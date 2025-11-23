Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam giới trong túi ở sảnh chung cư TP.HCM: 2 người đàn ông mang xuống

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin phát hiện thi thể một người đàn ông trong túi hành lý tại sảnh chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM vào chiều ngày 23/11. Thông tin khiến dư luận hoang mang, đưa ra nhiều giả thuyết và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sau khi nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện túi bạt màu xanh có chứa thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 23/11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa tòa nhà cao tầng tại phường Thạnh Mỹ Tây để khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng cũng đang truy bắt 2 nghi phạm liên quan đến vụ việc.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thì thấy có 2 người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi tòa nhà. Vì thấy dấu hiệu bất thường và thấy có mùi lạ nên người dân đã gặng hỏi thì 2 người đàn ông bỏ lại túi bạt và vali rồi bỏ chạy.

Theo thông tin ban đầu, có 2 người đàn ông đã xách chiếc túi có chứa thi thể xuống sảnh chung cư. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Khi công ăn có mặt, tiến hành mở túi bạt thì phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.