Hiện trường gây sốc vụ nam ca sĩ rơi từ sân thượng tầng 3 xuống đất

Sáng 24/4, tờ Asiaartistawards cho hay, nam ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng Hàn Quốc Woodie Gochild vừa làm khách mời trên chương trình radio 12 O’Clock with Joo Hyun Young. Tại đây, nam ngôi sao khiến công chúng xôn xao khi tiết lộ chuyện anh đã bị ngã từ sân thượng tầng 3 xuống đất. Dù cú ngã không gây nguy hiểm tới tính mạng Woodie Gochild song anh vẫn bị thương nặng, phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật suốt 1 thời gian dài để tập trung phục hồi chức năng.

Trong giai đoạn “đóng băng” các hoạt động showbiz, anh đã đi làm công việc bán thời gian để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Những đoạn video ghi lại hình ảnh Woodie Gochild vừa đi làm thêm vừa tranh thủ phục hồi chức năng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội xứ kim chi, khiến nhiều fan không khỏi xót xa.

Sau thời gian kiên trì tập luyện phục hồi thể chất, cuối cùng Woodie Gochild đã có thể cử động cơ thể bình thường trở lại. Anh cũng quay lại với hoạt động trong showbiz, vui vẻ nhận lời mời hợp tác của các đồng nghiệp.

Woodie Gochild bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau cú ngã lầu nghiêm trọng. Ảnh: Newsen

Trong chương trình radio 12 O’Clock with Joo Hyun Young mới đây, Woodie Gochild đã gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp vì vẫn còn nhớ tới mình và ngỏ lời hợp tác sau vụ tai nạn ngã lầu kinh hoàng: “Sau tai nạn, có 1 khoảng thời gian tôi không thể làm nhạc. Thời gian đó kéo dài khiến tôi cực kỳ nhớ âm nhạc và khao khát được quay trở lại với nghệ thuật. Khi ấy, tôi chợt nhận ra việc có thể cất tiếng hát và phô diễn bản thân trên sân khấu 1 lần nữa là điều quý giá đến nhường nào. Đúng lúc đó, anh Lil Boi đã ngỏ lời mời hợp tác. Và tôi đã đồng ý ngay lập tức mà không chút do dự”.

Sau khi gặp biến cố lớn, nam ca sĩ cũng đã thay đổi cách nhìn nhận đối với thế giới xung quanh. Anh tâm sự: “Trước đây, tôi thường đánh giá cuộc sống của người khác dựa trên những giá trị vật chất và vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn ngã lầu, tôi chợt nhận ra rằng những thước đo đó không còn quan trọng nữa. Tôi hứa sẽ sáng tác những bản nhạc tươi sáng, thú vị hơn trong tương lai”. Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng trở nên trân trọng những giây phút được tiếp tục sống với niềm đam mê âm nhạc: “Tôi đã vượt qua cửa tử và quay về đây. Việc có thể bắt đầu lại như thế này thực sự là 1 điều vô cùng ý nghĩa và đáng quý biết bao”.

Vụ tai nạn đã làm thay đổi con người Woodie Gochild. Ảnh: Naver

Woodie Gochild sinh năm 1996, là nam ca sĩ kiêm rapper hoạt động tại làng giải trí Hàn Quốc. Anh được công chúng biết đến rộng rãi qua chương trình ăn khách Show Me The Money 6 và Show Me The Money 8. Hiện nam nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý H1ghr Music do Jay Park sáng lập.

Woodie Gochild từng có phong cách gây nhiều tranh cãi do được cho là lạm dụng autotune. Ban đầu, các sản phẩm âm nhạc của anh nhận được những lời khen chê trái chiều, đặc biệt là màn trình diễn ở Show Me The Money 8. Tuy nhiên, sau đó anh đã gây tiếng vang lớn qua chương trình Signhere và 2 album tổng hợp Red Tape - Blue Tape với các nghệ sĩ cùng công ty. Đến nay, Woodie Gochild được khán giả đánh giá cao nhờ tư duy âm nhạc độc đáo và phong thái trình diễn không lẫn với bất cứ ai. Đặc biệt, album SWOOP! của nam nghệ sĩ đã gặt hái thành công vang dội tại xứ củ sâm.