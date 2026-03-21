Nam ca sĩ lái xe tông gãy lan can lao xuống vách đá 5 m, cảnh hiện trường thấy mà sốc

Chiều 20/3, tờ Sports Chosun cho hay nam ca sĩ Hàn Quốc Hyun Dae Hwa vừa làm khách mời trên chương trình Exclusive World (đài MBN). Tại đây, nam nghệ sĩ họ Hyun lần đầu tiết lộ chuyện anh đã gặp phải vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên 1 đoạn đường núi. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến Hyun Dae Hwa bị liệt nửa người và phải dùng xe lăn để di chuyển từ đó tới nay.

Sự cố đau lòng xảy ra khi anh đang đi du lịch cùng bạn bè. Vào cái hôm định mệnh ấy, Hyun Dae Hwa đang lái xe đến 1 cửa hàng tiện lợi. Lúc nam ngôi sao điều khiển phương tiện rẽ vào khúc cua trên đường núi, đột nhiên có 1 vật thể rất to lớn lao ra trước đầu xe khiến anh giật mình bẻ lái gấp. Sau đó, chiếc xe của nam ca sĩ đã tông gãy cả lan can rồi rơi xuống vách đá cao 5 m. Vụ tai nạn khiến Hyun Dae Hwa bị gãy 6 đốt sống và bị liệt hoàn toàn phần thân dưới từ đó tới nay.

Chiếc xe của Hyun Dae Hwa đã bị nát bươm sau cú đâm định mệnh. Ảnh: Koreaboo

Nam ca sĩ nằm đau đớn trên giường bệnh sau vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Naver

Hyun Dae Hwa đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tôi thậm chí đã không thể tự xoay người hay tự ngồi dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng mình đã không còn khả năng tự làm bất cứ việc gì”.

Những chia sẻ của Hyun Dae Hwa đã khiến công chúng trào nước mắt. Ảnh: Nate

Cũng trong chương trình Exclusive World mới lên sóng, Hyun Dae Hwa cho biết anh đã ly hôn vợ sau 1 thời gian sống ly thân do những khác biệt về tính cách. Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh cũng quyết định để 2 con gái ra nước ngoài sống cùng mẹ. Nguyên nhân là do nam ca sĩ không muốn các con biết mình đã bị tàn tật, không còn khả năng đi lại như người bình thường.

Trên sóng truyền hình, Hyun Dae Hwa cố nén những giọt nước mắt vì quá nhớ con: “Các con không biết tôi bị thương nặng đến mức này đâu. Tôi đã giấu chúng mọi chuyện. 2 con gái chỉ biết là tôi hơi gặp khó khăn trong việc đi lại mà thôi. Tôi không muốn để các con thấy cảnh mình phải kéo lê chân để di chuyển. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói với 2 con về chuyện mình đang gặp khó khăn tới mức nào”.

Hyun Dae Hwa đã gửi 2 con gái ra nước ngoài ngay sau khi gặp phải vụ tai nạn thương tâm. Và nguyên nhân tới từ việc anh muốn giấu nhẹm chuyện mình bị tàn tật với các con. Nam ca sĩ cũng vừa hé lộ về tình hình của 2 con gái ở thời điểm hiện tại: “Các con tôi hiện đang sống cùng mẹ và học tập ở nước ngoài, còn tôi sống 1 mình tại Hàn Quốc”. Ảnh: Naver