con vui nhiều lắm ạ! Con luôn là 1 chiến binh dũng cảm vượt lên chính bản thân con. Mong con luôn có thể giữ nụ cười xinh trên môi! Hơn 1 chữ thương...”.

Mẹ của Hùng gửi lời cảm ơn đến HIEUTHUHAI và quản lý

Hành động của HIEUTHUHAI đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ netizen. Nhiều người cho rằng, ngoài nhan sắc và tài năng, sự nghiệp rực rỡ nam rapper có được như ngày hôm nay còn đến từ thái độ sống tích cực, sự chân thành, tử tế và đạo đức nghề nghiệp.

Một số bình luận của netizen:

- Ấm áp tử tế đến vậy à HIEUTHUHAI

- Cảm giác stan đúng người nó thích thật

- Ta nói vừa đẹp trai vừa có tâm

- Mọi người đã có những hành động đẹp, chúc bé fan nhí của HIEUTHUHAI mau khoẻ nhé

- Nhan sắc, trình độ, thái độ cỡ này nè