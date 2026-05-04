Sáng 4/5, một vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra tại nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến người đi xe máy mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Hình ảnh hàng chục người dân nỗ lực nâng xe buýt để cứu nạn nhân lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của dư luận. Mọi người cũng rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân trí)

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 phút sáng cùng ngày. Thời điểm trên xe buýt mang BKS 29E-208.XX di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (hướng đi cầu Chương Dương) khi qua khu vực nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ thì va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến tài xế xe máy bị kẹt dưới gầm xe.

Nguồn tin trên Dân trí cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với công an phường Bồ Đề phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn. Nữ nạn nhân bị thương ở vùng vai, xây xước nhẹ.

Lực lượng chức năng cùng hàng chục người dân hỗ trợ nâng xe buýt cứu nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường được giải phóng, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Thông tin về vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận, mọi người gửi lời chúc mong nạn nhân sớm bình phục. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.