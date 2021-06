Hiếu PC tiết lộ 10 bước căn bản bảo vệ "túi tiền online": Bất cứ ai có tài khoản ngân hàng cũng nên lưu ý

Hiếu PC là cái tên đã quá quen thuộc đối với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh từng là một hacker khét tiếng, sau khi mãn hạn tù tại Mỹ, anh trở về Việt Nam, được trao cơ hội đóng góp cho xã hội khi trúng tuyển vào Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiếu PC luôn mong muốn cống hiến cho nước nhà và hỗ trợ cộng đồng mạng những phương thức bảo mật an toàn.

Sau khi thành lập group giúp mọi người bảo vệ tài khoản và hỗ trợ người dùng lấy lại tài khoản facebook bị khoá. Mới đây, Hiếu PC lại tiếp tục chia sẻ 10 bước bảo mật căn bản cho tài khoản "túi tiền" của bạn mùa dịch Covid-19.

Đoạn chia sẻ nêu rõ 10 điều căn bản nhất khi sở hữu tài khoản ngân hàng và những ưu/nhược điểm của sự phát triển công nghệ thanh toán.

10 bước bảo mật căn bản cho tài khoản "túi tiền" của bạn mùa dịch Covid-19:

1/ Tuyệt đối không truy cập các đường link, liên kết trong tin nhắn/email lạ hoặc không rõ nguồn gốc. 2/ Chỉ đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua website chính thức của ngân hàng đang sử dụng, có thể liên hệ với tổng đài ngân hàng để lấy thông tin trang chính thức. 3/ Hạn chế dùng máy tính công cộng, mạng không dây công cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử. 4/ Không cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến, mã xác thực OTP, số thẻ ngân hàng qua điện thoại, email, mạng xã hội và các trang web. 5/ Đặt mật khẩu khó đoán, thực hiện thay đổi mật khẩu thường xuyên hoặc khi nghi ngờ bị lộ. Không sử dụng các tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động, không sử dụng chung một mật khẩu để đăng nhập ngân hàng trực tuyến và mật khẩu thư điện tử hoặc mật khẩu đăng nhập vào các mạng xã hội. 6/ Đăng ký nhận thông báo thay đổi số dư giao dịch. 7/ Đăng ký sử dụng phương thức xác thực Smart OTP khi giao dịch trực tuyến. Sử dụng bảo mật 2 lớp cho những tài khoản mạng xã hội, email… 8/ Cẩn trọng với mã QR tương tự như những đường link lạ, bởi các mã này có thể dẫn bạn đến những địa chỉ website thiếu uy tín, từ đó đánh cắp thông tin tài khoản của bạn. 9/ Sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ bắt kịp với xu hướng phát triển mà còn giúp bạn không phải lưu trữ hàng đống hóa đơn. Bởi vì nếu bất cẩn rất có thể những hóa đơn đó có thể rơi vào tay một kẻ xấu nào đó.

Trước đây, Hiếu PC cũng đã từng cảnh báo người dùng không nên sử dụng mật khẩu dễ đoán hay mật khẩu theo ký tự trên bàn phím được… đồng thời chia sẻ một số mẹo giúp mật khẩu các tài khoản trở nên an toàn hơn.



1/ Không sử dụng bất kỳ mật khẩu nào trong số này hoặc mắc các lỗi về mật khẩu tương tự. Hãy sử dụng mật khẩu bảo mật tốt để thay thế.

2/ Để đảm bảo mật khẩu của bạn được bảo mật, bạn nên:

Sử dụng mật khẩu độc nhất: Không sử dụng lại mật khẩu trên nhiều tài khoản. Làm điều này khiến tất cả các tài khoản của bạn có nguy cơ bị xâm nhập cao nếu một tài khoản bị tấn công.

Tạo mật khẩu phức tạp và tinh vi: Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó lại hiệu quả. Nếu mật khẩu của bạn bao gồm hơn tám ký tự và bạn trộn chữ cái, số và ký hiệu, hầu hết hacker sẽ chuyển sang nhắm mục tiêu vào các tài khoản dễ dàng hơn.

Sử dụng trình quản lý mật khẩu: Nếu bạn lo lắng về việc quên mật khẩu, hãy sử dụng trình quản lý mật khẩu. Chúng sẽ bảo mật tài khoản của bạn đồng thời giúp bạn dễ dàng đăng nhập vào từng tài khoản. Hoặc ghi ra giấy lưu lại ở một nơi an toàn những gợi ý để nhớ mật khẩu.

3/ Luôn sử dụng bảo mật 2 bước cho tài khoản online của bạn, ví dụ Google Authenticator.

4/ Không nên nhấn vào những đường dẫn lạ, nên luôn tỉnh táo để kiểm chứng.

5/ Không nên tải về những tệp tin hay phần mềm lạ, vì có thể là mã độc. Chỉ nên tải về khi mình cần và chỉ sử dụng những trang chính thống để tải về

6/ Luôn cập nhật phần mềm và các app đang sử dụng cho thiết bị.

7/ Cập nhật kiến thức và tin tức có liên quan đến những nạn lừa đảo online để tự bảo vệ chính mình.

8/ Chuyển sang sử dụng những ứng dụng chat an toàn hơn như Telegram, Signal. Để đảm bảo thông tin được mã hóa và tránh bị xem lén vì có tính năng tự động xóa tin nhắn. Những app này họ có chính sách bảo mật rất là tốt và chặt chẽ.