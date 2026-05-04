Hà Nội: Hiện trường vụ hàng chục người nâng xe buýt cứu người phụ nữ kẹt dưới gầm xe, tình trạng nạn nhân
Sau cú va chạm với xe buýt, nữ tài xế xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe.
Sáng 4/5, một vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra tại nút giao Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Vụ tai nạn khiến người đi xe máy mắc kẹt dưới gầm xe buýt. Hình ảnh hàng chục người dân nỗ lực nâng xe buýt để cứu nạn nhân lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của dư luận. Mọi người cũng rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của nạn nhân.
Nguồn tin trên Dân trí cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với công an phường Bồ Đề phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng phối hợp với hơn 10 người dân hỗ trợ nâng nghiêng xe buýt để giải cứu nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn. Nữ nạn nhân bị thương ở vùng vai, xây xước nhẹ.
Thông tin về vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận, mọi người gửi lời chúc mong nạn nhân sớm bình phục. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.