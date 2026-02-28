Từ thành quả của nghiên cứu khoa học, một số ít giải pháp dinh dưỡng đã được chứng minh hiệu quả trong chăm sóc trẻ, trong đó nổi bật là công thức vận dụng mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột – não – miễn dịch.

Ruột được xem là "bộ não thứ hai"

Nhiều nghiên cứu cho thấy não bộ, hệ miễn dịch và ruột có sự kết nối chặt chẽ. Ruột được xem là "bộ não thứ hai" khi có đến 600 triệu tế bào thần kinh, tham gia điều khiển nhu động ruột và ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi. Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp con miễn dịch khỏe, từ đó tạo nền tảng hỗ trợ con phát triển trí não tốt hơn, khả năng học hỏi, xử lý thông tin hiệu quả hơn. Điều này mở ra cách tiếp cận trong chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho trẻ.

TS. BS. Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giảng viên Bộ môn Sản – Đại học Y Dược TPHCM, cho biết mối liên kết chặt chẽ giữa tiêu hóa – trí não – miễn dịch đã được chứng minh: "Dinh dưỡng phù hợp là nền tảng giúp hỗ trợ tiêu hóa – miễn dịch, từ đó tạo nền vững chắc cho trí não phát triển."

Thông tin từ nghiên cứu mới và dài hạn của Abbott cho thấy công thức bổ sung 5 loại HMO (2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL, và 6′-SL) hàm lượng cao 2.5g/L giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Bên cạnh HMO, các dưỡng chất như BB-12 giúp tăng lợi khuẩn, giảm vi khuẩn có hại, từ đó giúp con giảm số lần sốt và rút ngắn thời gian tiêu chảy. Gangliosides hỗ trợ trí thông minh, thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và xây dựng não bộ, Nucleotides hỗ trợ tăng cường sản xuất kháng thể.

Trẻ sinh mổ cần chăm sóc dinh dưỡng phù hợp

Nghiên cứu của Abbott cũng cho thấy, công thức này giúp trẻ sinh mổ gia tăng lượng bifidobacterium – một lợi khuẩn hỗ trợ sự hoàn thiện hệ miễn dịch của trẻ sinh mổ. Điều này đặc biệt hữu ích khi trẻ sinh mổ thường có nguy cơ hệ miễn dịch kém và dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

PGS.TS.BS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội Tổng quát 2 = Bệnh viện Nhi Đồng 1; Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội – Đại học Y Dược TPHCM khẳng định: "Trẻ sinh mổ cần được chú ý đặc biệt về dinh dưỡng để khắc phục thiệt thòi về sức khỏe và có nền tảng tốt để phát triển. Khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, việc cân nhắc các công thức hàm lượng HMO cao, được chứng minh hiệu quả là yếu tố quan trọng để hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ."

Những nhận định của chuyên gia cho thấy dinh dưỡng phù hợp không chỉ giúp chăm sóc một yếu tố trí não hay tiêu hóa, mà các trụ cột về sức khỏe cũng được chăm sóc tốt hơn, mở ra góc nhìn ý nghĩa đối với hành trình nuôi dưỡng trẻ. Điều này quan trọng với nhóm trẻ sinh mổ để giúp xây dựng nền tảng sức khỏe thêm vững chắc cho quá trình phát triển sau này.

Những thông tin chia sẻ tại hội thảo tiếp tục mang đến góc nhìn khoa học cập nhật cho đội ngũ chuyên viên y tế, đồng thời nhấn mạnh rằng bên cạnh các tiêu chí quen thuộc như thương hiệu uy tín hay tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, những lựa chọn dinh dưỡng đã được chứng minh hiệu quả qua nghiên cứu lâm sàng là một yếu tố quan trọng để phụ huynh thêm an tâm khi tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm chăm sóc trẻ.