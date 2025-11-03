Ngày 3-11, Công an phường Long Phú, tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao đối tượng Đỗ Bảo Anh (SN 1999, ngụ phường Long Phú) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Sau khi giết người ở Tây Ninh, Bảo Anh về An Giang đầu thú. Ảnh: Công an phường Long Phú

Trước đó, ngày 31-10, Bảo Anh đã đến Công an phường Long Phú đầu thú về hành vi giết người tại tỉnh Tây Ninh.

Bảo Anh khai nhận khoảng 23 giờ ngày 30-10, y cùng người yêu là L.T.K.Ng (SN 1998, cùng ngụ tỉnh An Giang) thuê phòng trọ ở khu vực Đức Hòa, tỉnh Long An cũ thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Trong lúc tức giận, Bảo Anh đã bóp cổ người yêu khoảng hơn 5 phút thì phát hiện Ng. đã tắt thở.

Bảo Anh tiếp tục nằm ngủ bên cạnh thi thể người yêu đến sáng thì bỏ lại, đi taxi về An Giang và đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.