Học sinh Trường Tiểu học Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Quyết định số 163/2026/QĐ-UBND quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn Thủ đô (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Cụ thể, dịch vụ tiền ăn của trẻ Mầm non có mức trần 22.000 đồng/bữa sáng và 35.000 đồng/bữa trưa, bữa phụ; học sinh Tiểu học có mức trần bữa sáng là 25.000 đồng, bữa trưa và bữa phụ là 45.000 đồng/ngày; học sinh cấp THCS và THPT có mức trần bữa sáng 25.000 đồng, bữa trưa không quá 45.000 đồng/ngày.

Dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú là 200.000 đồng/học sinh/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, thành phố quy định mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ. Dịch vụ giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập thực hiện có mức trần 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy hoặc tiết dạy theo từng cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Mức trần dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô là 10.000 đồng/học sinh/km; dịch vụ nước uống học sinh là 16.000 đồng/học sinh/tháng; dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với một số hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt hoặc triển khai trước ngày 15/11/2026 theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND Thành phố được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc năm học 2026-2027, bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/12/2026.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục căn cứ mức trần quy định trên để xây dựng dự toán chi phí, xác định mức thu cụ thể và thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần. Đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Việc thu chỉ được thực hiện khi người học có nhu cầu và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ; không thu đối với những nội dung đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc. Đối với các nội dung đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, chỉ thực hiện thu phần chênh lệch (nếu có).